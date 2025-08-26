Delincuentes quisieron robar un tren del Ejército Argentino con blindados que viajaban al “Ejercicio Libertador”

Un insólito episodio ocurrió el pasado 23 de agosto en la localidad santafesina de Ángel Gallardo, donde un tren del Ejército Argentino que trasladaba equipamiento militar hacia Chaco fue blanco de un intento de robo.

Según informaron fuentes oficiales, cinco personas intentaron abrir el último vagón de la formación con el objetivo de sustraer vehículos militares. La maniobra fue frustrada por la custodia a bordo, lo que obligó a los delincuentes a huir sin concretar el ilícito.

Tren Militar – Ejército Argentino 🇦🇷

La formación, operada por el Ferrocarril Belgrano Cargas con apoyo de Trenes Argentinos Cargas, transportaba cerca de 1.000 toneladas de pertrechos militares y 80 vehículos destinados al “Ejercicio Libertador”. Entre ellos se encontraban camiones tácticos Oshkosh FMTV M1083, vehículos blindados 4×4 Alvis Táctica y cazacarros SK-105 Kürassier.

Desde el Ejército Argentino destacaron la importancia de este tipo de traslado: “Si bien no es tan rápido como otros medios, un ferrocarril tiene capacidad para movilizar gran cantidad de tropas y equipos a largas distancias”. Además, remarcaron que las rutas ferroviarias permiten configurar “líneas logísticas protegidas, seguras y más difíciles de interrumpir que las carreteras abiertas”.

El hecho generó preocupación por la vulnerabilidad de las formaciones ferroviarias que trasladan material estratégico y puso en relieve la necesidad de reforzar los mecanismos de seguridad para prevenir futuros incidentes.

Desde el Ministerio de Defensa aseguran que el «Ejercicio Libertador» es el más importante los últimos años. Se trata de un «adiestramiento multidominio que pone a prueba la capacidad operativa y el alistamiento de los elementos participantes».

En total participarán 3.000 efectivos, 300 vehículos -80 de ellos transportados en tren, desplegados durante un mes completo de operaciones en la provincia de Chaco. «En homenaje al Libertador San Martín, el Ejército se entrena para la guerra y para situaciones de emergencias. Porque en tiempos de paz no hay tarea más importante que prepararse para defender a la Patria y proteger a los argentinos», aseguraron desde Defensa.