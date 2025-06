Cristina Kirchner vuelve al ruedo: será candidata a diputada bonaerense por la Tercera Sección

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, advirtió que la propuesta del gobierno nacional para el blanqueamiento de activos “carece de seguridad jurídica” y sostuvo que la Provincia de Buenos Aires no adhirió al régimen porque “aún no se han modificado las leyes necesarias”.

Girard explicó que la Agencia de Recaudación bonaerense mantuvo una reunión con autoridades de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), donde se planteó la firma de una adenda para sumarse al régimen simplificado de Ganancias. Sin embargo, el funcionario remarcó que la resolución aún no fue publicada y que “entendemos que falta una ley para modificar el Régimen Penal Cambiario, el Régimen Penal Tributario, la Ley de Procedimiento Tributario y fundamentalmente la Ley de Prevención de Lavado de Activos. Sin esos cambios normativos no hay seguridad jurídica”.

El titular de ARBA insistió en que el punto central es el plazo de prescripción: “Las deudas tributarias tienen cinco años de vigencia. Si hay un cambio de gobierno o de criterios, o incluso dentro del mismo gobierno, puede haber un giro. Entonces no hay seguridad jurídica. Y si quieren impulsar un aumento del consumo apalancado en créditos a partir del uso de dólares del colchón, tienen que modificar la ley, porque si no, nadie lo va a hacer y no va a tener efecto”.

Además, señaló que los propios ahorristas desconfían del esquema planteado por Nación: “No es una posición política de la Provincia, sino que no hay seguridad jurídica. Si uno hace una operación creyendo en la posición del Gobierno y dentro de cuatro años alguien dice que evadieron impuestos, no hay quien los cubra”.

Girard fue enfático: “Para que no exista la infracción, se tiene que modificar la ley. Esa es nuestra posición”.

En otro tramo de la entrevista, cuestionó el enfoque general del Gobierno nacional en materia tributaria: “En términos tributarios sos inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero si sos un trabajador que va a una huelga, primero sos culpable y después hay que ver si tenés razón. Esto grafica muy bien a quién representa este Gobierno: se paran del lado de los sectores que evaden al fisco y piensan en esos sectores porque creen que son el motor del crecimiento económico”.

Contrastó esta mirada con la realidad social: “Caen los consumos de alimentos y bienes esenciales y aumentan los patentamientos de autos cero kilómetro. Esto tiene que ver con que hay sectores que están ganando y otros que están perdiendo, y eso es la expresión del Gobierno”.

Finalmente, Girard advirtió sobre los riesgos sociales del modelo económico: “Además de haber desigualdad, no hay derrame, y es muy difícil de sostener sin violencia represiva por parte del Gobierno”.

Concluyó que el blanqueo propuesto por Nación es parte de una necesidad urgente: “Perdieron reservas y fueron al FMI. Evidentemente la falta de dólares es acuciante y en ese marco impulsan este tipo de medidas para que ingresen dólares al sistema bancario. Están buscando que la gente saque los dólares del colchón y los ponga en el banco. Esto demuestra que está en tensión el programa económico que firmaron con el FMI”.