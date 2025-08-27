Información General
Cuatro camiones protagonizaron un choque múltiple en Necochea y murió un chofer de 35 años
Un trágico accidente vial ocurrió este martes a la madrugada, alrededor de las 3:20, en el kilómetro 5 de la Ruta Nacional 228, en jurisdicción de Necochea. El siniestro, en medio de una densa niebla, involucró a cuatro camiones de gran porte y dejó como saldo la muerte de Jonatan Emanuel Roda (35), oriundo de Oriente, quien falleció en el lugar tras ser embestido por alcance.
De acuerdo al parte policial, también participaron del hecho Juan Ignacio Roda (32), de Oriente, conductor de un camión Volkswagen que resultó ileso; Federico Tercero (45), de Mar del Plata, al mando de un Iveco sin lesiones; y Lucas Castro (40), conductor de un VW con acoplado que terminó volcado sobre la banquina, aunque también resultó sin heridas.
Los vehículos implicados en el choque fueron tres camiones cerealeros y uno que transportaba calamares.
La magnitud del choque provocó serios daños materiales en las unidades y obligó a cortar la ruta durante varias horas para permitir el trabajo de Policía Científica y la remoción de los vehículos.
Minutos después del siniestro, personal del servicio de emergencia retiró el cuerpo del conductor fallecido.
La causa fue caratulada como “Homicidio culposo” y quedó a cargo de la UFI N°3 del Departamento Judicial Necochea, bajo la instrucción del fiscal Guillermo Sabatini.
Si bien la investigación continúa, se presume que la escasa visibilidad por la niebla en ese tramo de la Ruta 228 fue un factor determinante en el siniestro.
Delincuentes quisieron robar un tren del Ejército Argentino con blindados que viajaban al “Ejercicio Libertador”
Un insólito episodio ocurrió el pasado 23 de agosto en la localidad santafesina de Ángel Gallardo, donde un tren del Ejército Argentino que trasladaba equipamiento militar hacia Chaco fue blanco de un intento de robo.
Según informaron fuentes oficiales, cinco personas intentaron abrir el último vagón de la formación con el objetivo de sustraer vehículos militares. La maniobra fue frustrada por la custodia a bordo, lo que obligó a los delincuentes a huir sin concretar el ilícito.
La formación, operada por el Ferrocarril Belgrano Cargas con apoyo de Trenes Argentinos Cargas, transportaba cerca de 1.000 toneladas de pertrechos militares y 80 vehículos destinados al “Ejercicio Libertador”. Entre ellos se encontraban camiones tácticos Oshkosh FMTV M1083, vehículos blindados 4×4 Alvis Táctica y cazacarros SK-105 Kürassier.
Desde el Ejército Argentino destacaron la importancia de este tipo de traslado: “Si bien no es tan rápido como otros medios, un ferrocarril tiene capacidad para movilizar gran cantidad de tropas y equipos a largas distancias”. Además, remarcaron que las rutas ferroviarias permiten configurar “líneas logísticas protegidas, seguras y más difíciles de interrumpir que las carreteras abiertas”.
El hecho generó preocupación por la vulnerabilidad de las formaciones ferroviarias que trasladan material estratégico y puso en relieve la necesidad de reforzar los mecanismos de seguridad para prevenir futuros incidentes.
Desde el Ministerio de Defensa aseguran que el «Ejercicio Libertador» es el más importante los últimos años. Se trata de un «adiestramiento multidominio que pone a prueba la capacidad operativa y el alistamiento de los elementos participantes».
En total participarán 3.000 efectivos, 300 vehículos -80 de ellos transportados en tren, desplegados durante un mes completo de operaciones en la provincia de Chaco. «En homenaje al Libertador San Martín, el Ejército se entrena para la guerra y para situaciones de emergencias. Porque en tiempos de paz no hay tarea más importante que prepararse para defender a la Patria y proteger a los argentinos», aseguraron desde Defensa.
Payoneer impulsa a las pymes argentinas en su expansión global con soluciones de pago más ágiles y transparentes
Las pymes argentinas están liderando una nueva ola de comercio global en sectores como la tecnología, el comercio electrónico y los servicios profesionales. En este contexto, el reciente acuerdo entre Payoneer y Stripe fortalece las herramientas financieras disponibles para el mercado local, ofreciendo a los emprendedores una infraestructura de pagos más ágil, confiable y adaptada a la economía digital global. Sin embargo, todavía se enfrentan a desafíos locales en materia de pagos internacionales: comisiones elevadas, inestabilidad monetaria e infraestructuras financieras obsoletas.
En este escenario, Payoneer se consolida como una solución pionera que ofrece una alternativa más flexible. Cada vez más empresarios locales están explorando soluciones de pago globales para las pymes argentinas que les permitan crecer a nivel internacional sin contratiempos innecesarios.
