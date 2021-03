Cuáles son las mejores cosechadoras del 2021

Desde diciembre del año pasado y hasta abril incluso de este año, comenzó la temporada de cosecha de granos como la soja y el maíz. Es por esta razón que el mercado de sembradoras se activó y tuvo grandes ventas durante este último periodo.

A esto se suma que los productores tuvieron un excelente comienzo de año. Se estima que, gracias a las lluvias de diciembre y enero, las cosechas podrían aumentar hasta un 5% su volumen en comparación con el año pasado. Además, por su parte, el precio del maíz aumentó en la bolsa de Chicago, y esto benefició notablemente a los exportadores.

A su vez, las empresas también están invirtiendo para mejorar sus infraestructuras y aumentar su capacidad productiva. Algunas incluso han decidido mejorar los productos de su catálogo para competir de igual a igual con las grandes empresas extranjeras que incorporan lo último en tecnología.

Por lo tanto, se están dando una serie de factores muy convenientes que permitirán tener un mayor poder adquisitivo y comprar productos de mejor calidad. Esto es una oportunidad que se debe aprovechar cuanto antes, y es necesario investigar y estar al tanto de las últimas novedades para saber qué máquinas comprar.

Las cosechadoras con más ventas en la Argentina

Hace no mucho tiempo, no había empresas nacionales en el podio de las tres marcas de cosechadoras más vendidas. Sin embargo, gracias a los fomentos económicos y a la mejora de la calidad de los productos fabricados en el país, esto se revirtió notablemente.

La marca más vendida en Argentina continúa siendo John Deere, que cuenta con una amplia ventaja por sobre sus competidores. Esto se debe a que son máquinas muy eficientes y su costo no es tan elevado. Asimismo, la fábrica de esta compañía se encuentra en el país, por lo que los repuestos y las refacciones no son muy costosos.

En segundo lugar, se encuentra la marca santafesina Vassalli. Esta empresa encontró la manera de crecer y actualmente cuenta con un gran prestigio comercial. Pasó en tan solo dos años de encontrarse en el cuarto puesto a encontrarse en el segundo puesto, solo por debajo de la multinacional John Deere.

En tercer lugar y no menos importante, se contraponen dos grandes firmas que ofrecen lo último en tecnología. Estas son New Holland y Massey Ferguson. Por su parte, esta última ofrece prácticamente los mismos avances tecnológicos que su competidora, pero con mejores opciones de financiamiento. Es por esta razón que cada vez más productores deciden comprar cosechadoras Massey Ferguson.

Maneras de conseguir financiamiento para comprar maquinaria

Las nuevas medidas económicas del gobierno se enfocan en fomentar el consumo. Por lo tanto, ofrecen créditos muy convenientes con tasas negativas y líneas de financiamiento en pesos que se pueden pagar en varias cuotas.

Las principales formas de financiamiento, es decir, las que son más accesibles para cualquier tipo de productor, son los préstamos que ofrecen los bancos a instancias del Banco Nación. La tasa de interés es de un 30% anual y se puede extender el pago hasta en 48 cuotas.

Por su parte, también se ofrecen tarjetas agropecuarias que están pensadas para pequeños y medianos productores. Estas tienen un plazo más reducido, pero su tasa de interés es increíblemente baja. Para los créditos con plazo de hasta 90 días, el interés es del 17% anual, mientras que, para los créditos con plazo entre 91 y 270 días, el interés es del 19%.

Con todas estas vías de acceso, se vuelve cada vez más fácil comprar maquinaria agricola. El beneficio es tan conveniente que incluso se está ganando un incremento positivo de hasta el 20% en el balance anual del valor del capital. Es decir, que estamos ganando dinero al comprar maquinaria a través de estos créditos.

En conclusión, se puede determinar que este es el mejor momento para adquirir nuevas máquinas y agro insumos. Es probable que después no cuenten con las oportunidades increíblemente convenientes que se están dando ahora, por lo que conviene aprovechar las circunstancias cuanto antes. Si no cuentan con liquidez y de todas maneras desean comprar, no hay problema, ya que pueden acceder a las líneas de financiamiento mencionadas anteriormente.