Cuarentena administrada: “Hay que ser muy cautelosos porque el pico todavía no llegó”, aseguró el intendente de Daireaux

TODO PROVINCIAL Radio entrevistó al intendente de Daireaux, Alejandro Acerbo, que se refirió a la realidad del distrito frente a la pandemia del coronavirus y la posibilidad de flexibilizar la cuarentena.

Hasta el momento, Daireaux tuvo un solo caso confirmado de coronavirus. Aunque no se pudo establecer el vínculo epidemiológico, el intendente destacó: “Ha pasado el tiempo y no hubo ningún caso más. Ahora no tenemos ningún caso sospechoso en el distrito”.

“El paciente está saliendo del cuadro y no tuvimos ningún otro caso. Quedó aislado el médico que lo atendió y su familia pero pasaron los días y nadie tuvo síntomas. Ya estamos para hacerle los hisopados y corroborar si ya se negativizó. También le haremos el test a toda la familia para descartar que sean portadores asintomáticos”, detalló el jefe comunal.

Los próximos test de casos sospechosos en la región centro de la provincia de Buenos Aire se realizarán en el laboratorio del Hospital Materno Infantil “Argentino Diego” de Azul. “Esto hara que hará que los resultados lleguen más rápido”, destacó Acerbo.

Sobre el trabajo desplegado para proveer de las necesidades básicas a toda la población en medio de la cuarentena, el jefe comunal aseguró: “Hay muchas personas trabajando para cuidar a toda la población, estoy viendo un gran compromiso y solidaridad”.

Cuarentena administrada

“En algunas cuestiones somos más exigentes porque los vecinos nos piden que los cuidemos. La administración de la cuarentena la haremos con mucho cuidado porque todos los especialistas nos dicen que todavía no llegamos al pico. Creo que hay que ser muy cauteloso”, remarcó.

De todos modos, el intendente señaló que en su distrito ya habían habilitado un registro para que trabajadores informales dedicados a distintos oficios puedan continuar con algunas tareas. “Hay personas que trabajan hoy para comer mañana. Por eso nosotros hicimos un registro para personas con distintos oficios que deben declarar dónde van y ponemos ciertas condiciones que hacemos cumplir”, explicó Acerbo.

Y continuó: “A los adultos mayores de más de 70 años directamente les pedimos que no salgan de su casa. Les pedimos a sus familiares que hagan todo para evitar que salgan y al mismo tiempo habilitamos un teléfono para asistirlos desde el municipio”.

“Los intendentes estamos preocupados en poder pagar sueldos”

Sobre la situación económica del municipio, el ex director del Banco Nación, remarcó: “Hemos prorrogado el pago de tasas y decidimos eximir del pago de la tasa de seguridad e higiene a los comercios durante abril. Los recursos que ingresan al municipio son escasos y la coparticipación bajó entre un 40 y un 50%. Ahora debemos presentar ante Provincia cuál será nuestro déficit en abril”.

“En abril nosotros no tendremos problemas pero si la recaudación sigue en baja en mayo vamos a tener dificultades para pagar sueldos. Todos los intendentes estamos preocupados en poder pagar sueldos”, advirtió.

“Lo positivo de esto es que saldremos siendo otras personas. Nos estamos dando cuenta que algunas diferencias no tienen demasiado sentido. Si no aprendemos ahora no lo hacemos más. El coronavirus nos ha igualado a todos. Creo que habrá mayor tolerancia”, destacó el intendente.

Y concluyó: “Reiniciar la actividad económica será complicado pero el gobierno nacional está inyectando mucho dinero a los distritos y creo que eso aplacará un poco los ánimos.”

