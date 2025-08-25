Nacional
Disturbios y enfrentamientos en Junín por la llegada de Milei para un acto de campaña
El presidente Javier Milei encabezó un acto de campaña de La Libertad Avanza en la ciudad de Junín. La llegada del mandatario generó protestas y se produjeron algunos disturbios en las calles. Milei expresó su solidaridad con los militantes libertarios golpeados y culpó a las «hordas kirchneristas».
«Quiero expresar mi solidaridad con nuestros militantes que fueron agredidos brutalmente por las hordas kirchneristas, se acabaron las patotas kirhchneristas, kirchnerismo nunca más», aseguró Javier Milei al inicio del acto.
En las inmediaciones del Teatro San Carlos se montó un fuerte operativo policial. Con una valla separaron a simpatizantes libertarios que aguardaban para ingresar al acto y del otro quedaron manifestantes opositores, organizaciones sociales y gremiales.
«Militantes libertarios corren y son cagados a palos por trabajadores despedidos de la construcción a los que se les reían en la cara», comentaron fuentes a Todo Provincial.
(Noticia en desarrollo)
Definidos los principales candidatos en Provincia de Buenos Aires para las legislativas de octubre: quiénes son
A semanas de las elecciones legislativas del 26 de octubre, las principales fuerzas políticas ya confirmaron quiénes serán sus candidatos en la Provincia de Buenos Aires, distrito clave por su peso electoral. La gran incógnita todavía pasa por saber qué hará la Unión Cívica Radical.
Espert es el candidato de Milei en Provincia
Por el oficialismo de La Libertad Avanza, el elegido para encabezar la lista es el economista José Luis Espert, aliado cercano del presidente Javier Milei. Aún resta definir quiénes lo acompañarán en los primeros lugares de la boleta, pero el armado libertario busca consolidar su presencia en el territorio bonaerense.
Frente Patria: Taiana encabeza y todos adentro
En tanto, Fuerza Patria confirmó como primer candidato al ex ministro de Defensa Jorge Taiana, referente histórico del kirchnerismo que será una de las principales cartas del espacio en la disputa electoral.
El peronismo, que logró mantener una unidad amplia, presentará una lista encabezada por dirigentes de peso. Los nombres confirmados son Jimena López, Juan Grabois, Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Teresa García, Horacio Pietragalla, Agustina Propato, Hugo Moyano (hijo), Fernanda Díaz, Sebastián Galmarini, Fernanda Miño, Hugo Yasky, Mariana Salzman y Nicolás Trotta, entre otros.
La izquierda lleva a del Caño
Por la izquierda, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT-U) llevará como figura central a Nicolás del Caño, mientras que el Nuevo Más confirmó a Manuela Castañeira como su principal candidata en el distrito.
Randazzo encabezaría Provincias Unidas
La presencia de Florencio Randazzo como primer candidato a diputado nacional por el espacio Provincias Unidas dinamitó un pre acuerdo de los goboernadores con el radicalismo oficial pero, de todos modos, el ex ministro será el primer candidato de Provincias Unidas. Lo secundaría Margarita Stolbizer y luego aparecería Emilio Monzó. Únicamente se sumó al frente Futuro Radical que pondría en el cuarto lugar a Danya Tavela.
Cúneo lo metió a “Larry de Clay”
Otro de los espacios que competirá es el liderado por Santiago Cúneo, que encabeza la lista de diputados nacionales. Lo acompañarán una dirigente del Sindicato de Químicos, el humorista Raúl “Larry de Clay” Biaggioni, la periodista Ximena Rijel, la abogada Alessandra Minnicelli y un veterano de la Guerra de Malvinas.
