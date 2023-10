Daniel Stadnik con una gran elección ganó en el distrito de Carlos Casares

Gran diferencia del oficialismo que conduce Daniel Stadnik para gobernar 4 años más Carlos Casares. Con más de 6.000 votos, el candidato a intendente por Unión por la Patria, fue electo, en su primera postulación, al ejecutivo municipal.

«Gracias a todos y a todos por el apoyo, estoy muy contento», fueron las primeras palabras del flamante intendente, Daniel Stadnik.

Cerca de las 22 horas, el Ingeniero Stadnik llegó al local de campaña, ubicado en Maya y Almitante Brown donde una multitud coreaba «Polaco Intendente». La mayoría de los casarenses renovó la confianza en el peronismo hasta 2027.

Los datos dicen que Stadnik cosechó 6.701 votos (45,77%) sobre más de 13. 000 votantes. Lejos, y a más del 50% se ubicó Silvio Fernández (Unidos por Casares). La nueva fuerza política de tinte vecinal creció en relación a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y, si bien no le alcanzó superó a «Juntos por el Cambio» con trayectoria en la política local.

Tres mil cuatrocientas treinta y seis personas (3.436) le confiaron el voto a Unidos por Casares. Representa el 23,47%

Tercero quedó, «La Libertad Avanza», el espacio de Javier Milei (30,11%) quien en noviembre irá al balotaje con Sergio Massa (36,44%), César Zago quien obtuvo 2.518 votos, llegando al 17,20%.

Y cuarto quedó Andrés Aguirrezabala, el gran perdedor. Fueron 1.986 sufragios logrados. Tan solo logró el 13,56%.

«Gracias a los que me votaron y a los que no me votaron, a los fiscales, a los militantes; a Walter en especial con quien armamos este espacio en el año 2012 y seguimos», continuó Stadnik quien resaltó el saludo particular y especial «a mi familia que me banca y me sigue bancando».

Párrafo aparte, el electo gobernador del partido de Carlos Casares, sumó el reconocimiento «a todos mis funcionarios que funcionan porque sin ellos no haríamos nada».

También, se tomó respetuosamente un minuto para felicitar a todos los fiscales de todos los partidos «porque como viene sucediendo en Casares fue una elección limpia, tranquila y en paz». En este punto profundizó: «Felicito a todos los fiscales de otros partidos que han dejado a la familia para estar hoy protegiendo y defendiendo cada uno de los votos; y eso es parte de nuestra democracia que tenemos defender».

En medio de la emoción, los aplausos y la arenga de la militancia, Stadnik no dejó pasar la oportunidad para saludar a los oponentes electorales. «También felicito a mis adversarios políticos porque fue una campaña limpia donde cada uno presentó sus proyectos; y a quienes seguramente en esta gestión voy a necesitar que me acompañen».