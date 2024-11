Dánica cierra la fábrica de Lavallol y despide 150 trabajadores: “Vamos a la lucha”

La justifica federal consideró «ilegítima» la sanción que había decretado contra el Círculo Médico de Junín por firmar convenio directo con el IOMA y deberá restablecer los convenios para que los profesionales puedan seguir atendiendo por las obras sociales que tienen a la federación como intermediaria.

En el marco del conflicto mantenido con IOMA, FEMEBA había sancionado al Círculo Médico de Junín por su acuerdo alcanzado directamente con la obra social bonaerense. La justicia le ordenó reactivar los contratos.

El abogado Jorge Meza explicó que “FEMEBA apeló la medida cautelar, que fue concedida, pero con efecto no suspensivo. En el intermedio entre que se dictó la resolución de primera instancia y que se dicte la sentencia de Cámara, la medida debe hacerse efectiva”.

“En este marco, FEMEBA ya reincorporó en el listado de las obras sociales a todos los prestadores médicos del Círculo Médico de Junín, algunos todavía están fuera, pero en su mayoría están incorporados al staff de prestadores. Se debió acatar la orden judicial bajo apercibimiento del delito de desobediencia”, aseguró el letrado del Círculo Médico de Junín.

El abogado aseguró que la sanción de FEMEBA era «ilegítima» porque «la única manera de aplicar una sanción hubiese sido si seguía vigente el contrato con el IOMA y el Círculo estuviera compitiendo. Pero no era así, lo que habla de la ilegitimidad de la medida tal como fue decidido por el Juzgado Federal”.

Además, resaltó: “El conflicto no solo no se atenúa sino que además se potencia, como se observa. No sé qué medida podrá tomar FEMEBA, pero si se corta el servicio total se generarían graves problemas para los afiliados”.

Según confirmó el abogado, “hoy el Círculo Médico de Junín tiene contrato con IOMA y Avalian en forma directa, y las restantes obras sociales están prestando normalmente en virtud de la medida cautelar, que durará hasta que la Cámara confirme o revoque el fallo, por lo general suelen ser tres meses”.