Desde Mar del Plata el empresario Fanproyen aseguró “Barrionuevo salvó a los gastronómicos”

El dirigente justicialista y empresario gastronomico Alvaro Garcia Fanproyen o “Alvarito”, respaldó en dialogo con Todo Provincial la conducción nacional de Jose Luis Barrionuevo en el gremio de hoteleros y gastronomicos.

Por otro lado, evitó referirse a la elección interna del sindicato a nivel local, que se llevará a cabo este jueves, y que lleva a Nancy Todorof por el oficialismo y a Pablo Santin por la oposición.

Fanproyen señaló “como peronista y gastronómico puedo decir que si no hubiera sido Luis Barrionuevo el secretario General del gremio durante la pandemia, UTHGRA ya no existiría. Siempre respaldo a Luis como cuando fue la intervencion del PJ y todos me puteaban pero hoy me dan la razón, porque conozco la capacidad de gestion que tiene cuando esta al frente de algo”.

“Aparte como marplatense soy agradecido de las cosas que el hace por la ciudad. Mientras todos los politicos y sindicalistas veranean en pinamar y punta del este Barrionuevo pasa el verano en mdp junto al pueblo, digan lo que digan es asi”, remarcó Fanproyen.

Sobre la interna local del sindicato concluyó diciendo “Pablo Santin es amigo y compañero, a Nancy pobre le tocó bailar con la mas fea durante la pandemia. Que el afiliado eliga y que gane el mejor. A mi mo me corresponde meterme en eso”.