El “Turco” García quiere ser diputado
Finalmente, el Partido Integrar oficializó una nómina encabezada por el ex futbolista Claudio “Turco” García. Lo secundan Graciela Claudia Balestra, Víctor Daniel Amoroso, Nilda Ester Prieto, Gustavo Osman Massud, Florencia Lía Dellacasa, Germán Andrés Borrego, Ana del Carmen Correa, Cristian Uriel Natero, Adriana Edith Merlo, Carlos Guillermo Montaldo, Aldana Paola Salazar y Adrián Marcos Giotti.
La duda pasa por la UCR
Luego de romper el acuerdo con Provincias Unidas, los intendentes de la UCR bonaerense presionan a los máximos dirigentes para presentar Lista 3 para octubre. Sin embargo, continúan las negociaciones y en las próxmas horas podría haber sopresas.
Acto Atenas / Alejandro Carrancio: «Tenemos la oportunidad de terminar con un Estado bobo que no sirve»
El vicepresidente de la Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires destacó la firmeza de Javier Milei en el acto de lanzamiento de campaña en La Plata. “El mensaje del Presidente fue claro, tenemos que ganar en septiembre”.
Alejandro Carrancio, fue uno de los dirigentes destacados en el acto de lanzamiento de campaña en el microestadio del Club Atenas de La Plata. El vicepresidente de la Libertad Avanza en territorio bonaerense reafirmó su compromiso para lograr el triunfo en septiembre y poder desterrar al kirchnerismo.
“Los Bonaerenses tenemos la oportunidad de terminar con años de malas gestiones, de un estado bobo que no sirve. En el acto quedó claro que los candidatos de La Libertad Avanza son los candidatos de Javier y Karina Milei”.
Apenas finalizó el acto de campaña de cara a las legislativas del 7 de septiembre, Carrancio subrayó el discurso del presidente Milei que hizo hincapié en el slogan de campaña: “Kirchnerismo Nunca Más”.
“El mensaje del Presidente fue claro, tenemos que ganar en septiembre, para ganar la gobernación en 2027 y sacar a los Kukas de la Provincia”, enfatizó Carrancio.
Por último, el dirigente marplatense destacó la presencia de la militancia que copó el club Atenas de la ciudad de las diagonales. “Los bonaerenses saben que la única alternativa para sacar a Kicillof y a La Cámpora es votar a La Libertad Avanza tanto en septiembre como en octubre”, finalizó.
Milei baja las retenciones a la soja y es ovacionado en La Rural
El presidente Javier Milei oficializó este viernes en la Exposición Rural de Palermo una reducción permanente de los derechos de exportación para la carne y los principales cultivos, incluida la soja. El anunció fue celebrado por los presentes en el predio de la Sociedad Rural que ovacionaron al mandatario.
Durante su discurso en el predio de la Sociedad Rural Argentina, Milei detalló los alcances de la medida: “Desde ahora, las retenciones a la carne aviaria y vacuna bajarán del 6,75% al 5%, las del maíz y sorgo del 12% al 9,5%, las del girasol del 7,5% al 5,5%, y las de la soja del 33% al 26%”. Además, informó que los subproductos de la soja tributarán 24,5% en lugar del 31%.
El presidente enfatizó que esta baja será “permanente” durante su gestión y forma parte del compromiso de avanzar hacia “retenciones cero”, algo que consideró una «obsesión» de su gestión. “Estas decisiones son posibles gracias al superávit fiscal que hemos alcanzado y al que cuidamos como agua en el desierto frente a los embates de la casta política”, aseguró.
Además, Milei confirmó que se harán permanentes las rebajas ya aplicadas al trigo y la cebada, que habían sido implementadas de forma transitoria. “No tendrán vuelta atrás mientras yo esté en el Gobierno”, prometió.
Según el mandatario, estas medidas representan una reducción del 20% en la carga tributaria sobre la cadena de granos y una baja del 26% para la cadena de ganado y carnes.
“El campo es el sector más productivo de nuestra economía y ha sido fuertemente castigado por estos impuestos. Estas decisiones buscan devolverle impulso”, concluyó el jefe de Estado.