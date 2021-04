Coronavirus: Quilmes, con el 80% de sus camas ocupadas

El Secretario de Salud de Quilmes Jonatan Konfino habló con “Aquí no ha pasado nada”, espacio radial de Zona Sur Diario. En la charla se refirió a la situación epidemiológica en el distrito, valoró las medidas tomadas por el gobierno nacional y provincial, al tiempo que criticó a Horacio Rodríguez Larreta por la vuelta a clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires.

Consultado al comienzo de la nota sobre la situación de Quilmes en el marco de la pandemia de Covid-19, Jonatan Konfino explicó: “Hoy estamos con una situación que nos preocupa, con una cantidad de casos superior al peor momento de 2020. Eso nos hala de una cantidad de casos creciente, lo que genera presión en los diagnósticos y la necesidad de hacer muchos hisopados, así como también presiona el sistema y genera más ocupación de camas, que hoy tenemos el 80% ocupado y es una señal de alarma para ocuparnos de cuidarnos, en línea con las decisiones del presidente y del gobernador para priorizar la vida y que disminuyan la circulación y los contagios”.

Asimismo, en cuanto a las medidas del gobierno y si se ven cambios en cuanto a los contagios, Konfino remarcó: “Lo que sí se nota es una disminución en la circulación, ni hablar después de las 20. Que no circulen tantas personas para trasladarse al sistema educativo, hace que haya 150.000 personas menos que se trasladen menos de un lado a otro, entre estudiantes y acompañantes. Son 150 mil que hoy no se movilizan, sumado a las restricciones a las actividades a puertas cerradas, creo que están generando impacto en la movilidad y esperemos que en los próximos días haya impacto en la ralentización de los contagios”.

En ese sentido afirmó que la decisión del gobierno porteño de volver a las aulas “indudablemente repercute negativamente en el conurbano, no sólo por las relaciones sociales y cotidianas, sino que también contribuye a relativizar la gravedad de la situación. La Ciudad tiene una ocupación de camas importantísima, tuvieron que asistir al sector privado con 50 respiradores que se necesitaban, y al mismo tiempo daban una conferencia que decía que la escuela no contagia. Por un lado, está claro que lo que sucede en la escuela es de contagio bajo, pero que todo lo que rodea a la movilización de los estudiantes, sí repercute. Me parece una gran irresponsabilidad, es un momento para coordinar acciones y no especular políticamente con la pandemia ni militar un virus. Habría que dar un mensaje conjunto y de unidad para luchar contra el virus, en un momento de mucha presión sobre el sistema”.

Por otra parte, inquirido sobre el problema de las fiestas clandestinas, el funcionario quilmeño opinó: “Son situaciones que uno lamenta, estamos atentos de que no se produzcan y que si se producen, tomemos cartas en el asunto. De todos modos hay eventos más pequeños como las reuniones familiares que también son peligrosos, son 10 o 20 que se juntan y ponen en riesgo a la población. Si bien condenamos las fiestas clandestinas, tampoco tenemos que demonizar a la juventud, sino que todos tenemos una cuota de responsabilidad en los contagios y eso tenemos que revisar”.

Finalmente, Konfino mostró su entusiasmo tras conocerse la noticia de que Argentina comenzará a producir la vacuna rusa Sputnik V: “Es una alegría y una afirmación del gran valor científico y tecnológico que tenemos en el país. Nos tiene que llenar de orgullo ante ese discurso de que no servimos o somos inviables. Ser los primeros en Latinoamérica es un motivo de orgullo, así como reafirmar la soberanía científica y sanitaria en este momento de escasez de vacunas a nivel mundial. Este anuncio permitirá seguir afrontando la pandemia y futuras necesidades en cuanto a la vacuna, con mayor autonomía. También poner en volar la decisión de Cristina cuando en 2011 inauguró esa planta y apostó por el desarrollo tecnológico del país. Nada sucede porque sí, sino que tiene que ver con la apuesta a un modelo de país”.

Fuente: (Cristian Salles para Zona Sur Diario)