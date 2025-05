Daireaux inauguró una nueva Unidad de Rehabilitación Oncológica

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, anunció una serie de medidas destinadas a reducir la siniestralidad vial en la ciudad, entre ellas un nuevo sistema de otorgamiento de licencias de conducir y un proyecto de ordenanza que buscará que los conductores que provoquen accidentes bajo los efectos del alcohol o las drogas deban afrontar los costos de los daños y la atención hospitalaria.

El jefe comunal reconoció que, a pesar de los controles, los siniestros no disminuyeron: “Este año de gestión me confirmó que mayor control no significa menos siniestros. No bajaron los accidentes y creemos que hay que trabajar más fuerte desde lo cultural”, sostuvo.

En ese sentido, anticipó una agenda legislativa enfocada en el tránsito, con iniciativas que buscarán modificar conductas a través de herramientas tanto punitivas como de incentivo.

Entre las medidas anunciadas, se destacan modificaciones en los exámenes para obtener la licencia de conducir, que volverán a incluir el uso de autos con doble comando. “Ya adquirimos los vehículos y esta semana comenzamos a usar ese sistema”, informó.

Además, el Municipio presentará en el Concejo Deliberante un proyecto para que quienes generen siniestros viales bajo efectos de sustancias deban reintegrar al Estado municipal los costos de su atención médica y los daños ocasionados.

“Si alguien genera un incidente vial en esas condiciones y termina en el hospital público, tendrá que devolverle al Estado municipal bahiense el dinero que le hizo gastar”, advirtió Susbielles.

Por otra parte, el intendente planteó la posibilidad de premiar las buenas conductas al volante. Entre las propuestas, mencionó la idea de eximir del pago de la renovación de la licencia a quienes no hayan cometido infracciones. “Queremos que haya incentivos positivos”, expresó.

Las nuevas disposiciones apuntan a fortalecer la conciencia vial y generar un cambio cultural en los hábitos de conducción, ante una problemática persistente que afecta tanto la seguridad como el sistema público de salud.