Discépolo y Tania “Estallan” de Amor en el Cine “select”

Por: Pedro Colombo. Escritor y Periodista

Si el Tango es el mayor cuentista de historias de amor expresadas en tres minutos (que conjugan la música, la poesía y el baile de pareja abrazada), será mojándonos en el manantial de aguas que brota de sus creadores y protagonistas, en donde hallaremos los escalofríos emocionales de mayor impacto. Chorrearán desde la piel hasta el corazón profundo, ejemplos oscilantes entre la íntima ternura y el rechazo cruel y vengativo… uno de cuyos máximos ejemplos, puede encontrarse en la fuerte relación de amor-odio que vivieron ENRIQUE SANTOS DISCÉPOLO y “TANIA” (Nombre real: Anita Luciano Davis, oriunda de Toledo, España). Ese vínculo alcanzó los máximos extremismos que tensaron la cuerda emocional…incluyendo el hijo que Discepolín concibió con la mexicana Raquel Díaz de León, nacido en mayo de 1947…No reconocido, pero real.

EL ESTALLIDO AMOROSO

Tanto papel corrió al respecto que lo sintetizamos en unos versos oportunos de nuestro zigzagueante amigo Acquaforte: “¡Qué desaire! / ¡Qué desaire!. / De oxigenarnos de amor / intoxicamos el aire!”.

No obstante, en el truco de la vida le vamos a dar un as de espadas al AMOR, a efectos de ganarlo con su hermosura, sus estallidos plenos cuando es disfrutado con sana alegría y mutua compenetración. Sin contradicción que valga, lo haremos justamente uniendo a Discepolín con su idolatrada Tania, durante la presentación artística que tuvieron en el Cine Teatro Select, de La Plata, el día 8 de agosto de 1934. ¡Qué todo no fue tan malo, si lo miramos de a poco!.

Por entonces, la pareja estaba preparando una próxima gira a Europa, con el pianista LALO SCALISE (Eduardo Scalise Regard), amigo y colaborador de Discépolo en la transcripción de sus obras y acompañante musical de Tania. Correspondió a Discepolín, disertar sobre la actualidad del Tango en el teatro, la radio y el cine sonoro. Tania, con el acompañamiento musical de Scalise, Casas y Palla, interpretó páginas de Discépolo, con su voz de poca tonalidad, aunque perfecta.

Las sonrisas recíprocas que intercambiaron al término del espectáculo, sintonizaron con las manos de centenares de platenses que aplaudieron de pie. Discépolo y Tania se conocieron en 1927 en el “Foliès Bergere”, de Cerrito y Diagonal Norte, en 1927, cuando ella cantó “Esta noche me emborracho. Su exitosa gira por Europa (1935-36) los mostró a la moda.

“Él de smocking” y ella de vestido largo. Desde entonces, la indumentaria gaucha dejó de ser necesaria para identificar al tango. Permanecieron juntos hasta la muerte del poeta, el 23 de diciembre de 1951.

MÚSICA

(Tania interpreta a Discépolo) Un completo recorrido discográfico de la cancionista por la obra de Enrique Santos Discépolo.

(Dicépolo y Tania en España)

(Discépolo: el filósofo del Tango)