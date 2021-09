Crecimiento de un 20,6% en la venta de autos usados respecto al período 2020

El año 2020 no fue un año fácil y favorable para el sector automotriz en lo que respecta a venta de vehículos usados. Por las distintas restricciones hubo meses que fueron realmente negativos, aunque para final de año las cosas mejoraron, aunque sin lugar a dudas se espera que este año en curso sea mucho mejor. De hecho, para poder sostener lo afirmado sólo basta remitirse a los informes que fueron elaborados por la Cámara del Comercio Automotor (CCA), que indica que sólo en el octavo mes del 2021, en lo que atine a vehículos usados, se comercializaron por lo menos una cantidad estimada de 153 mil unidades.

Esa cantidad de autos vendidos que son usados, marca que hubo un crecimiento de prácticamente un 4% con respecto al mes de julio. Pero las mejores noticias se pudieron visualizar cuando se realiza la comparación con el mismo período pero del año pasado, con un incremento en las operaciones de casi un 21%, debido a que en lo que va del año, ya se vencieron prácticamente 1.100.000 unidades usadas. Esto es muy bueno, destacaron desde la Cámara antes mencionada, toda vez que pensabas que no iban a poder llegar a estos números en el año que corre.

Al mismo tiempo, destacan que si bien las cifras de ventas son buenas y traen un poco de aire al sector, afirman que este último se encuentra con numerosos inconvenientes, sufriendo distorsiones principalmente. Algunas de ellas se producen por dos factores importantes: la falta de oferta de autos usados, con lo cual no se puede abastecer la demanda (tiene incidencia el dólar, por ejemplo), y por otro lado, el faltante de numerosos repuestos, que no ingresan al país por las diversas restricciones que hay a las importaciones. Ante la falta de autos usados, sucede que en muchos casos estos cuestan más que los vehículos nuevos, debido a que se adiciona también el problema de que ciertos modelos nuevos ya no hay disponibles tampoco.

En el ranking de los autos usados más vendidos, aparece en primer lugar una unidad muy conocida por los usuarios, que es el Volkswagen Gol (que se calcula junto al Trend sus ventas), en donde se comercializaron aproximadamente unos 9.500; luego un poco por debajo aparece el Chevrolet Corsa (y el modelo Classic), con cerca de 5.600 ventas; después la Toyota Hilux con un poco más de 4.400 unidades; Renault Clio con casi 4.000; Ford Fiesta con un poco por encima de los 3.700; entre muchos otros que son muy demandados por su confiabilidad.

Y por otro lado, para cerrar, destacan los especialistas, que están viendo que si bien la demanda es importante de autos usados, podría ser mayor, pero sucede que muchas personas no se deciden a realizar una adquisición por los grandes costos mensuales derivados de tener un vehículo. Hoy en día, además de contratar un seguro que es algo obligatorio, hubo un incremento amplio en los precios de los combustibles, lo que conlleva más gastos de acuerdo al uso diario que se le brinde al vehículo. Se agregan gastos impositivos (que pueden variar en cada provincia), de mantenimiento, cochera, entre otros, que pueden llegar a ser según la ciudad, en total de más de $20.000 por mes.