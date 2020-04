Despiadados: Edelap le corta la luz a comerciantes en plena pandemia

El comerciante cervecero de la ciudad de La Plata, Andres Banfi propietario de el despacho de Cerveza Bancroc y socio fundandor de La Fábrica en Ensenada, habló con TODOPROVINCIAL RADIO sobre la realidad que viven los negocios en la ciudad y la situación que le tocó vivir cuando Edelap lo llamó para cortarle la luz en plena pandemia. Otros comerciantes de la Capital provincial sufieron cortes por este motivo.

“Como tuvimos muchas obligaciones que cumplir, fuimos pateando las que nos iban a dar tiempo por orden del estado de que nos iban a estirar la forma de pago o el plazo de vencimiento, entonces la luz la dejamos pasar, hablamos con el del alquiler, asumimos los compromisos con lo que considerábamos que era prioridad que son los empleados, en Villa Elisa y en Ensenada, después pensamos en los proveedores, los cheques y después la luz”, relató a TODOPROVINCIAL, Andrés Banfi.

Además contó “Dejamos pasar la luz, y nos empezaron a llamar por teléfono desde la empresa edelap, que se nos acumulaban dos vencimientos, que sino pagaba me la iban a cortar”.

“Llamo por teléfono, hablo con una operadora, le digo el gobierno dice que no se puede cortar la luz, hay un DNU, hay un decreto que no pueden cortar la luz, y desde la empresa me responde, no, eso es para las tarifas sociales, a ustedes le tenemos que cortar la luz”, afirmó el emprendedor platense.

Tras la negativa de la empresa EDELAP, Banfi afirmó “tuvimos que afrontar el pago para que no la corten”.

Todo se hace cuesta arriba

En dialogo con TODOPROVINCIAL radio el propietario de Bancroc y socio fundador de La Fabrica en Ensenada, comentaba “En Marzo pudimos trabajar medio mes, que nos ayudó a pagar el alquiler del mes, pero ya abril el alquiler no lo pudimos pagar, hablamos con el propietario, le pedimos que nos tenga consideración y nos dijo que sí, que un mes nos bancaba, el próximo no sabía”.

“Llame al banco para darle un pedal a la tarjeta con el 43% que dijo al banco central, que va sin IVA, sin punitorios y el banco que me dice; que se va al 77%, porque ellos tienen que pagar timbrado, IVA e intereses; entonces el 43% no existe, tenemos un montón de complicaciones que la banca privada no se hace cargo, las energéticas no se hacen cargo y siempre pagamos los mismos”, fustigó Banfi.

Y lanzó la bronca contra los bancos “Soy cliente del banco Santander Río desde hace 20 años, le pedimos que tengan una consideración y que te responden “que todavía no está estipulado el interés por arriba del 43% y te cortan”.

Prepararse para lo que se viene

Sobre como preparase para reabrir, Andrés Banfi confesó “Lo que pensamos es en separar las mesas, mantener una distancia social entre los clientes, no sé si llegar a hacer lo que hacen en España de separar las mesas con acrílico, es muy costoso, hacer una mesa cada 16 metros cuadrados como dispone el decreto, tampoco nos rendiría porque nos quedaría espacio para 10 personas nada más, cuando pueden entrar 100 y no podríamos solventarlo. Vamos a estar complicados pero algo se nos va a ocurrir. En el caso de Villa Elisa, es un despacho y es más fácil para organizarlo”.-