Fricción local, ambición global: por qué es importante la infraestructura de pagos
Según el Barómetro de Ambiciones de Pymes de Payoneer, realizado en colaboración con Oxford Economics, el 63 % de las empresas argentinas encuestadas afirman que trabajar con proveedores internacionales refuerza el rendimiento de su negocio y su resiliencia a largo plazo. Esa cifra refleja un cambio más amplio hacia una mentalidad global.
La alianza con Stripe refuerza esta tendencia, ofreciendo a las empresas argentinas la posibilidad de acceder a soluciones de pago que eliminan las barreras tradicionales y mejoran la experiencia de comercio electrónico internacional.
Sistemas tradicionales frente a herramientas diseñadas para las empresas actuales
Los bancos y las primeras herramientas de transferencia en línea siguen siendo la opción predeterminada para muchas pymes. Sin embargo, estos sistemas heredados no se diseñaron para el mercado global actual.
Las altas comisiones, las opciones limitadas de divisas y la falta de seguimiento en tiempo real ralentizan el progreso de las pymes. Por el contrario, con la integración de Stripe, los pagos transfronterizos de Payoneer para la economía digital argentina ofrecen una infraestructura que elimina esas capas de complejidad y brinda mayor eficiencia.
Satisfacer las necesidades de los sectores tecnológico y de servicios de Argentina
Este cambio hacia soluciones financieras alternativas está lejos de ser una moda. Se trata de mejoras prácticas que realmente satisfacen las necesidades de un mercado cada vez más global.
Para las pymes, gestionar de forma eficiente el flujo de caja internacional es fundamental. La rapidez en las liquidaciones, las cuentas locales para recibir pagos y el acceso a fondos en múltiples divisas ayudan a respaldar tanto las operaciones diarias como la estrategia a largo plazo.
Reducir la ambigüedad en las transacciones globales
Las deducciones ocultas, los tipos de cambio fluctuantes y la falta de visibilidad en tiempo real siguen frustrando a muchos empresarios. La posibilidad de evitar comisiones ocultas en las transacciones internacionales desde Argentina marca una gran diferencia.
Para empresas que operan con márgenes ajustados, cada pequeño ahorro suma. Y para las compañías en crecimiento que se expanden a nuevos mercados, la previsibilidad es tan valiosa como la reducción de costes.
Cómo enviar pagos comerciales internacionales desde Argentina
Empezar a utilizar Payoneer es muy fácil. A continuación, te explicamos cómo:
- Regístrate: Visita el sitio web de Payoneer y haz clic en el botón Abrir tu cuenta o Registrarse.
- Proporciona información personal y comercial.
- Completa la verificación con la documentación requerida.
- Vincula tu cuenta bancaria argentina para realizar retiros en pesos.
- Recibe pagos internacionales de clientes y plataformas de todo el mundo.
Construir una base sólida para Argentina
Las pymes argentinas son emprendedoras, resilientes y están listas para crecer. Lo que necesitan ahora es acceso a herramientas que respalden sus ambiciones, y no que las frenen.
Con la integración estratégica de Stripe y la infraestructura de Payoneer, ahora cuentan con un ecosistema financiero diseñado para impulsar su competitividad internacional.
Explora la plataforma de pagos internacionales de Payoneer para Argentina, obtén la asistencia que necesitas y descubre cómo reducir las comisiones por pagos internacionales en condiciones que se adapten a tu negocio.
Acerca de Payoneer
Payoneer es la plataforma financiera global que impulsa a millones de pymes, marketplaces y profesionales en más de 190 países y territorios. Desde pagos transfronterizos hasta capital de trabajo y soluciones de gestión de divisas, Payoneer ofrece una infraestructura financiera moderna diseñada para la economía digital. Nuestra misión es facilitar que cualquier negocio, sin importar su tamaño o ubicación, pueda crecer y competir a nivel internacional.
Para más información, visita www.payoneer.com.
Estaban pescando la vera de Ruta 11 y encontraron un cadáver con un disparo en la cabeza
Un hombre fue encontrado sin vida en una alcantarilla sobre la Ruta Provincial N° 11, a la altura del kilómetro 168, en jurisdicción del paraje Cerro de la Gloria, partido de Castelli, durante el mediodía del domingo 24 de agosto. La víctima fue identificada como Juan Oscar Zarantonello, de 69 años, con domicilio en la ciudad de Chascomús.
El hallazgo fue realizado por pescadores, quienes dieron aviso inmediato a la Prefectura Naval Argentina. Personal de esa fuerza trabajó en el lugar junto a efectivos del Destacamento Vial de Cerro de la Gloria.
Tras las pericias correspondientes, el cuerpo fue trasladado a la morgue de Dolores, donde se le practicó la autopsia.
Fuentes de la investigación confirmaron que Zarantonello presentaba un disparo de arma de fuego en la cabeza, según determinaron las pericias realizadas el mismo domingo en sede pericial.
La Policía intervino en el hecho y dio actuación a la Fiscalía N° 10 de Chascomús, a cargo del doctor Robert, quien caratuló la causa como homicidio.