Información General
Comenzó el sábado de descuentos en carnicerías con Cuenta DNI
En agosto, Cuenta DNI renovó los descuentos. La promoción en carnicerías, pollerías y pescaderías se aplica este sábado 9 de agosto y habrá una segunda oportunidad para aprovecharla el sábado 23 del mes.
La promoción en carnicerías con Cuenta DNI tiene un tope de descuento de $6.000 por persona, lo que equivale a 17.000 en consumos.
Este mes, la billetera virtual del Banco Provincia volvió o ofrecer semanalmente la promoción en comercio de barrios, una de las más utilizadas por los usuarios. Se trata de un 20% de descuento todos los viernes de agosto, con tope de reintegro de $4.000 por persona por semana que equivale a $20.000 en consumos.
Descuentos con Cuenta DNI en agosto
Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes de agosto. Tope de $4.000 por persona por semana (equivale a $20.000 en consumos).
Especial carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 9 y 23 agosto. Tope de $6.000 por persona (equivale a $17.000 en consumos).
Ferias y mercados: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000).
Universidades: 40% de descuentos todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000).
Garrafas: 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga. Tope de $12.000 por mes (equivale a $30.000).
Especial Librerías: 10% de descuento todos los lunes y martes, sin tope de reintegro.
Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app.
Información General
Alianzas en PBA: Grabois se rebela, Monzó rompe, Somos desaparece y desembarcan los gobernadores
El cierre de las alianzas para competir por las 35 bancas de diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires dejó este viernes a ocho espacios habilitados y algunas particularidades, entre las que figuran la rebeldía de Juan Grabois, que no anotó Patria Grande en Fuerza Patria, la ruptura de Emilio Monzó y Margarita Stolbizer con Somos Buenos Aires y el cambio de nombre de esta alianza que ahora se llama Provincias Unidas porque quedó alineada con el espacio de los cinco gobernadores “de centro”.
En la provncia, el mileísmo anotó la alianza La Libertad Avanza, que lleva entre sus listas a ocho candidatos de PRO, entre ellos dos cabezas de lista -Guillermo Monetengro y Natalia Blanco- tras la firma (simbólica) de un documento que protagonizaron Sebastián Pareja y Cristian Ritondo, sin mayores novedades y con la cabeza de lista para el diputado José Luis Espert prácticamente confirmada.
El movimiento de Grabois se da a pesar de un pedido de Cristina Kirchner de no dispersar votos de FP en la elección de octubre (para la de septiembre, Patria Grande juega en FP) pero no liquida el partido: seguirá negociando hasta el 17 de octubre, el día que deben anotarse las candidaturas. Si hay acuerdo, podrá incluir a los suyos en las listas de la alianza peronista, y si no lo hay, los inscribirá por PG. La clave, según el mismo dijo, es el perfil de los candidatos: quiere representantes “más duros”, dijo.
Como viene informando DIB, Grabois se opone a que Sergio Massa encabece la lista y a la vez denuncia que el líder del Frente Renovador le veta una candidatura propia, cosas que el exministro de Economía niega de modo tajante a través de sus voceros. El referente de PG apareció la semana pasada junto a Máximo Kirchner y confesó que Cristina le pidió “bajar un cambio”. Después de eso, algunos dirigentes salieron a pedir una candidatura del líder de La Cámpora, que ya dijo en dos ocasiones que si CFK se lo pide, se postulará.
Una opción que circula es la posibilidad de que Grabois se presente por separado, pero con un acuerdo con Cristina que implique una campaña con bajo nivel de agresión hacía el peronismo.
En el peronismo hay versiones diferentes sobre cómo puede terminar esta negociación, y uno de los puntos que se señalan es que una postulación de Máximo podría abrir las puertas a un acuerdo final. Esa postulación no es impulsada por Axel Kicillof, pero el gobernador tampoco la impugna. También se señala la posibilidad de un intendente del conurbano al tope de la boleta, entre los que se señala a la cristinista Mariel Fernández (Moreno), el filo camporista Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) o hasta el axelista Federico de Achával (Pilar).
Cambios y rupturas
A la vez, Emilio Monzó se alejó de Somos Buenos Aires, la alianza de radicales y peronistas no K, y anotó una alianza llamada Encuentro Federal, integrada por el GEN de Margarita Stolbizer, el Partido del Diálogo, Política Abierta para la Integridad Social -PAIS-, Unión Popular Federal.
