Cómo fue la primera Peregrinación a Luján sin animales: “No era normal tener 10 caballos muertos en la entrada de la ciudad”

En entrevista con Todo Provincial RADIO, el secretario de Turismo y Cultura de Luján, Nicolás Capelli, realizó un balance de la 47 peregrinación a Luján. El funcionario municipal destacó el nivel de organización y la decisión del gobierno local encabezado por el intendente Leonardo Boto de prohibir la “peregrinación gaucha” a caballo hasta el Santuario.

“Todavía no tenemos el número final de personas que arribaron a Luján aunque sabemos que la concurrencia fue muy multitudinaria”, aseguró el secretario de Turismo y Cultura municipal y detalló: “El viernes por la noche comenzaron a llegar los primeros peregrinos y siguieron arribando hasta el domingo por la mañana. Esto fue distinto porque no hubo una columna masiva de un solo momento sino que la afluencia de miles personas fue constante”.

“Los peregrinos respetaron las recomendaciones sanitarias y hubo un operativo muy importante por parte de las autoridades de Luján y también de municipios vecinos. Luego se realizó una limpieza a fondo por lo que al otro día ya no había una sola botella tirada en el espacio público”, subrayó el director de cine y TV que integra el gabinete del intendente Leonardo Boto.

“A pedido del intendente se generó un sistema de contenerización con más de 70 contenedores en el último tramo. El domingo ya no había ningún residuo en la calle, algo que era muy importante para los vecinos”, remarcó el funcionario.

47° PEREGRINACIÓN JUVENIL A PIE A LUJÁN Este fin de semana cientos de miles de argentinos y argentinas brindaron una hermosa expresión de fe popular, demostrando su devoción por la Virgen pero también su esperanza de un futuro mejor. pic.twitter.com/vXCtjy4fkl — Municipio de Luján (@MuniLujan) October 4, 2021

La primera Peregrinación a Luján sin animales

La de este año fue una peregrinación especial por tratarse del retorno de esta emblemática movilización luego de la suspensión del año pasado por motivos sanitarios y también porque fue la primera sin animales.

“Consideramos que fueron medidas acertadas. No hubo presencia de tracción a sangre, ni montados, pero eso no frenó la afluencia masiva de tradicionalistas que llegaron en autos, colectivos y camionetas a agradecerle a la virgen. Fue un fin de semana récord en reservas en hoteles y restaurantes”, destacó el secretario de Turismo y Cultura de Luján.

El funcionario aseguró que la postura del gobierno local es compartida por la mayoría de los lujanenses. “No creo que hayan existido distintas opiniones sino que hubo una nota publicada en medio nacional que fue impulsada por un sector político contrario a nuestro gobierno y que a través de un diputado provincial intentó generar ruido pero duró menos de un día. El mismo medio al otro día sacó una nota a favor de la postura del gobierno de Luján”, apuntó.

“No podíamos mantener una peregrinación con animales como hace 70 años, como si nada hubiese cambiado durante este tiempo. Los caminos que antes eran de tierra ahora son rutas provinciales por los que pasan cientos de camiones. Tampoco era normal tener 10 caballos muertos en la entrada de la ciudad o dos personas muertas a faconasos en un predio”, señaló.

“Se trabajó en forma mancomunada”

El funcionario local aseguró que en la peregrinación “hubo mucha gente que vino a agradecer la salud, la vida y a recordar a familiares que perdieron durante la pandemia”, y expresó: “Yo soy agnóstico pero la verdad es que te conmueve ver el esfuerzo de la gente cuando llega, los saludos y los abrazos, en un tiempo en que los abrazos parecían muy lejanos”.

En cuanto a la organización de un evento que mueve a millones de personas de distintos puntos del país, Capelli mencionó: “Este es un trabajo que lo coordina la Provincia de Buenos Aires con el respaldo del gobierno nacional. Los municipios que somos parte del corredor de la peregrinación hacemos todo el esfuerzo necesario para sacar adelante un evento de semejante magnitud”.

LA JUVENTUD VIENE CAMINANDO Desde muy temprano estuvimos acompañando el magnífico operativo realizado en el marco de la 47ava Peregrinación a Pie a Luján. pic.twitter.com/SgpXEj5NSX — Leo Boto (@LeoBoto) October 3, 2021

“Por primera vez se trabajó en forma tan mancomunadamente entre los municipios, los organizadores y el santuario. Nosotros mantuvimos contacto directo con el rector de la basílica, el padre Lucas García que es la cara visible de todo el esfuerzo de la institución”, destacó.

Sobre la forma en que se dio esta movilización que fue constante y sin una columna principal, el secretario explicó: “Mucha gente no quiso venir con la gran masa y decidió separarse de las cabeceras. Por el otro lado, las diferentes capillas que convocaban la peregrinación se fueron turnando en distintos horarios y también ubicaciones. No salió la gran masa desde Liniers sino que se invitó también a salir desde Moreno pensando en que muchas personas vienen de no hacer actividad física por mucho tiempo”.

Luján retomó su vida turística

El secretario de Turismo y Cultura de Luján, Nicolás Capelli, aseguró que la ciudad “retomó su tradicional vida turística con mucha gente y expresiones”, y remarcó: “Nosotros consideramos que hay que revalorizar las expresiones tradicionalistas pero de manera controlada, con festivales y desfiles, en los que no se ponga en riesgo la vida de nadie”.

Este sábado 9 de octubre, en la localidad de Carlos Keen se realizará la pospuesta “Fiesta del Sol”. El evento contará como cierre con la presentación de “Arbolito”.

“No frenamos porque creemos que nada grande se consigue sin alegría y es nuestra función que esto pase”, expresó el funcionario.