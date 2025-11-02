Conmoción en Necochea por la muerte de un menor en una violenta pelea grabada por testigos

Un episodio de violencia juvenil en Necochea conmociona a la comunidad tras el asesinato de un adolescente que fue apuñalado por otro durante una pelea frente al Casino. El hecho, ocurrido en la madrugada del sábado sobre la Avenida 2, quedó registrado en videos tomados por testigos que no intervinieron y que ya están en manos de la Justicia. El acusado por el homicidio tiene 17 años.

De acuerdo con la investigación, el enfrentamiento se produjo en el estacionamiento del Casino, donde varios jóvenes observaban cómo dos menores se golpeaban mientras los demás grababan con sus celulares.

🚨 MATARON A PUÑALADAS A UN CHICO DE 15 AÑOS EN NECOCHEA

– Por el crimen detuvieron a un joven de 17.

– Fue en el playón de estacionamiento del Complejo Casino.

– Otros menores grabaron el ataque pic.twitter.com/wnBV692xSO — Vía Szeta (@mauroszeta) November 2, 2025

En las imágenes se observa que, en medio de la pelea, uno de ellos toma un cuchillo y hiere al otro en la zona de la ingle. Pese a ser trasladado de urgencia al Hospital Municipal Dr. Emilio Ferreyra, la víctima murió horas después a causa de la herida.

El presunto agresor, también menor de edad, fue detenido en el lugar y quedó a disposición del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

En el operativo, la policía secuestró un cuchillo, un punzón y una prenda con manchas de sangre, que habrían sido utilizados en el ataque y luego ocultados entre la arena. La Fiscalía de Menores analiza los videos virales para identificar a otras personas que habrían participado o instigado la pelea.

Vecinos y comerciantes de la zona manifestaron su preocupación por el aumento de los disturbios nocturnos en la Villa Balnearia. “Se ven peleas cada fin de semana y nadie hace nada”, expresó un testigo.

La causa fue caratulasa como “homicidio calificado por el uso de arma blanca”. La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción Nº 5 de Necochea.

El menor imputado será alojado en el Centro de Contención de Batán mientras continúan las actuaciones en la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.