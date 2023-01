Detuvieron a Sebastián Cecchetto: el presunto femicida de Batán caminaba en calzoncillos por el centro de Miramar

El principal sospechoso del crimen de Valeria González de 28 años en Batán, partido de Mar del Plata, fue detenido mientras caminaba en calzoncillos y remera por el centro de Miramar. El sábado, la camioneta de Sebastián Cecchetto había aparecido en el mar, en la misma localidad.

Cecchetto fue identificado por personal policial en el centro de Miramar. El hombre de 46 años caminaba en calzoncillos y remera por el centro de la localidad balnearia. Además llevaba un bolso con 50 mil pesos. Aunque no se resistió a la detención se mostró reacio a dar sus datos.

Sebastián Cecchetto es el principal sospechoso del crimen de su pareja, Valeria González, con quien tenía un hijo de tan solo 1 año. La mujer había sido denunciada por desaparecida por su padre y el propio Cecchetto en la comisaría Octava de Mar del Plata.

Valeria no había concurrido al cumpleaños de su madre y no respondía el teléfono, lo que les llamaba la atención porque según Cechetto, ella habría salido de la casa que compartían alrededor de las 8.30 y no había vuelto a comunicarse.

Sin embargo, horas después de realizar la denuncia el hombre fue visto en un boliche y luego de una discusión con un hermano de la mujer se fugó en su camioneta Volkswagen Amarok azul que después apareció en el mar, a unos 300 metros de donde estaba el Cristo de la Hermandad, a la entrada del Vivero Florentino Ameghino.

El sábado por la mañana, la familia de Valeria encontró el cuerpo de la mujer en el pozo ciego de su vivienda. El cuerpo presentaba golpes y signo de estrangulamiento. Todos creen que el autor del crimen fue Cecchetto.

Luego del hallazgo del vehículo la policía inició una intensa búsqueda del presunto femicida. Finalmente la detención se produjo este domingo en calles céntricas de Miramar.

Se encuentra al frente de esta investigación la fiscal Romina Díaz de la UFI N°6, quien ordenó “distintas medidas que ya son realizadas por la policía para reconstruir las últimas horas de González”.