Pilar Tellería, de 19 años, es una nadadora de aguas abiertas que vive en Ituzaingó, y se convirtió en la mujer más joven en cruzar a nado el Río de la Plata al hacerlo desde Colonia hasta Punta Lara, en una travesía a aguas abiertas completada el pasado lunes.

La joven nadó un total de 40 kilómetros para cruzar el “río más ancho del mundo” y estableció un tiempo de 12 horas, 18 minutos y 40 segundos.

Con mucha entereza y dedicación, a su corta edad, Tellería se propuso conseguir este fuerte deseo que la movilizó desde chica y se profundizó el año pasado cuando intentó lograrlo, pero las condiciones climáticas y otros factores adversos truncaron por completo la misión.

El desafío consistía en recorrer a puras brazadas los 42 kilómetros que separan la costa de Punta Lara, en el partido de Ensenada, con la ciudad de Colonia del Sacramento, en Uruguay. El deseo de conseguirlo era fuerte y se profundizó en 2022, cuando la nadadora del oeste del Conurbano lo intentó y debió abandonar a las cuatro horas por las malas condiciones climáticas y otros factores.

Para cruzar el Río de la Plata, atravesó un riguroso entrenamiento de seis horas por día tanto en la pileta como en el gimnasio del Centro Argentino de Excelencia Deportiva (Cenared) de ItuzaYo entiendo que doy un mensaje de perseverancia: sinceramente estoy convencida de que esta v

Pilar Tellería, su emoción en las redes sociales

Al culminar el objetivo, Pilar se tomó un tiempo para contar, en su cuenta de Instagram, cómo se preparó para este momento y la emoción que le generó llegar a la meta y así ver como su entrenamiento intensivo trajo sus frutos.

“Desde los 15 años que sueño con esto, pero jamás me hubiera imaginado algo así. El Río no te deja cruzarlo hasta que aprendes lo que te quiere enseñar. Y a mí me enseño a vivir. Cuanta calma sentí durante el cruce, tenía la certeza de que iba a llegar como sea, aunque me costara lágrimas y dolor. Las últimas cuatro horas hubo que pelearla, pero jamás deje de ser consciente de que se me estaba dando mi sueño y por eso jamás deje de disfrutar”, aclaró en un texto que acompañó con varias fotos del recorrido.