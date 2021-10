Como en Relatos Salvajes, un padre quiso encubrir a su hijo que atropelló, mató y huyó en Tres Arroyos

Brian Anta chocó con su camioneta Fiat Toro a la moto en la que se transportaba el subsecretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Tres Arroyos, Roberto Pissani, en la céntrica esquina de Colón y Pedro Carrera. El joven conductor escapó del lugar y el funcionario perdió la vida. Luego, el padre del responsable quiso cubrir a su hijo que terminó confesando y quedó detenido.

Aunque lo sucedido el jueves 28 de octubre en Tres Arroyo se asemeja bastante a una de las historias reflejadas en la icónica película argentina “Relatos Salvajes”, en este caso el padre del conductor que chocó, mató y se fugó se auto inculpó, diciendo que él estaba conduciendo la camioneta en el momento del accidente.

En cambio, en el film de Damián Szifron el personaje que encarna Oscar Martínez pretende que se haga responsable del homicidio cometido por su hijo un empleado doméstico, a cambio de una suma de dinero.

Según pudo reconstruir el fiscal Gabriel Lopazzo, Brian Anta circulaba por calle Colón a una velocidad de entre “70 y 72 kilómetros por hora” cuando embistió a la moto de baja cilindrada conducida por Pissani sobre calle Pedro N. Carrera.

La Fiat Toro de Anta no se detuvo y continuó unos 200 metros con su frente destruido. Los primeros efectivos policiales que llegaron al lugar se encontraron la camioneta cerrada y sin nadie en su interior.

Minutos después, se presentó una persona mayor diciendo que era el conductor que había atropellado al funcionario municipal y escapado.

“Se lo llevó a la Comisaría y con el paso de las horas comenzamos a ver imágenes de cámaras del municipio y también de casas privadas. Vimos que la persona que se presentó no tenía la misma vestimenta y otras circunstancias que no coincidían. Eso fue suficiente para pedir un allanamiento. Se secuestró ropa compatible con lo que mostraban las cámaras de seguridad y el imputado reconoció que había sido él quien manejaba el vehículo y no el padre”, relató el fiscal.

Aunque el momento exacto del accidente no quedó registrado, luego del accidente las cámaras captaron al joven caminando por Avenida Moreno y subirse a un auto.

Lopazzo explicó al portal La Voz del Pueblo que “la situación del padre está en análisis“, y explicó: “No es un encubrimiento que sería la forma de delito que primero surgiría, y se analiza qué figura penal le va a caber”.

En las últimas horas, la Justicia de Garantías de Tres Arroyos ordenó la detención de Braian Anta por homicidio culposo. Por haberse dado a la fuga le podría caber una pena de cárcel efectiva.