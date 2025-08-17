Definidos los principales candidatos en Provincia de Buenos Aires para las legislativas de octubre: quiénes son

A semanas de las elecciones legislativas del 26 de octubre, las principales fuerzas políticas ya confirmaron quiénes serán sus candidatos en la Provincia de Buenos Aires, distrito clave por su peso electoral. La gran incógnita todavía pasa por saber qué hará la Unión Cívica Radical.

Espert es el candidato de Milei en Provincia

Por el oficialismo de La Libertad Avanza, el elegido para encabezar la lista es el economista José Luis Espert, aliado cercano del presidente Javier Milei. Aún resta definir quiénes lo acompañarán en los primeros lugares de la boleta, pero el armado libertario busca consolidar su presencia en el territorio bonaerense.

Frente Patria: Taiana encabeza y todos adentro

En tanto, Fuerza Patria confirmó como primer candidato al ex ministro de Defensa Jorge Taiana, referente histórico del kirchnerismo que será una de las principales cartas del espacio en la disputa electoral.

El peronismo, que logró mantener una unidad amplia, presentará una lista encabezada por dirigentes de peso. Los nombres confirmados son Jimena López, Juan Grabois, Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Teresa García, Horacio Pietragalla, Agustina Propato, Hugo Moyano (hijo), Fernanda Díaz, Sebastián Galmarini, Fernanda Miño, Hugo Yasky, Mariana Salzman y Nicolás Trotta, entre otros.

La izquierda lleva a del Caño

Por la izquierda, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT-U) llevará como figura central a Nicolás del Caño, mientras que el Nuevo Más confirmó a Manuela Castañeira como su principal candidata en el distrito.

Randazzo encabezaría Provincias Unidas

La presencia de Florencio Randazzo como primer candidato a diputado nacional por el espacio Provincias Unidas dinamitó un pre acuerdo de los goboernadores con el radicalismo oficial pero, de todos modos, el ex ministro será el primer candidato de Provincias Unidas. Lo secundaría Margarita Stolbizer y luego aparecería Emilio Monzó. Únicamente se sumó al frente Futuro Radical que pondría en el cuarto lugar a Danya Tavela.

Cúneo lo metió a “Larry de Clay”

Otro de los espacios que competirá es el liderado por Santiago Cúneo, que encabeza la lista de diputados nacionales. Lo acompañarán una dirigente del Sindicato de Químicos, el humorista Raúl “Larry de Clay” Biaggioni, la periodista Ximena Rijel, la abogada Alessandra Minnicelli y un veterano de la Guerra de Malvinas.

El “Turco” García quiere ser diputado

Finalmente, el Partido Integrar oficializó una nómina encabezada por el ex futbolista Claudio “Turco” García. Lo secundan Graciela Claudia Balestra, Víctor Daniel Amoroso, Nilda Ester Prieto, Gustavo Osman Massud, Florencia Lía Dellacasa, Germán Andrés Borrego, Ana del Carmen Correa, Cristian Uriel Natero, Adriana Edith Merlo, Carlos Guillermo Montaldo, Aldana Paola Salazar y Adrián Marcos Giotti.

La duda pasa por la UCR

Luego de romper el acuerdo con Provincias Unidas, los intendentes de la UCR bonaerense presionan a los máximos dirigentes para presentar Lista 3 para octubre. Sin embargo, continúan las negociaciones y en las próxmas horas podría haber sopresas.