Concejales libertarios de Olavarría critican duramente a Celeste Arouxet y crean una “nueva vertiente” mileista

Los concejales Marcelo Petehs y Adela Casamayor presentaron el bloque «Por Más Libertad» con fuertes críticas al liderazgo de Celeste Arouxet como referenta máxima de La Libertad Avanza en Olavarría. Aseguraron tener el “aval superior” de los armadores de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires.

En una conferencia de prensa realizada este martes en el HCD, Marcelo Petehs aseguró: «Los tres venimos de ser desplazados de Ahora Olavarría. Hubo falta total de liderazgo y una intención de destruir en lugar de construir”.

El nuevo bloque también está integrado por el concejero escolar Pedro Magallanes quien meses atrás denunció ante la justicia que Arouxet lo había presionado para que renunciase a su cargo.

Sus integrantes se encargaron de aclarar que el surgimiento de esta nueva «vertiente» libertaria en Olavarría cuenta con un «aval superior» de los referentes seccionales, provinciales y nacionales. «Nos felicitaron y nos impulsaron a seguir trabajando», aseguró Petehs.

Esta unificación de los concejales alejados de Celeste Arouxet, cuenta con el aval de Alejandro Speroni, armador del mileismo en la séptima sección electoral.

Durante la conferencia, los ediles no escatimaron en críticas hacia la excandidata a intendente y actual titular de ANSES a nivel Regional que en menos de un año perdió el control de dos de las cuatro bancas de su espacio.

“Me pidió que diera un paso al costado porque había perdido la confianza en mí. Ella quería mi renuncia, algo que por su puesto que no va a suceder porque mi banca me la gane trabajando mucho, jugándonos por ella”, reveló María Adela Casamayor y lamentó: “Siento desilusión hacia Celeste Arouxet, ya no tenemos diálogo con ella”.

Por su parte, el concejero escolar Pedro Magallanes también apuntó contra Guillermo Lascano, el segundo referente libertario de Olavarría que ocupa la jefatura de la agencia local del PAMI.

“A nosotros nos colocó en esta posición el pueblo de Olavarría, pero luego se impuso la dedocracia, nos quisieron sacar a dedo. La referente local y su mano derecha pusieron una pared de acero que nos separa, pero seguimos siendo parte de LLA”, aseguró.

Los concejales también deslizaron críticas contra Arouxet y Lascano por su presencia habitual en el Concejo Deliberante, en horarios en los que deberían estar controlando el funcionamiento de la ANSES y PAMI, respectivamente. «No les debe demandar mucho tiempo porque pasan buena parte de la jornada acá, hoy estuvieron”, cuestionaron Petehs y Casamayor.

Los ediles aclararon en reiteradas oportunidades su apoyo al presidente Javier Milei y destacaron que nunca se alejaron de los «ideales libertarios».

«De arriba nos tiraron líneas para poder seguir construyendo e invitamos al pueblo de Olavarría a sumarse porque hasta ahora en el local de Ahora Olavarría estuvieron eligiendo a dedo quien podía participar y quien no», apuntó Magallanes y ratificó: «Speroni sabe lo que sucede en Olavarría y cuál es la situación. Él nos pide que juntemos fuerza, estamos avalados para hacer esto».