Daniela Vilar: “Desde la Provincia de Buenos Aires apoyamos la Ley de Humedales”

La ministra de Ambiente bonaerense Daniela Vilar participó de la reunión conjunta de humedales que se llevó a cabo en el Congreso de la Nación y, durante su exposición, manifestó el apoyo del gobierno de Axel Kicillof para el impulso de la Ley. Buenos Aires fue la única provincia que envió un representante a la reunión.

La titular de la cartera de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, expuso durante la reunión para el tratamiento del proyecto de Ley de Humedales y sentó la posición de la provincia a favor del tratamiento de esta normativa.

Al respecto, la ministra Vilar expresó: “Desde la provincia de Buenos Aires bancamos esta Ley de Humedales porque es una herramienta de política pública para la gestión, porque de eso se trata, de transformar las realidades a partir de las políticas públicas”.

El proyecto de Ley de Humedales estaba a punto de conseguir dictamen de comisión para pasar al recinto pero una iniciativa conjunta de los gobernadores del Norte Grande, con Gerardo Morales a la cabeza, logró frenar su avance. Ahora, hay tiempo hasta el 20 de noviembre para lograr dictamen, sino se volverá a caer como sucedió en reiteradas oportunidades durante los últimos años.

“Hoy no hay regulación sobre los humedales y las que peor sufren las consecuencias de todo este avasallamiento son las comunidades más vulnerables. No es el ambiente y la gente, es el ambiente con la gente adentro”, enfatizó la ministra y agregó: “Incorporar los humedales a la planificación productiva y el ordenamiento territorial es más barato y razonable que invertir en infraestructura para afrontar, por ejemplo, la crisis hídrica y ambiental, o las obras hidráulicas para que los barrios populares no se inunden”.

En esa línea agregó: “Necesitamos esta herramienta para la gestión en nuestros territorios, pero también la necesitamos para crear y generar conciencia respecto de la importancia del cuidado de los bienes comunes naturales y no vivir un retroceso desconociendo los procesos históricos”. En este punto, la ministra expresó preocupación por situaciones de explotación de los bienes comunes naturales que se dan en la actualidad y asemejan prácticas colonialistas: “Ese es un error que no podemos cometer”, advirtió.

Sobre la importancia de esta Ley también remarcó que “estamos viendo otra problemática que el diputado nacional Máximo Kirchner puso en un concepto muy claro que es el de flexibilización ambiental, que se trata de correr los límites de lo permitido para poder explotar los bienes comunes naturales de nuestro sur global, de la riqueza ecosistémica más grandes del mundo. La Ley de Humedales es para eso: para establecer parámetros base de protección de estos ecosistemas trascendentales para la vida”.

Finalmente, Vilar hizo un llamado a construir consensos ambientales: “Desde la Provincia pedimos poder avanzar con esta Ley, pero fundamentalmente empezar a construir consensos ambientales que puedan prop

oner a la comunidad una herramienta para poder vivir mejor, para poder construir el Buen Vivir que todos y todas necesitamos”.

Gestión ambiental en la provincia de Buenos Aires

Cabe destacar que el gobernador Axel Kicillof decidió crear el primer ministerio de Ambiente en la historia de la provincia de Buenos Aires entendiendo la necesidad de jerarquizar las cuestiones ambientales. En este sentido, la conservación de humedales y el equilibrio ecosistémico son fundamentales para el bienestar de las personas. Son espacios naturales que deben ser sanos, cuidados y bien gestionados, ya que el ambiente impacta de manera determinante en la vida de las comunidades.

Esta Ley incluye líneas de acción fundamentales para planificar acciones que proyecten la adaptación de la producción, la inversión privada y las decisiones del Estado a esa realidad, sin descuidar la naturaleza y la función principal de estos espacios, directamente relacionada al desarrollo de las comunidades y sus actividades.

Humedales en la Provincia

En la provincia de Buenos Aires, los humedales son un componente prioritario en la gestión del Ministerio de Ambiente bonaerense. Se busca profundizar la protección de estos ecosistemas fuertemente presionados por procesos de urbanización y de actividades productivas, con el propósito de brindar herramientas para un uso sostenible.

}Para ello, se diseñó un programa ministerial para fortalecer las capacidades del Poder Ejecutivo provincial en materia de conservación y aprovechamiento sustentable de los humedales, ordenado en en ejes estratégicos como el Conocimiento, la Gobernanza, Planificación y ordenamiento ambiental del territorio, Áreas Protegidas, Adecuación normativa, Fortalecimiento municipal y Educación Ambiental y acceso a la información pública.