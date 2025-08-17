Nacional
Definidos los principales candidatos en Provincia de Buenos Aires para las legislativas de octubre: quiénes son
A semanas de las elecciones legislativas del 26 de octubre, las principales fuerzas políticas ya confirmaron quiénes serán sus candidatos en la Provincia de Buenos Aires, distrito clave por su peso electoral. La gran incógnita todavía pasa por saber qué hará la Unión Cívica Radical.
Espert es el candidato de Milei en Provincia
Por el oficialismo de La Libertad Avanza, el elegido para encabezar la lista es el economista José Luis Espert, aliado cercano del presidente Javier Milei. Aún resta definir quiénes lo acompañarán en los primeros lugares de la boleta, pero el armado libertario busca consolidar su presencia en el territorio bonaerense.
Frente Patria: Taiana encabeza y todos adentro
En tanto, Fuerza Patria confirmó como primer candidato al ex ministro de Defensa Jorge Taiana, referente histórico del kirchnerismo que será una de las principales cartas del espacio en la disputa electoral.
El peronismo, que logró mantener una unidad amplia, presentará una lista encabezada por dirigentes de peso. Los nombres confirmados son Jimena López, Juan Grabois, Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Teresa García, Horacio Pietragalla, Agustina Propato, Hugo Moyano (hijo), Fernanda Díaz, Sebastián Galmarini, Fernanda Miño, Hugo Yasky, Mariana Salzman y Nicolás Trotta, entre otros.
La izquierda lleva a del Caño
Por la izquierda, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT-U) llevará como figura central a Nicolás del Caño, mientras que el Nuevo Más confirmó a Manuela Castañeira como su principal candidata en el distrito.
Randazzo encabezaría Provincias Unidas
La presencia de Florencio Randazzo como primer candidato a diputado nacional por el espacio Provincias Unidas dinamitó un pre acuerdo de los goboernadores con el radicalismo oficial pero, de todos modos, el ex ministro será el primer candidato de Provincias Unidas. Lo secundaría Margarita Stolbizer y luego aparecería Emilio Monzó. Únicamente se sumó al frente Futuro Radical que pondría en el cuarto lugar a Danya Tavela.
Cúneo lo metió a “Larry de Clay”
Otro de los espacios que competirá es el liderado por Santiago Cúneo, que encabeza la lista de diputados nacionales. Lo acompañarán una dirigente del Sindicato de Químicos, el humorista Raúl “Larry de Clay” Biaggioni, la periodista Ximena Rijel, la abogada Alessandra Minnicelli y un veterano de la Guerra de Malvinas.
El “Turco” García quiere ser diputado
Finalmente, el Partido Integrar oficializó una nómina encabezada por el ex futbolista Claudio “Turco” García. Lo secundan Graciela Claudia Balestra, Víctor Daniel Amoroso, Nilda Ester Prieto, Gustavo Osman Massud, Florencia Lía Dellacasa, Germán Andrés Borrego, Ana del Carmen Correa, Cristian Uriel Natero, Adriana Edith Merlo, Carlos Guillermo Montaldo, Aldana Paola Salazar y Adrián Marcos Giotti.
La duda pasa por la UCR
Luego de romper el acuerdo con Provincias Unidas, los intendentes de la UCR bonaerense presionan a los máximos dirigentes para presentar Lista 3 para octubre. Sin embargo, continúan las negociaciones y en las próxmas horas podría haber sopresas.
Acto Atenas / Alejandro Carrancio: «Tenemos la oportunidad de terminar con un Estado bobo que no sirve»
El vicepresidente de la Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires destacó la firmeza de Javier Milei en el acto de lanzamiento de campaña en La Plata. “El mensaje del Presidente fue claro, tenemos que ganar en septiembre”.
Alejandro Carrancio, fue uno de los dirigentes destacados en el acto de lanzamiento de campaña en el microestadio del Club Atenas de La Plata. El vicepresidente de la Libertad Avanza en territorio bonaerense reafirmó su compromiso para lograr el triunfo en septiembre y poder desterrar al kirchnerismo.
“Los Bonaerenses tenemos la oportunidad de terminar con años de malas gestiones, de un estado bobo que no sirve. En el acto quedó claro que los candidatos de La Libertad Avanza son los candidatos de Javier y Karina Milei”.
Apenas finalizó el acto de campaña de cara a las legislativas del 7 de septiembre, Carrancio subrayó el discurso del presidente Milei que hizo hincapié en el slogan de campaña: “Kirchnerismo Nunca Más”.
“El mensaje del Presidente fue claro, tenemos que ganar en septiembre, para ganar la gobernación en 2027 y sacar a los Kukas de la Provincia”, enfatizó Carrancio.
