Desde el sur y con un mensaje grabado, Larreta lanzó su candidatura presidencial 2023

Mediante un video grabado, el jefe de Gobierno porteño anunció que competirá en las elecciones presidenciales y llamó a “terminar con el odio”.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó su precandidatura a presidente. “No se trata de ser presidente, yo quiero ser un buen presidente. Y juntos terminar con el odio e iniciar el camino de la transformación que la Argentina necesita”, expresó a través de un video grabado que compartió en sus redes sociales, convirtiéndose en el primer competidor oficial de Juntos por el Cambio (JxC) por la Casa Rosada.

El mensaje fue grabado desde el kilómetro 0 de la Ruta 40 desde Cabo Vírgenes (Santa Cruz) y duró menos de dos minutos y medio, donde primaron las analogías contra la “grieta”. “Los únicos que se benefician con la grieta son los que la abrieron, los que se aprovechan de ella. Los que la usen, son unos estafadores. O terminamos con la grieta o la grieta termina con la Argentina. Los argentinos queremos ya iniciar el camino hacia vivir mejor”, afirmó.

Quiero ser presidente para que juntos terminemos con el odio y transformemos nuestro país para siempre. pic.twitter.com/QhXovKEQ16 — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) February 23, 2023

En paralelo, indicó: “Ahora la pregunta del millón es: ¿estamos dispuestos a hacer las transformaciones que se necesitan? Yo sí. Yo quiero un país donde nos respetemos los unos con los otros. Un país donde igualar sea igualar para arriba. Un país donde la educación sea intocable. Un país donde se produzca en todos los rincones. Un país que sea un orgullo desde donde lo mires. Un país con sentido común, donde todos apuntemos para el mismo lado”.

“A mí muchos me preguntan si yo sueño con llegar a ser presidente. Sería un honor, por supuesto. Pero no es un lugar al que ‘se llega’. La presidencia tiene que ser el principio del camino de la gran transformación”, apuntó en el comunicado, en el que no dio detalles de quien lo acompañará en la fórmula de la precandidatura. A su vez, añadió: “No la van a hacer un grupo de iluminados o un líder carismático. Llevamos años y años de carisma y miren cómo estamos”.

De esta manera, Rodríguez Larreta confirmó su participación electoral antes que otros referentes dentro del PRO con aspiraciones presidenciales, como Patricia Bullrich (titular del partido) o la diputada María Eugenia Vidal.

Además, dentro de la coalición opositora, los radicales Gerardo Morales (gobernador de Jujuy) y el diputado Facundo Manes manifestaron sus intenciones de competir, al igual que Elisa Carrió de la Coalición Cívica.

En el video, mandatario porteño también dijo lo suyo es “laburar y laburar y laburar”, y “armar equipos de trabajo para hacer que las cosas pasen, pero que se mantengan en el tiempo”.

Al respecto, por último, manifestó que “si los cambios no son duraderos al final no sirven para nada” y concluyó: “No se trata de ser presidente, yo quiero ser buen presidente. Y juntos terminar con el odio e iniciar el camino de la transformación que la Argentina necesita”.

SALIERON A BANCARLO

“Hace 20 años que trabajamos juntos y siempre reconocí tu dedicación por el trabajo, el esfuerzo y la planificación. Confío en vos y creo en vos, Horacio Rodríguez Larreta. Es hora de animarnos a transformar la Argentina. De una vez y para siempre. Vamos”, expresó en su cuenta, Diego Santilli y cerró #Horacio2023.

Otro que salió a bancar es Héctor Griffini, concejal de Juntos en Luján y el mejor posicionado del espacio en la ciudad. “Horacio quiero que seas Presidente. Hoy más que nunca Argentina necesita del coraje que te caracteriza para superar la maldita grieta. Este momento requiere de la capacidad que tenés para concretar la unidad y la transformación que necesitamos como pueblo”, selló en su red social, Griffini.