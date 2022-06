Crédito online: cómo evitar estafas

En muchos países es muy necesario tener que recurrir a un crédito para poder realizar una inversión muy grande. En muchas ocasiones estos son requeridos para poder adquirir casas, autos y motos, sin embargo, cada vez son más las personas que deciden sacar uno para poder tener un apoyo monetario para poder arrancar su propio negocio.

Actualmente, existen muchas posibilidades para poder acceder a dicho crédito de manera online (por ejemplo, kreditiweb en mexico), en donde no piden garantías ni documentación extra. Si bien estos lugares son cada vez más populares para poder recibir el crédito necesario, mucha gente no se siente segura y dudan de estas empresas, por eso, en este post vamos a explicar todo lo que debemos saber a la hora de tener que sacar un crédito online.

Créditos online:

Tener que recurrir a un crédito es un hábito cada vez más normal y tomar la decisión de hacerlo es muy difícil si no sabemos exactamente donde buscar el más conveniente para nosotros. Esto se vuelve difícil ya que mucha gente duda de que estas sean realmente fiables y no sean una estafa, sin embargo, esto no tiene que ser un problema, ya que hay muchas empresas que son 100% confiables y cuentan con la certificación oficial para poder operar en los países.

¿Cómo saber si una empresa es confiable?

Como mencionamos anteriormente, elegir una empresa para un crédito puede ser muy difícil, sin embargo, solo se debe seguir un par de pasos para poder elegir la correcta sin correr ningún riesgo, y para ellos debemos certificar que dichas financieras cuenten con

Certificación oficial: Para saber que cuenta con dicha certificación debemos tener en claro que aparece en los registros de las instituciones reguladoras de cada país.

Referencias positivas: Muchas veces, saber que las financieras cuenten con todas las reglas para poder operar no significa que funcione bien, por eso, siempre podemos ver las referencias que cada cliente hace al solicitar el servicio y si son positivas, es una gran señal de que esta funciona correctamente.

¿Cuáles son las estafas más comunes en internet?

Para tratar de que no nos estafen en internet, es importante saber cuáles son las más utilizadas en internet.

En este último tiempo, una de las estafas más comunes que existen son las piramidales, ya que estas ofrecen la posibilidad de crecer económicamente, sin ningún tipo de trabajo y tan solo buscando gente para que se sumen a dicho “emprendimiento”. Se dice que esto es una estafa, por el hecho de que nunca se llega a la recompensa que estos prometen y son realmente muy pocos quienes sacan beneficio con esto (y gracias a los que se van sumando y aportan su dinero creyendo que van a conseguir resultados).

Por otro lado, la estafa más común en internet es la que hacen con cuentas que simulan ser bancos. Estas están dirigidas generalmente para las personas mayores, ya que son las más fáciles de engañar. El modus operandi que usan es a través de llamadas o enviando emails, diciendo que se comunican desde el banco y que deben enviarles cierta documentación para que su cuenta no sea cerrada (número de la tarjeta, código de seguridad, número de documento, CBU, etc.), con esto logran tomar posesión de su cuenta y efectuar la estafa.