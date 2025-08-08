Destrozó una Ferrari amarilla en Ruta 6 y se fue caminando

El impresionante accidente ocurrió este viernes por la mañana en la rotonda la Ruta 6 y 16, en Guernica. El conductor resultó ileso.

A gran velocidad, el conductor de una Ferrrari amarilla despistó, chocó un poste y terminó destruida en el campo a 40 metros de la autopista.

A pesar de la magnitud del impacto, el conductor resultó ileso y se retiró del lugar por sus propios medios.

El siniestro fue alertado rápidamente a la policial local. Los daños eran tales que no permitieron que los agentes determinaran el dominio del rodado en el lugar.

El titular de la empresa de remolques que acudió al lugar por pedido del conductor, informó que el mismo era un comerciante con domicilio en Canning, quien salió ileso del impacto.

Las autoridades se comunicaron con la fiscal Karina Guyot, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Descentralizada Nº 1 de San Vicente, dependiente del Departamento Judicial La Plata.

La funcionaria dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes por averiguación de ilícito y solicitó la presencia de peritos en el lugar para realizar las pericias pertinentes.