Detuvieron al hijo del intendente de Baradero por un asesinato: “Confío en su inocencia”, dijo Esteban Sanzio

El intendente de Pergamino, Javier Martínez, habló con Todo Provincial RADIO sobre la realidad de su ciudad y el panorama electoral de cara al domingo. Además, cuestionó las propuestas de Javier Milei a las que catalogó de “fábulas”.

“Los vecinos notan que la ciudad se ha transformado. Tiene casi un 100% de servicios básicos en todo el casco urbano, la ciudad está contenirizada con separación de residuos en origen, 15 mil luminarias led de las 18 mil totales”, remarcó el intendente de Pergamino que buscará su última reelección.

Y agregó: “Además es un gobierno totalmente transparente y despapelizado. Estamos terceros en el ranking nacional de gobierno abierto. Los vecinos pueden ver todo lo que hacemos a través de la página web del municipio”.

Javier Martínez aseguró que las principales problemáticas de los pergaminenses pasan por la inseguridad y la economía, “cuestiones comunes en la provincia y el país”.

Sobre la elección del domingo a nivel nacional, el dirigente de Juntos por el Cambio planteó: “A Patricia (Bullrich) la veo cada día mejor y la gente también lo percibe de este modo. Creo que la ciudadanía va asumiendo que nuestro plan de gobierno, la gran cantidad de gobiernos provinciales y municipales y la experiencia hace que seamos la mejor alternativa”.

El jefe comunal también analizó el acuerdo de Bullrich con Horacio Rodríguez Larreta y subrayó: “Conozco a los dos y se que lo que pueden dar. La gente lo tomó bien porque es la unidad que la gente venía pidiendo”.

Consultado sobre Javier Milei, el intendente de Pergamino planteó: “No hay recetas mágicas, todo se logra siguiendo un camino con planificación. No se puede entrar con una motosierra y romper medio Estado dejando a millones de argentinos a la deriva. Es una fábula, no encaja con la realidad del país”.

Y advirtió: “Hay muchas cosas que propone Milei que son para la tribuna y lamentablemente mucha gente la compró”.

Por último, Martínez remarcó la importancia del Estado en los municipios y aseguró: “Acá el Estádo está muy presente y quienes tienen más necesidades lo saben mucho mejor. Creo en un Estado más eficiente y austero pero es inviable reemplazar todo con el mercado”.