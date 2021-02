Con elecciones por correo y récord de participación, el Colegio de Escribanos de la provincia eligió a Diego Molina como presidente

El Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires renovó sus autoridades. El notario Diego Leandro Molina asumió la presidencia del Consejo Directivo luego de las primeras elecciones realizadas exclusivamente por correo, y con récord de participación.

Molina señaló que los escribanos son “garantía de seguridad jurídica y derechos para millones de bonaerenses” y destacó el aporte del notariado “al mantenimiento de la paz social por su contribución preventiva tanto en la dimensión económica como social”.

El Presidente resaltó los desafíos de la profesión ante la pandemia y destacó la necesidad de que los escribanos “contribuyan al crecimiento de la provincia, a la generación de empleo y a la recuperación de la actividad”. A la vez, hizo un fuerte llamamiento a sus pares para construir “una nueva visión del mundo y de nuestra profesión”.

“Este es un momento muy particular, no solo para nuestra función notarial sino para nuestra provincia, el país y el mundo. El deterioro económico impactó sobre la actividad funcional y consecuentemente sobre el Colegio. No estábamos preparados para una crisis de esta magnitud y hoy, al iniciar este nuevo mandato, recibimos sus consecuencias”.

Asimismo, remarcó: “El notariado tiene una misión muy importante en el territorio bonaerense y vamos a cumplir con esa tarea. Debemos construir una conducción adaptada a los tiempos que corren con una visión de crecimiento desde el piso de la crisis”.

“Para enfrentar todos esos desafíos, tanto los inmediatos como los mediatos necesitamos un Colegio de Escribanos fuerte y activo, transparente y útil, que lidere la transformación y acompañe a cada uno de los notarios de toda la provincia de Buenos Aires”.

Molina dedicó una mención especial a los ejes de su gestión, entre los que resaltan la optimización de los recursos económicos y humanos, el cumplimiento de la función social, la inversión en herramientas tecnológicas y la capacitación permanente.

La asunción de los dirigentes tuvo lugar en una ceremonia especial realizada respetando el cumplimiento de todos los protocolos vigentes por la emergencia sanitaria. En el acto realizado en la sede del Colegio juraron los integrantes del Comité Ejecutivo y del Consejo Directivo, así como los presidentes de las 17 delegaciones.

Las nuevas autoridades fueron electas el pasado 30 de diciembre a través del voto por correo postal, de acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia y las previsiones establecidas en la legislación orgánica del notariado. Una vez efectuados los comicios y electos los nuevos consejeros, el pasado 22 de enero se realizó la reunión preparatoria en la que quedó establecida la conformación del nuevo Comité Ejecutivo.

El Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires reúne a 1991 notarios, fue fundado hace 132 años y contribuye a fortalecer la función notarial en cada una de las ciudades y pueblos bonaerenses.

El escribano Molina, que presidirá el Colegio durante el período 2020 – 2022, pertenece a la Delegación Morón, donde ejerció el cargo de Presidente durante los últimos dos años. Estudió derecho en la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires, es profesor de la Universidad de Buenos Aires y ejerce el notariado desde 2006.

Junto a Diego Leandro Molina, integran el Comité Ejecutivo los siguientes escribanos:

Vicepresidente 1o: Alicia Noemí Broccardo

Vicepresidente 2o: Nelly Olga López

Secretario de Gobierno y Administración: Guillermo Aníbal Longhi

Secretario de Asuntos Previsionales: Pablo Alejandro Di Giano

Secretario de Aportes: Diego Daniel De San Pablo

Secretaria Académica: Karina Vanesa Salierno

Secretario de Comunicaciones: Juan Manuel Area

Tesorero: Fernando De Salas

Protesorero: Rubén Santiago Stradiot

En cuanto a las juntas ejecutivas de las delegaciones para el período 2020-2022, serán presididas

por los siguientes notarios: Azul: Marcela Marta Voiscovich; Bahía Blanca: Fernando Esteban Lagae; Dolores: Francisco Eitel Barreto Peltzer; Junín: María Paula Velilla; La Plata: Valeria Laura Pepe; Lomas de Zamora: Diego Ariel Hollmann; Mar del Plata: Juan Pablo González Fortini; Mercedes: Leandro Nicolás Posteraro Sánchez; Morón: María del Pilar Llorens Rocha; Necochea: Rosario Zabala; Nueve de Julio: Brígida Gloria Raffo; Pergamino: Alfredo Ceferino Troilo Marcos; San Isidro: Santiago Luis Vassallo; San

Martín: Patricia Elena Trautman; San Nicolás: María Andrea Sánchez Negrete; Tandil: Juan Manuel García, y Trenque Lauquen: María de los Ángeles Pablos.