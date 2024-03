Despidos en el SMN: Lucas Berengua advirtió que estaciones meteorológicas quedaron “totalmente diezmadas” y dejarán de enviar datos

El meteorólogo despedido del SMN, Lucas Berengua, expresó su dolor por la medida tomada por el gobierno nacional luego de 21 años en el organismo. Además advirtió que con estos cesanteos queda muy afectada la red de observaciones meteorológicas y que algunas estaciones como las de La Plata y Las Flores quedaron vacíadas.

“Yo no era un ñoqui. No me vengan con ese verso porque hasta ayer mismo a la mañana era el vocero del organismo”, expresó el meteorólogo oriundo de Azul y agregó: “Tiene que ser un error, es indescriptible lo que se siente”.

“Fueron años de estar encargado del organismo y nadie me puede llamar ñoqui”, dijo en diálogo con Radio con Vos y apuntó: “No hay manera de comprobar que yo no hacía mi trabajo; tenía responsabilidad bajo tres centros internacionales”.

“Las autoridades se apoyaron en el discurso del ajuste para sacarse gente de encima o no sacar a cierta gente y, en mi caso, volar sí a un profesional”, se explayó Berengua y apuntó: “El criterio con que se elige es la perversidad”.

“Si la idea de reducir era para con aquellos que no producían en el organismo, hicieron las cosas mal. Se mandaron una. Hay una gran cantidad de servicios que el SMN produce a diario que hoy está en un riesgo total”, reclamó.

Y advirtió: “Principalmente queda afectada la red de observaciones meteorológicas. Hay estaciones en el interior que son las que miden temperatura, humedad, presión y viento que fueron totalmente diezmadas. La Plata es una, es un caso muy impresionante porque quitaron tres personas y a fin de año se jubilan otras cuatro.» Berengua también mencionó a Las Flores (Buenos Aires) y San Carlos (Mendoza).

«Se pierden series de 120 años de datos, es lamentable«, apuntó el meteorólgo que dijo estar todavía “shockeado por la situación”.