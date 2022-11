Cristina Kirchner recusará a la jueza Capuchetti: la vicepresidenta anunció por Twitter que recusará a la jueza federal María Eugenia Capuchetti, a cargo del ataque frente a su casa en Recoleta, a la que acusó de obstruir la investigación.

CFK Publicó un video en el que dijo que “el partido judicial” la quiere “presa o muerta” y buscó vincular al diputado del PRO Gerardo Milman con el atentado.

La expresidenta anunció en un tuit: “Quiero compartir con ustedes el siguiente video. A raíz de los hechos que van a ver y escuchar, he instruido a mis abogados a recusar a la jueza María Eugenia Capuchetti”.

El video inicia con un relato en off del ataque: “El 1° de septiembre, antes de las 21, en la puerta de su casa intentaron asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. El agresor gatilló el arma a 15 centímetros de su cara, pero la bala no salió. Los militantes lo detuvieron en el acto y lo entregaron a la Policía. Su nombre es Fernando Sabag Montiel. No actuó solo. Estaba acompañado por Brenda Uliarte, quien junto a otros cómplices lo instigó a cometer el crimen”.

Quiero compartir con ustedes el siguiente video. A raíz de los hechos que van a ver y escuchar, he instruido a mis abogados a recusar a la jueza María Eugenia Capuchetti. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 10, 2022

En el video que compartió la vicepresidenta se apunta también a una de las mujeres que compartieron esa charla en el bar Casablanca. Se trata de Carolina Gómez Mónaco, exmiis Argentina en 2012, a quien Milman había nombrado como directora de la Escuela de Inteligencia Criminal durante su gestión en Seguridad.

Además, se recuerda que Milman redactó el 18 de agosto, 13 días antes del intento de magnicidio, un proyecto de declaración que alertaba sobre la posibilidad de que un “iluminado” atentara contra la figura de Cristina. Uno de los cofirmantes de ese proyecto fue el diputado neuquino Francisco Sánchez, que días antes había pedido públicamente la pena de muerte para la vicepresidenta.

“Sin Cristina, hay peronismo. Sin peronismo, sigue habiendo Argentina”, cierra de forma amenazante el proyecto presentado por Milman.