Por último, el dirigente marplatense destacó la presencia de la militancia que copó el club Atenas de la ciudad de las diagonales. “Los bonaerenses saben que la única alternativa para sacar a Kicillof y a La Cámpora es votar a La Libertad Avanza tanto en septiembre como en octubre”, finalizó.
Milei baja las retenciones a la soja y es ovacionado en La Rural
El presidente Javier Milei oficializó este viernes en la Exposición Rural de Palermo una reducción permanente de los derechos de exportación para la carne y los principales cultivos, incluida la soja. El anunció fue celebrado por los presentes en el predio de la Sociedad Rural que ovacionaron al mandatario.
Durante su discurso en el predio de la Sociedad Rural Argentina, Milei detalló los alcances de la medida: “Desde ahora, las retenciones a la carne aviaria y vacuna bajarán del 6,75% al 5%, las del maíz y sorgo del 12% al 9,5%, las del girasol del 7,5% al 5,5%, y las de la soja del 33% al 26%”. Además, informó que los subproductos de la soja tributarán 24,5% en lugar del 31%.
El presidente enfatizó que esta baja será “permanente” durante su gestión y forma parte del compromiso de avanzar hacia “retenciones cero”, algo que consideró una «obsesión» de su gestión. “Estas decisiones son posibles gracias al superávit fiscal que hemos alcanzado y al que cuidamos como agua en el desierto frente a los embates de la casta política”, aseguró.
Además, Milei confirmó que se harán permanentes las rebajas ya aplicadas al trigo y la cebada, que habían sido implementadas de forma transitoria. “No tendrán vuelta atrás mientras yo esté en el Gobierno”, prometió.
Según el mandatario, estas medidas representan una reducción del 20% en la carga tributaria sobre la cadena de granos y una baja del 26% para la cadena de ganado y carnes.
“El campo es el sector más productivo de nuestra economía y ha sido fuertemente castigado por estos impuestos. Estas decisiones buscan devolverle impulso”, concluyó el jefe de Estado.
Nación habilitó el corte total del suministro de agua con dos meses de mora
El derecho humano al acceso al agua se encuentra bajo amenaza en Argentina tras la entrada en vigencia del DNU 493/2025, impulsado por el presidente Javier Milei, que modifica profundamente el marco legal de la empresa AySA y abre el camino a su privatización. La nueva normativa no solo habilita el ingreso de capital privado, sino que permite a la concesionaria cortar el servicio de agua por falta de pago, incluso en hogares residenciales.
La medida, publicada en el Boletín Oficial, representa un giro drástico respecto del Marco Regulatorio que regía desde 2006, y que hasta ahora impedía el corte total del suministro de agua a usuarios residenciales, garantizando un caudal mínimo por tratarse de un derecho esencial.
Con este nuevo decreto, el gobierno nacional avanza de manera directa hacia la venta de acciones de AySA, empresa estatal encargada de prestar los servicios de agua potable y desagües cloacales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), afectando a millones de personas.
Entre los cambios más significativos introducidos por el DNU 493/2025, se encuentra la modificación del artículo 2° del Decreto 304/06, que establecía que el 90% del capital de AySA debía ser propiedad del Estado y que esa participación era intransferible.
La nueva norma elimina esa cláusula y permite que “el Estado Nacional podrá enajenar total o parcialmente su participación accionaria”. De este modo, queda habilitada la venta y la entrada de privados al directorio y la estructura operativa de AySA.
El corte de agua, una amenaza concreta
Otra de las modificaciones más alarmantes es la del artículo 81, que antes regulaba las condiciones para aplicar restricciones o cortes. Previamente, se establecía que solo los usuarios no residenciales podían sufrir cortes totales tras dos períodos de mora y una intimación fehaciente con diez días de anticipación.
La nueva normativa cambia por completo ese criterio. El decreto ahora estipula que “la concesionaria está facultada para proceder al corte del Servicio Público por atrasos en el pago de las facturas correspondientes”, eliminando toda diferenciación entre usuarios residenciales y comerciales, y autorizando el corte total del servicio en los hogares.
El acceso al agua, un derecho humano en peligro
La decisión del gobierno nacional contraviene lo resuelto por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2010, cuando la Asamblea General reconoció el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial, y exhortó a los Estados a garantizarlo a toda la población, especialmente a los sectores más vulnerables.
A contramano de esa resolución, el gobierno argentino habilita ahora a interrumpir completamente el acceso al agua en viviendas por falta de pago, sin asegurar un caudal mínimo que permita el desarrollo personal y familiar.
Además de los cambios mencionados, el decreto le otorga mayores atribuciones a la concesionaria de AySA, incluyendo la auditoría técnica de todas las obras que se realicen dentro del área regulada. También se delega en la Agencia de Planificación (APLA) la creación de un “Plan Director de Mejora Estratégica” con el fin de establecer nuevos lineamientos para el desarrollo de infraestructura básica.