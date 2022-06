Cómo crear riqueza a los 20 años: ¡a partir de ahora!

Hoy quiero repasar 6 consejos sobre cómo crear riqueza a los 20 años. Porque comenzar temprano es la clave para tener libertad financiera a una edad temprana.

Entonces, acerca una silla cómoda. Y hablemos de finanzas personales.

Específicamente, dinero a los 20 años. Ganar dinero, ahorrar dinero e invertir dinero. Para comenzar a crear riqueza a una edad temprana.

Ahora conoces el tema. Así que no hay más demoras.

Porque se trata de cómo crear riqueza a los 20 años. ¡Y haciéndolo de todas las maneras correctas!

1. Apresúrate y usa tu energía natural

Siempre he sido un gran creyente en jugar con las fortalezas de uno. Y una de tus mayores fortalezas a los 20 es la energía de la juventud.

Entonces, no lo desperdicies. Usa tu ajetreo y energía para buscar habilidades, conocimientos y buena suerte con el dinero.

Además, la mayoría de los jóvenes de 20 años aún no han formado una familia. Así que la combinación de energía y menos responsabilidad en la vida. Significa que tienes una ventaja.

A diferencia de sus contrapartes mayores, aún no tiene conocimiento. Eso viene de años de experiencia.

Pero esta bien. Tienes tiempo y energía para quemar.

2. Concéntrese en aumentar sus ingresos

Primero, en su trabajo o carrera. Determina en qué eres bueno. Y sé genial en eso.

Usa tu energía para trabajar horas extra. Aproveche cada oportunidad que le presente su empleador.

Cuanto más puedas hacer. Y mejor eres en lo que haces. Cuanto más dinero puedas ganar. Ambos ahora. Y, en el futuro.

Entonces se vuelve más fácil pedir un aumento. Y lo que es más importante, ¡consíguelo! Preparándose bien financieramente de cara a los 30 años.

3. Esté abierto a nuevas oportunidades

Tus 20 años no es el momento para limitar tu pensamiento. O bien, defínase estrechamente. Por lo tanto, adquiera el hábito del dinero de pensar en grande.

Porque tu vida, tu riqueza y tus perspectivas de ganar dinero. Sólo están limitados por tus pensamientos.

¿Tienes una idea para hacer dinero? Luego, persígalo cuando esté lejos de su trabajo diario.

Tenga amigos que asuman roles en nuevos empleadores. No seas celoso. Pregúnteles qué, por qué y cómo.

Esté abierto a su manera de pensar. Porque lo que están haciendo puede que te convenga a ti también.

¿Tienes un superior al que admiras? Pregúnteles cómo llegaron a donde están hoy. Aprende de sus experiencias.

También abierto a aprender nuevas estrategias de inversión. Muchos inversores siguen nuevas estrategias de inversión y dirigen sus carreras de inversión con las estrategias que les convienen. Las estrategias de inversión avanzadas, como las opciones binarias, pueden ayudarlo a multiplicar su dinero a corto plazo y construir su riqueza a los 20 años. Es posible que desee consultar este tutorial para aprender sobre estrategias de opciones binarias.

4. Sigue el dinero, no tu pasión

Ahora, odio decir esto. Porque es un amor duro.

Las personas que siguen su pasión por las artes o el trabajo social. Bueno, luchan por construir riqueza financiera en la vida.

No es que haya nada malo con esas actividades. son nobles y es genial seguir las propias pasiones.

¿Habías escuchado esta expresión? “Encuentra algo que te guste hacer y nunca trabajes un día en tu vida”.

Es increíble si puedes lograrlo. Pero la mayoría de la gente como tú y como yo no puede.

Entonces, tengo una sugerencia. Cambia tu forma de pensar.

Porque, si quieres acumular riqueza a los 20 años. Te sugiero que sigas el dinero. Y haz de eso tu pasión.

Si lo hace, traerá la libertad financiera. A una edad mucho más joven. Y eso es algo que apasiona.

Así que recuerda, sé un apasionado del dinero, las habilidades y el conocimiento. Así es como se gana mucho dinero a los 20 años.

5. No tenga miedo de cambiar de empleador

Puede que estés en tu primer trabajo. Pero, no tenga miedo de cambiar de empleador. Además, sea agresivo en la búsqueda de su próximo trabajo.

Ahora, no me refiero a cambiar de trabajo cada 6 meses. Eso no se vería bien en tu currículum.

Me refiero a cambiar de empleador cada 2-3 años a los 20 años. ¿Por qué?

Porque aprenderás más. Y evita la complacencia.

Y si lo haces bien. Gana más dinero cada vez que cambies de trabajo.

Es ganar, ganar, ganar. Porque a los 20, es hora de algunos riesgos calculados. Para avanzar en su carrera más rápidamente.

6. Considere las inversiones inmobiliarias

Los bienes raíces son otro activo productivo para comprar a los 20 años. Es probable que su aventura inicial en bienes raíces sea su primera casa o condominio.

Comprar su casa suele ser un buen uso de su dinero a los 20 años. Pero haz tu investigación.

Las casas vienen con costos adicionales. Y no compre si no está establecido en su ubicación actual. Durante al menos los próximos 3-5 años.