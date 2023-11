Desde UxP sostienen que Julio Alak ganó las elecciones y esperan la confirmación oficial

“Terminó el escrutinio definitivo tanto de la Justicia Federal en cuanto a los nativos como la Justicia Electoral Provincial con los migrantes. Estamos totalmente tranquilos que hemos ganado la elección municipal en la ciudad y hemos cumplido con el objetivo que nos propuso el Gobernador, así que estamos muy felices”, aseguró Julio Alak en diálogo con Radio Provincia.

“Agradezco los militantes de nuestro partido y también a muchísimos correligionarios radicales que votaron masivamente a Unión por la Patria, por Sergio (Massa) y Axel (Kicillof)”, expresó Alak y remarcpo: “Nosotros siempre hemos sido de trabajar construyendo puentes, no paredes en la ciudad”.

En ese marco, destacó que UP “recuperó la ciudad con una referencia clara” que es Axel Kicillof, un gobernador que “hace un excelente trabajo en la Provincia en momentos de dificultades. Ha hecho una gestión impecable y ganó claramente en la ciudad”.

En otro orden, reveló que Julio Garro no se comunicó con él para felicitarlo por el triunfo y manifestó: “Para mí no es relevante, tendrá sus motivos para no hacerlo” y remarcó que “lo que más me preocupa es cómo hacemos para que el municipio se reconstruya”.

El actual intendente sigue sosteniendo que la elección todavía no está definida y que aún resta cargar datos y abrir urnas impugnadas por JxC. Desde Unión por la Patria aseguran que el recuento ya terminó.

El jefe comunal electo detalló que la ciudad “tiene trastocada la estructura del gas y todos los recursos. Cuando yo era intendente logramos la máxima calificación en Argentina con triple A por las mejores constructoras internacionales y ahora vemos que está con graves dificultades de caja, no puede pagar sueldos y el bono a los trabajadores municipales”. Por eso, “tuvo que ir a tocar la puerta al Gobernador para que le dé asistencia financiera”.

Asimismo, especificó que “el casco urbano- que fue considerado patrimonio cultural de la humanidad en nuestra gestión, está destruido” y añadió que “se hizo poda indiscriminada”, lo que causó “la destrucción del 20% de la forestación”.

Consultado por la posibilidad de mudar la parte administrativa a la zona de Gambier, anticipó: “Me encantaría, creo que el proyecto es la mejor iniciativa que puede tener la ciudad y la Provincia para reorganizar la administración pública, dejar de alquilar y poner el eje fundacional”.

Por otro lado, el funcionario se refirió al balotaje del 19 de noviembre y puntualizó: “En Argentina la opción hoy es un estadista o el pájaro loco”, como dijo Luis Juez. “El pueblo argentino no se va a suicidar”, concluyó.