Disturbios y enfrentamientos en Junín por la llegada de Milei para un acto de campaña

El presidente Javier Milei oficializó este viernes en la Exposición Rural de Palermo una reducción permanente de los derechos de exportación para la carne y los principales cultivos, incluida la soja. El anunció fue celebrado por los presentes en el predio de la Sociedad Rural que ovacionaron al mandatario.

Durante su discurso en el predio de la Sociedad Rural Argentina, Milei detalló los alcances de la medida: “Desde ahora, las retenciones a la carne aviaria y vacuna bajarán del 6,75% al 5%, las del maíz y sorgo del 12% al 9,5%, las del girasol del 7,5% al 5,5%, y las de la soja del 33% al 26%”. Además, informó que los subproductos de la soja tributarán 24,5% en lugar del 31%.

El presidente enfatizó que esta baja será “permanente” durante su gestión y forma parte del compromiso de avanzar hacia “retenciones cero”, algo que consideró una «obsesión» de su gestión. “Estas decisiones son posibles gracias al superávit fiscal que hemos alcanzado y al que cuidamos como agua en el desierto frente a los embates de la casta política”, aseguró.

Además, Milei confirmó que se harán permanentes las rebajas ya aplicadas al trigo y la cebada, que habían sido implementadas de forma transitoria. “No tendrán vuelta atrás mientras yo esté en el Gobierno”, prometió.

Según el mandatario, estas medidas representan una reducción del 20% en la carga tributaria sobre la cadena de granos y una baja del 26% para la cadena de ganado y carnes.

“El campo es el sector más productivo de nuestra economía y ha sido fuertemente castigado por estos impuestos. Estas decisiones buscan devolverle impulso”, concluyó el jefe de Estado.