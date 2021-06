Matías Moreyra tenía 22 años y una vida llena de sueños y esperanzas. En General Villegas, una ola de contagios de covid también lo atacó a él y los primeros días de junio falleció. Es la víctima fatal más joven de su ciudad. En celular había dejado una carta que conmueve y estremece.

Al día siguiente de su fallecimiento, fueron entregadas sus pertenencias a su hermana Lara, quien en su celular encontró el texto escrito por Matías horas antes de fallecer y lo hizo público para generar consciencia.

Con mucha hidalguía y reconociendo la situación extrema por la que estaba pasando, Matías le dejó un mensaje a cada uno de sus afectos más cercanos y un mensaje a toda la comunidad. Todo Provincial te acerca la carta completa:

LA CARTA

Hoy 1 de junio del 2021 siendo las 18:35 hs escribo esto porque no sé qué va a pasar conmigo de ahora en adelante.

Hoy me siento mejor sé todo lo que tengo se que estoy bien solo Dios sabe que hará conmigo soy hijo de dios.. papá, mamá y hermanos, quiero decirles que yo los amo con todo mi corazón como sé que ustedes me aman Ami, pero hoy siento miedo, mucho miedo al cual será mi destino soy fuerte ojalá pudiera estar ahora con ustedes disfrutando todo como lo hacía a menudo pero me tocó pasar por esto y dios solo sabe él porque! Es así.

Familia si algo llegará a pasar conmigo no desesperen yo los estaré cuidando y guiando siempre y si yo salgo de esto seremos esa familia unida que fuimos siempre y esto quedará solo un mal recuerdo en nuestras vidas. Bueno con esto quería decirles aunque sea duro tienen que seguir para adelante y que no desesperen.

Mamá madre amada madre mía mi viejita linda gracias por ser esa mujer guerrera luchadora buena madre sabes que te amo mucho

Papá viejo querido mi viejito, que te voy a decir a vos si ya sabes todo, hasta el final te acompaño de por vida gracias por ser fuerte y por ser mi papá te debo muchas viejo.

Franco, Estefi, mile, Lara, Renato y Santi. Mis hermanos para mí son todos iguales tuvimos muchas diferencias lo normal. Pero que les voy a decir que los amo siempre a todos por igual que son mi vida como los viejos. Lo amo

Ben, Fran, hila,bian, vicen mis sobrinos hermosos cada cosa juntos cada momentos lindos risas juegos.. sigan sus vidas normal no bajen los brazos nunca el tío los ama sean buenas personas!

Una cosa más quiero decirles

Mis cosas reparto todo porque así lo siento y no quiero que se peleen porque ya se lo que va a pasar.

La cama para Lara porque su cama está hecha mierda y cada vez q dormía en su cama no me podía mover del dolor de espalda

Mi ropa bueno eso ya lo sabemos para el pato que me usaba la mayoría

Mi ropero va pedazo de ropero háganlo leña nose.

Mi celu que lo amo es para mami que se saque fotos lindas.

Mi tele que es nuevo me encanta ese me lo había pedido Hilario asique va para él

La plata si el pato quiere para ben y Fran

Lo más grande mi auto que tanto me costó que lo amo ese es regalo para mi ahijada la porrissss del tío Bianca mi niña hermosa porris te amo princesa eso es regalo para ella el brrum y que no rompa la guantera que no me saque los papeles como siempre lo hace, ese auto es para ella su regalo de 15, perdoname porriis por no podés cumplir el rol de padrino siempre te amaré bebé.

Lo demás nose mile que te voy a dar si no tengo nada más la guitarra usala para Vicente que le gusta la música cuidala porque ese loquito me la va a romper jajajaja orejudo del tío.

Papá te doy mi corazón por siempre y quiero que tengas éxito en todo el boliche ponete las pilas viejo querido.

Y franco Estefanía perdón pero no tengo nada para darles más que los recuerdos que vivimos. Tenía proyectos planes en mi mente con Franco pero bueno ojalá que pueda hacerlos .. cuida a Emilia otra princesa que siga bailando me encanta ese enana.

Hermanos padres familia. Los amo por siempre y gracias por estar ami lado en este momento tan duro, sé que la están pasando mal y Oren por mi, pero voy a salir, y si no, dios me lleva a un lugar mejor para mí algo me tendrá preparado. Exitos en todo familia. Los amo.

Tuliii no olvides de mí no te voy a decir nada porque ya sabes todo de mi sabes lo que te quiero sos mi hermano. Rata, cuidate y se feliz siempre tulipán..