“Demostramos que tenemos la capacidad”, aseguró el ingeniero que convirtió el primer colectivo eléctrico de Argentina

El pasado 5 de junio, la empresa 9 de Julio de La Plata presentó el primer colectivo de pasajeros eléctrico desarrollado en el país. La reconversión de la unidad fue dirigida por la Facultad de Ingeniería de la UNLP. Todo Provincial entrevistó a Guillermo Garaventta, el investigador que lidera los proyectos de electromovilidad de la casa de estudios platense.

Por: Martín Mazzoleni

“Fue una experiencia extraordinaria. Con Marcos Actis venimos trabajando en este campo desde hace 20 años y pudimos demostrar que tenemos las capacidades en Argentinas si contamos con el financiamiento y la decisión política”, remarcó Garaventta.

El científico bonaerense señaló que la conversión de colectivos puede ser el puntapie para elporque puede “disparar mecanismos necesidad de compra y de fabricación local”.

La clave pasa por la artículo 53 de la Ley de Tránsito N° 24.449 que establece la prohibición de utilizar unidades con más de diez años de antigüedad para el transporte de pasajeros.

“Hay 20 mil micros en el AMBA y todos los años unos 2 mil deben salir de circulación. Esas unidades pueden ser reconvertidas a eléctricos para agregarle 10 años más de vida útil”, remarcó Garaventta.

Con esos números, la industria local tendría el incentivo necesario para avanzar en la fabricación de distintos componenentes que actualmente deben importarse. “Un fabricante de motores no va invertir para hacer un motor de colectivo sólo pero si se necesitan 400 entonces se vuelve posible“, destacó el científico quien aseguró que lo mismo sucedería con cables, contactores y controladores, entre otros elementos.

Y apuntó: “En Argentina existen empresas que fabrican motores eléctricos desde hace 60 años. Los que llevan los colectivos son muy parecido a los motores de ascensores de altísimo peso. El fabricante que sabe hacer un motor de un ascensor para llevar 10 personas también puede hacer el motor para movilizar un micro de 12 toneladas”.

De todos modos, con todos los componentes importados la empresa convirtió el micro por un valor de 150 mil dólares, un tercio de los 450 mil dólares que le hubiera costado comprar un colectivo eléctrico en el extranjero. Si se avanzara con la fabricación local de componentes esos 150 mil dólares bajarían drásticamente.

“Nosotros transferimos el conocimiento, no competimos”

La conversión del primer colectivo eléctrico del país fue realizada integramente en el taller de la empresa Nueve de Julio SAT. “Nosotros transferimos el conocimientos, no competimos, somos una máquina de generar conocimiento”, explicó Garaventta sobre el trabajo del equipo de la Facultad de Ingeniería de la UNLP que lidera.

Sobre los desafíos que implicaron este proyecto, Garaventta aseguró que el más importante fue “trabajar en 600 voltios, una tensión muy peligrosa que exige tener mucho cuidado en la manipulación de las baterías y su interconexión”.

“El aprendizaje de ensamblar ese equipo no es poca cosa porque es una potencia disponible de 250 kilowats hora, lo que equivale al consumo de dos manzanas y media de viviendas. Puede parecer simple pero que un mínimo error te cocina“, advirtió.



Colectivo eléctrico: la vida útil de las baterias y su reciclaje

El especialista detalló que las baterías tienen una durabilidad de dos mil ciclos de carga y descarga, lo que equivale a unos 7 años teniendo en cuenta que la unidad debe pasar unas 8 horas cargando.

“La planta de litio de La Plata fabricará pilas con la misma tecnología que usamos en el colectivo. De acá a siete años se deberá planificar el reciclado de las pilas que permite recuperar el 80%, incluídos todos los metales como hierro, cobre, carbono y alumnio”, detalló

Además remarcó que las pilas desarrolladas con esta tecnología “no genera una contaminación para el medio ambiente porque no lleva cadmio, plomo, mercurio, ni cobalto, todos contaminantes a nivel de ADN”.

“Es mentira que no tenemos las capacidades”

Guillermo Garaventta aseguró que si Argentina no avanza con la protección del litio y la generación de valor agregado “nos van a pasar por arriba” porque “se lo van a llevar y van a convencer a la gente que no tenemos las capacidades algo que es mentira absolutamente”.

“Para eso vamos a tener que pasar algunos años distribuyendo baterías o colectivos en Latinoamérica donde nos podemos cubrir las espaldas porque posiblemente tengamos más facilidad de que Brasil nos compre colectivo eléctrico que venderle a Europa o Estados Unidos porque ellos no quieren más desarrollo competitivo”, expresó Garaventta.

Y advirtió: “Van a intentar subir todos los precios de todas las interfaces que hacen falta o hacer dumping para la importación, por ejemplo, de motores. Argentina, al ser un mercado tan chico e incipiente, países como China puede paralizarte instalando un precio de referencia muy bajo para evitar el desarrollo local”.

Sobre el avance de la actividad minera, Garaventta analizó: “Dicen que el año que viene posiblemente exportemos mil millones de dólares de de carbonato de litio, pero lo que no dicen es que en realidad lo hacen empresas extranjeras que se llevan 700 millones de regalías hacia afuera y que a Argentina le quedarán 60 o 50 millones de dólares como mucho“.

“Se está hablando que en Europa 2035 ya no podrá haber más autos explosión. Como no tienen litio van a venir a los países como los nuestros a socavar, quebrar y comprar voluntades para que no hagamos cosas con el litio convenciendo a la gente con esas famosas frases que dicen que no tenemos las capacidades”, argumentó y demandó: “Hay que definir una voluntad política para hacer crecer al país desde los propios recursos naturales y científicos, no podemos seguir mirando para afuera”.