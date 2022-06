Daniel Scioli es el nuevo ministro de producción de la nación en lugar de Matías Kulfas

Daniel Scioli es el nuevo ministro de producción en lugar del recientemente despedido Matías Kulfas, de quien se conocieron mensajes en OFF que criticaban a la vice presidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Con la designación de Scioli, que se desempeña como embajador argentino en Brasil, el Presidente busca dar por tierra con una disputa que se inició hoy por la polémica por un mensaje en off the record de la cartera de Kulfas en la que acusaba a la Vice de de “no usar la lapicera como corresponde” en la licitación por el gasoducto Néstor Kirchner, que lleva adelante la empresa Energía Argentina.

“Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente. Penoso”, había expresado en su cuenta de twitter la vice presidenta, CFK.

A la categoría de “funcionarios que no funcionan”, planteada en el año 2020 por la Vicepresidenta, ahora se le agrega la de funcionarios del off que además de no saber, mienten y utilizan al periodismo para hacer operaciones políticas en contra de la Vicepresidenta.

— Energía Argentina (@Energia_ArgOk) June 4, 2022