En un “crimen de odio”, asesinaron a golpes a un querido transformista de Mar del Plata

Un reconocido artista transformista del circuito under de Mar del Plata fue asesinado a golpes en la cabeza en su casa. Se trata de Héctor Alberto Juárez, de 56 años, y más conocido como “La Pancha Quebracho”.

El cuerpo de Juárez tenía signos de haber recibido varios golpes en la cabeza. Fue hallado tendido en el piso por dos amigos en una casa del barrio marplatense Alto Camet y se investigan las circunstancias del hecho.

Los amigos llamaron al 911, por lo que la policía acudió al domicilio con una ambulancia del SAME, aunque el médico que llegó constató que Juárez estaba muerto.

Los resultados preliminares de la autopsia confirmaron que se trató de un asesinato y que la muerte violenta se produjo como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio, dislaceración cerebral y fractura de cráneo por golpes con un elemento contundente.En la investigación del hecho interviene personal de la comisaría 15 y la fiscal de turno Romina Díaz.

El asesinato de “La Pancha Quebracho” genera gran conmoción en la comunidad LGBTIQ+ de Mar del Plata. La víctima era un icónico artista transformista de la ciudad que inició con su actividad artística en los años ’80. Sus shows pasaron por los escenarios de Quartz, El Teje, Fusión, Punto Louge y Deep House, entre otros espacios.

“La Pancha Quebracho ha sido uno de nuestros transformistas más queridos. Era casi imposible que viéndolo montado no nos saque una sonrisa. Transmitía buen humor. Hacía que nos relacionáramos con “lo ridículo” de nosotrxs mismxs”, aseguró Javier Andrés Moreno Yglesias, scretario de Laicismo en Federación Argentina LGBT (FALGBT).

Y denunció: “Hoy un crimen de odio que engrosa la lista de tantos otros que hubo en Mar del Plata contra nuestros put8s grandes y contra las femineidades trans. Siempre llevaré en mi corazón tus últimas apariciones tan Siouxsie, y aquellas de Valeria, Thalía, Perhaps Perhaps Perhaps, Fever..”

Por su parte Lenny Cáceres del Diario Digital Femenino expresó: “Ayer apareció muerto un hombre. Según el parte policial, un cartonero. Quizá porque a primera vista su caótica casita parecía el refugio de un cartonero. Pero no, el muerto era un artista, un transformista muy querido en Mar del Plata. La Pancha Quebracho, quien rompió el molde de lo que era el transformismo en los noventa y se divirtió desacartonándolo”.