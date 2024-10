Crece el repudio contra Alejandro Finocchiaro que apoyó el veto para “no votar con el kirchnerismo”

El diputado nacional y conductor del espacio «La Cámpora» dio un fuerte mensaje contra el albertismo, el macrismo y pidió reorganizar la tropa peronista con la conducción de Cristina Kirchner. «No le voy a pedir que sea candidata, pero si quiere caminar, que camine», advirtió el hijo de Néstor y Cristina.

El titular del PJ provincial se presentó en un encuentro frente a la militancia camporista bajo el lema «Armar de nuevo. Kirchner en Atenas«, que podría leerse como un intento de continuar el legado de sus padres. Del otro lado, Kicillof y su tropa vienen marcando una distancia en pos de construir una renovación dentro del partido.

El legislador disertó en el club platense de Atenas cuando faltan 58 días para que se lleven a cabo las elecciones del PJ nacional, una compulsa que hasta el momento tiene como único candidato al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. El hijo de la expresidenta había anunciado en mayo la iniciativa de adelantar las elecciones del PJ bonaerense que él preside hasta diciembre de 2025 y unificarlo con los comicios nacionales, pero la total inacción de este año y los plazos normativos (debe anticiparse con 60 días la convocatoria a elecciones) indican que ya eso no sucedería.

El presidente del PJ bonaerense y líder de La Cámpora encabezó un acto en la ciudad de La Plata como único orador. La apuesta sería lograr centralidad propia y recuperar su apellido como emblema de una reconstrucción política que lo tenga en un espacio protagónico.

“Armar de nuevo, Kirchner en Atenas”, es la invitación al acto que el hijo de Néstor y Cristina Kirchner realizó. De hecho, ya llegó al club Atenas, ubicado en 13 entre 58 y 59.

«Muchos en ese momento, durante la cuarentena, cuando el presidente (Fernández) tenía 70 por ciento de imagen positiva, comenzaron a sugerirle que debía pelearse con Cristina. Claro que él también dejó que le piquen la cabeza porque hay que estar preparado para eso. Muchos dirigentes que le decían eso hoy lo desconocen», agregó.

«Si queremos construir honestamente entre quienes pretendemos otro modelo de país en vez de pedirle crítica a Cristina deberían hacer autocrítica ellos. El problema no es reconocer un error sino que es la soberbia», enfatizó. Y aclaró: «El presidente, en vez de convocar a la unidad, dijo que en 2023 iba a haber PASO. Era tal el grado de cierre del gobierno que Cristina debió haer sus críticas por Twitter».

«Muchos, en vez de atender los reclamos que hacíamos por resentimientos infundados, eligieron cebar al presidente porque creyeron que era la manera de derrotar a Cristina. Miren cómo terminó. La autoridad se construye frente a Paolo Rocca, frente a Eurnekian, poniéndoles limites. Ahí tendrás el acompañamiento del pueblo», enfatizó.

«Es importante historizar porque si no se confunden los tantos. Así se podrá cambiar la historia oprobiosa en la que está sumergida la patria mientras el narco avanza y el estado retrocede», agregó en otro tramo. «Todo esto hace más violenta a nuestra sociedad. Esa Argentina es invivible, no solo la violencia y la inseguridad sino la violencia cotidiana en la que estamos metidos. No es fácil, no hay manera de que la paciencia no esté cortita pero debemos hacer un esfuerzo para no enfrentarnos entre nosotros».

En ese marco, Kirchner también está haciendo una historización sobre las razones que lo llevaron a mostrar sus diferencias con el entonces presidente Alberto Fernández. Además, ha hecho referencias al macrismo y a las razones que llevaron a la llegada de Milei al poder.