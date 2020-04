Después de 40 años: Cadena perpetua a 28 represores de la última dictadura cívico-militar por 272 torturas y 133 desapariciones

El Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Mar del Plata condenó a 28 represores a la pena de cadena perpetua y a otros 7 a penas de prisión de entre 25 y 7 años, todos por haber cometido delitos de Lesa Humanidad durante la última dictadura cívico-militar. Se los condenó por 272 casos de secuestros y torturas, de los cuales 133 personas continúan desaparecidas. Cinco acusados fueron absueltos.

Los jueces Mario Portela, Roberto Falcone, Martín Bava y el juez suplente es Alfredo Ruiz Paz dictaron la sentencia sin público presente y fue transmitida vía internet dada la crisis sanitaria que está atravesando el país por el avance de la COVID-19.

Los 40 acusados eran integrantes del Ejército, Fuerza Aérea, Armada, Prefectura y Policía bonaerense y fueron juzgados por hechos cometidos en la Subzona 15 y sus correspondientes áreas, en Centros Clandestinos de Detención conocidos como “la Cueva” y “la Base Naval”, Escuelas de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM), Prefectura Naval, y la Comisaría de Miramar.

La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia fue querellante en el juicio y manifestó su satisfacción por el resultado del debate oral que comenzó en abril de 2018. “Asistimos a una sentencia histórica, con 28 acusados condenados a perpetua que fueron juzgados con todas las garantías”, dijo el subsecretario de Derechos Humanos, Matías Facundo Moreno.

“Esta sentencia indica que el camino de la Memoria, la Verdad y la Justicia no se detiene, ni siquiera en tiempos de pandemia y aislamiento social. Es un veredicto muy auspicioso, sobre todo cuando los derechos humanos vuelven a ocupar un lugar de centralidad en las políticas del Estado”, agregó el subsecretario.

Por su parte, el abogado Manuel Marañón, quien representó a la subsecretaría en el juicio dijo: “Valoramos la actitud del tribunal de no dilatar más la resolución del juicio que justo se da en este contexto de pandemia mundial”. Y agregó: “hoy se llegó a una resolución por parte del tribunal donde se respetaron todos los derechos y las garantías de los imputados, como en todos los juicios por delitos de Lesa Humanidad que se vienen realizando en el país”.

Los imputados condenados a prisión perpetua con inhabilitación absoluta y perpetua fueron Víctor Modesto Mendiaz (Ex subjefe subzona 15, AADA 601); Alfredo Manuel Arrillaga (Ex jefe de operaciones AADA 601); Eduardo Jorge Blanco (Ex subjefe GADA 601); Jorge Luis Toccalino (Ex subjefe GADA 601); Julio Cesar Fulgencio Falcke (ex jefe de contrainteligencia Base Naval); Oscar Ayendez (Central de Inteligencia Fuertar); Héctor Raúl Azcurra (Central de Inteligencia Fuertar); Policarpo Vázquez (Ex encargado de Inteligencia Base Naval); Rafael Alberto Guiñazú (Ex Subjefe Base Naval); José Omar Lodigiani (Ex comandante de la Agrupación de Buzos Tácticos); Carlos María Robbio (Agrupación Buzos Tácticos); Justo Alberto Ortiz (Ex Jefe DEL Estado Mayor FT6); Eduardo Carlos Frías (Fuerza de Tarea 6); Alfonso Eduardo Nicolás (Fuerza de Tarea 6); Mario Blanco Azcárate (Fuerza de Tarea 6); Luis Héctor Bonanni (Grupo de Tareas) ; Raúl Cesar Pagano (Grupo de Tareas); Osvaldo Gaspar Siepe (Prefectura Naval); Néstor Ramón Eduardo Vignolles (Prefectura Naval); Eduardo Héctor Vega (Prefectura Naval); Fortunato Valentín Rezzet (GADA 601); Carlos Alberto Suárez; Hugo Ernesto Pabón; Alcides José Cerutti (Base Naval Sección Inteligencia); Omar Ramón Gronda (Grupo Tareas 6.2); Alfredo Raúl Weinstabl; Ernesto Davis (Comandos Anfibios) y Raúl Enrique Pizarro (Ex Jefe Departamento Medicina Base Naval).

Además fueron condenados Juan Eduardo Mosqueda (Ex Jefe Prefectura) a 25 años; Ariel Macedonio Silva (Ex Jefe sección de Informaciones Prefectura) a 22 años; Gonzalo Gómez Centurión (Inteligencia Base Aérea Militar) a 12 años; César Enrique Martí Garro (Jefe operaciones FT6) a 10 años; Miguel Ángel Domingo Parola (sanidad ESIM) a 10 años; Carlos Arturo Mansilla (Ex Jefe sanidad ESIM) a 7 años y 6 meses; y Juan Carlos Aiello a 7 años.

Los absueltos son Carlos Isasmendi Sola, Juan Roberto Contreras, Silverio Abel Cortéz, Juan Tomás Carrasco y Juan Alberto Rincón.

El Tribunal fijó la para el próximo 18 de Junio la audiencia en la que se entregarán los fundamentos de la sentencia para así finalizar con un largo proceso judicial de más de dos años.

