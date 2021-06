En dialogo con Todo Provincial Radio, el presidente del bloque de senadores bonaerenses de Juntos Por el Cambio, Roberto Costa posicionó un escalón por encima a Larreta sobre Bullrich, le abrió las puertas a Florencio Randazzo y no ve a Mauricio Macri como posible candidato en 2023.

Sobre su agrupación política con el marplatense, Lucas Fiorini, el histórico dirigente Roberto Costa sostuvo “Vecinos Unidos nace desde muchos que integramos Juntos por el Cambio de ampliar las bases de nuestro frente, tener más fortalecimiento territorial y a partir de ahí intentar un crecimiento que garantice ser una alternativa en las próximas elecciones”.

“Nuestro nombre lo dice, creemos que la unidad es una cuestión fundamental aunque no la única, para eso vamos a trabajar”, mensaje claro para la interna de JXC.

Además Costa aclaró que “Generamos un corte transversal en todos los pensamientos de nuestro frente, porque milita gente que estaba en el PRO, radicalismo, Coalición Cívica, muchos del peronismo, independientes del vecinalismo que comienzan desde ese lugar de defensa de su ciudad, de su pueblo”.

“Juntos por el cambio es un frente tan heterogéneo como el Frente de Todos, con la diferencia que nosotros no llegamos a los extremos. Hay pensamientos distintos y miradas diferentes que hacen más diverso a nuestro espacio, pero que nos obliga a trabajar para consolidar los puntos en común”, dijo el actual titular de la bancada opositora en el senado bonaerense.

Al ser consultado sobre los máximos referentes de JXC, el legislador aseveró “Acá se habla de Larreta por un lado y Bullrich por otro, no creo que tenga nada que ver, representan diferentes posiciones dentro del mismo frente, algunos valoramos las dos posiciones, otros se congracian más con una que con otras”.

Pero, Costa inclinó su balanza hacía uno de los dos “Hoy es el momento de Horacio por los aciertos en la gestión que lo ponen en una posición de privilegio”.

Sobre la posible llegada de Florencio Randazzo a Juntos Por el Cambio expresó “Ojalá, pudiéramos hacer un gran frente opositor con todos los pensamientos republicanos y con la mayor ascendencia partidaria en nuestro país”.

Mientras que por último, Roberto Costa hizo un análisis de la figura de Mauricio Macri “es un hombre joven, que fue presidente, al que no se lo puede jubilar, no sé si tendrá otra oportunidad, no descarto nada, creo que en el 2023 es para posiciones intermedias, donde se garantice la alternancia”.