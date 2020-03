Culpa del coronavirus se suspendió la Fiesta del Ternero en Ayacucho

La Municipalidad de Ayacucho y la Asociación Civil de la Fiesta Nacional del ternero y Día de la Yerra, definieron postergar la 48º edición del festival popular que había comenzado el 8 de marzo y se extendería hasta el domingo 15.

En intendente, Emilio Cordonnier, manifestó: “Con la prioridad de reservar la salud de nuestra población y el acompañamiento de la Asociación Civil tomamos la decisión de postergar la realización de la presente edición de la Fiesta del Ternero. Es una medida que evaluamos, desde el lunes y en torno a cómo se desarrollan los acontecimientos en el país y la zona.”

“Estamos hablando de una postergación, a la que no le queremos poner fecha hoy de realización, porque no sabemos cómo avanzará este tema. En Ayacucho no hay ningún caso, pero si en la zona están apareciendo y tenemos que estar alertas. Pedimos la postergación y la Fiesta lo entendió, cosa que agradecemos, porque esto es en resguardo de nuestra población”, agregó.

El director del hospital municipal, Nicolás Cantarini, expresó: “El sistema de salud de Ayacucho está preparado, desde el lunes a hoy estamos alertas, y hay más preocupación porque tendríamos mucha llegada de visitantes de distintos lugares y esto nos complicaría. No quiere decir que si la Fiesta no se hace no haya ningún caso de Coronavirus, esto puede ocurrir, pero la conglomeración de público podría alterar y complicar”.

Por su parte, el subsecretario de Salud de la Municipalidad de Ayacucho, Joaquín Cantarini, señaló: “Hay que ser responsables, pedimos la colaboración de toda la población, a las personas que viajan al exterior que se queden 14 días en sus casas. También es importante si hay síntomas respiratorios concurrir al Hospital, es vital concurrir a atenderse. NO minimizar cuando nos sentimos con dolor de garganta, fiebre tos, moco nasal, dificultad para respirar, no esperar a sentirse enfermo”.

Por último, el presidente de la Asociación Civil dijo: “Nosotros acompañamos esta decisión porque lo principal es resguardar la salud de todos, trabajaremos internamente y luego veremos las decisiones que vamos a ir tomando”.

