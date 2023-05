“Un dirigente no puede ser eterno”, dijo Miguel Fernández de Trenque Lauquen al renunciar a toda candidatura

Durante una asamblea en la sede del Comité de la UCR de Trenque Lauquen, el intendente Miguel Fernández anunció que no buscará su reelección para un tercer mandato. Como parte de mensaje a favor del “trasvasamiento generacional”, el jefe comunal aseguró que tampoco buscará integrar las listas de candidatos a legisladores.

Durante la reunión, el comité radical local decidió lanzar la candidatura de Francisco Recoulat para suceder a Fernández como intendente de Trenque Lauquen.

Durante su discurso, el actual jefe comunal anunció su decisión de no postularse para un nuevo mandato y expresó: “Es posible resignar ambiciones personales, un dirigente no puede ser eterno, su trabajo tiene un tiempo histórico y su legado tiene una continuidad, creo que es un mensaje potente para que la política y los dirigentes volvamos a ser creíbles y odamos trascender como partido, como gestión y no como persona”.

“Creo que ahora es momento de que todo eso quede expresado en mi voluntad de trasvasar a las nuevas generaciones la misión de cuidar y hacer crecer a Trenque Lauquen, con nuevas miradas y nuevas energías”, remarcó Miguel Fernández.

Durante su discurso, el presidente del Foro de Intendentes Radicales de la provincia de Buenos Aires también expresó su decisión de no buscar un lugar las listas de candidatos a legisladores nacionales ni provinciales, y anticipó que apoyará al actual diputado Valentín Miranda para que continúe por un nuevo período.

El elegido por el radicalismo como nuevo candidato a intendente, Francisco Recoulat, también habló ante la asamblea y manifestó: “Mi vocación por la política, a la que abracé desde muy joven, mi recorrido en cada lugar que ocupé, en estos últimos años la posibilidad de presidir el bloque de concejales y estar muy presente en el Ejecutivo, estando en el paso a paso de la gestión, me dieron las herramientas para asumir este enorme desafío”-

“Vamos a trabajar por un Trenque Lauquen moderno, donde la salud pública siga siendo una prioridad, donde la educación siga siendo una bandera, donde enfrentemos los desafíos de una infraestructura que requiere fuertes inversiones, a la espera de que en esta nueva etapa todos sientan que tienen espacio para poder venir a colaborar y a aportar”, aseguró el precandidato.