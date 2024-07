Comerciantes alertan que circulan billetas de 2 mil pesos falsos: “Hace años no pasaba”

Una comerciante de Tres Arroyos advirtió a la comunidad por la circulación de billetes de 2000 falsos.

En diálogo con LU 24, Ángela Irigoyen, propietaria del mercadito ubicado en Tierra del Fuego 880, contó: “Ayer hice un pago a un comerciante y él, entre toda esa plata, palpó un billete falso. Empezamos a buscar y encontramos dos más”.

“Yo tengo la máquina para mirar y, en el apuro, nunca me di cuenta”, agregó al tiempo que indicó que “son fotocopias con la misma numeración: los tres igualitos, pero les faltan los “pelitos” de agua y la tirita verde.

“Al palparlos te das cuenta. Me tocó a mí, hacía años que no me pasaba”, concluyó.

Fuente: Lu24.com.ar