Comenzó la promo por el Día del Niño con Banco Provincia: estos son los comercios adheridos

La periodista y escritora, Giselle Krüger presentará este sábado 19 de agosto en Casa 24, ubicada en calle 24 y 36, su libro “Mala Sangre” que lo lanzó hace menos de un mes y ya se convirtió en uno de los libros más comprados del año en Argentina.

En dialogo con Todoprovincial Radio, Krüger contó “Es una historia mínima, personalísima, pero como es mínima puede ser universal, porque lo que yo cuento no es algo ajeno a las personas, es algo que me paso a mí, pero bien le podría haber pasado a cualquiera”.

“Es una conexión que tuve en el momento que nació mi hija, tenía una afección que no la dejaba dormir, durante 1 año y 3 meses y durante todo ese proceso de intentar calmar ese insomnio atravesé todo tipo de terapia, métodos y visita de médicos”, dijo la reconocida productora periodística.

En esa misma línea, Giselle Krüger afirmó “Hasta que logré encontrar la causa que tenía que ver conmigo y con mi infancia. Ella en ese momento estaba haciendo un reflejo de mi infancia, que yo no tenía resuelto, de lo que había vivido de chica en la casa de mi abuelo”.

“Te trastoca la cabeza no dormir, toda tu vida comienza a ser horrible, en ese momento no sabía en qué hora vivía, perdía dimensión del tiempo”, dijo la actual pareja del periodista Rolando Graña.

“Hasta que me dicen hacer constelaciones, yo nunca había hecho, había agotado todas las instancias y en 2019 hice la primera constelación”, agregó.

Giselle cuenta en dialogo con Mariano Gandini y Manuel López Melograno “Me daba mucha vergüenza decir que no podía dormir a mi hija, porque es lo que la sociedad espera de las madres. ¿Cómo yo no iba a poder hacer dormir a mi hija?”.

“Esta persona que conocí me dijo te voy a hacer solo una pregunta ¿vos de chica dormías bien? Y se me vinieron todos los recuerdos encima, porque yo de chica no dormía porque le tenía miedo a mi abuelo, que vivía conmigo en ese entonces”, relata apasionadamente la autora de “Mala Sangre”.

Por último, sentenció “En ese momento me dieron como la punta del ovillo, la llave, pero después toda la investigación la tuve que hacer yo, con todas las herramientas que el periodismo me dio y descubrí que mi abuelo era Nazi”.