Monzó se había quedado sin lugares en el cierre de las listas de SBA para las elecciones de septiembre, con un pico de tensión en la confección de la boleta de la cuarta sección, y desde ese momento tensionaba fuerte con ese armado. Ahora, él y Stolbizer harán el 1-2 de la boleta.
Somos Buenos Aires dejó de existir con ese nombre: ahora se llama Provincias Unidas, lo que blanquea el acuerdo de ese armado con la alianza de los gobernadores de centro, integrada por ahora por Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz).
Para la cabeza de lista de este armado -que podría incorporar a otros tres mandatarios y ya tiene representación en 15 provincias corre con ventaja el exministro de Transporte Florencio Randazzo, que como contó este medio la semana pasada está impulsado por Juan Schiaretti, el socio político de Schiaretti que ya pisó la provincia para la compaña, al igual que lo hizo Pullaro.
La entronización de Randazzo se facilitó por el corrimiento de Facundo Manes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde este frente se llamará Ciudadanos Unidos.
Las ocho alianzas
Fuerza Patria: Partido Justicialista, Frente Grande, Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad, Frente Renovador, Kolina, Principios y Valores, Partido del Trabajo y del Pueblo, Solidario, Partido Intransigente, Patria de los Comunes, Movimiento Libres del Sur, Instrumento Electoral para la Unidad Popular, De la Cultura la Educación y el Trabajo, Igualar, Partido de la Victoria.
Alianza La Libertad Avanza: La Libertad Avanza, PRO, Propuesta Republicana, FÉ, Unidos, Demócrata.
Provincias Unidas: Unión Cívica Radical, Partido Socialista, Hacemos, Democracia Cristiana, Nuevo País, Tercera Posición.
Encuentro Federal: GEN, Partido del Diálogo, Política Abierta para la Integridad Social -PAIS-, Unión Popular Federal
Frente de izquierda y de Trabajadores-Unidad: Partido de Trabajadores por el Socialismo, Izquierda por una Opción Socialista, Nueva Izquierda, Movimiento Socialista de los Trabajadores , Partido del Obrero.
Potencia: Movimiento de Integración y Desarrollo -MID-, Movimiento Social por la República, UNIR.
Unión Federal: Movimiento Organización Democrática –MODE-, Partido Federal.
Nuevos Aires: Unión Celeste y Blanco, Renovador Federal, Integrar, Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social, Tiempo de Todos, Construyendo Porvenir.
Fuente: DIB
Información General
AUBASA impulsa la instalación de una planta solar en Hudson
En el marco de su compromiso con una gestión vial responsable e innovadora, AUBASA licitó la instalación de una planta fotovoltaica en el predio de la Autopista Buenos Aires – La Plata, a la altura de Hudson (Km 30,5).
PLAN INTEGRAL DE SUSTENTABILIDAD 2025-2027
Esta iniciativa se enmarca en el Plan Integral de Sustentabilidad 2025–2027, presentado en junio, que tiene entre sus ejes estratégicos la eficiencia energética y la incorporación progresiva de energías renovables.
El proyecto contempla una planta solar On Grid trifásica, con potencia nominal (AC) ≥ 80 kVA y potencia pico instalada (DC) ≥ 99 kWp, ubicada entre la estación de peaje y el empalme con la Autovía 2. El emplazamiento cuenta con pleno asoleamiento, lo que permitirá optimizar su rendimiento y cumplir con los estándares de seguridad exigidos.
LA OBRA
La obra, que se ejecutará bajo la modalidad “llave en mano”, prevé todos los trabajos y suministros necesarios hasta su puesta en servicio y conexión a la red. Su aporte será clave para la reducción de emisiones y el cumplimiento de la Ley 27.191, que establece que para diciembre de 2025 al menos el 20% de la electricidad provenga de fuentes renovables.
PLAN DE RESPUESTA PROVINCIAL AL CAMBIO CLIMÁTICO
En sintonía, la Provincia de Buenos Aires avanza con su Plan de Respuesta Provincial al Cambio Climático, que insta a las empresas públicas a acelerar la transición energética en infraestructura crítica, como los peajes.
Con una generación estimada de 135–140 MWh/año, la planta evitará la emisión de unas 50–55 tCO₂e anuales. Además de sus beneficios ambientales, la visibilidad del parque solar en Hudson reforzará la imagen de AUBASA como operador vial comprometido con la mitigación climática y ofrecerá a los miles de usuarios un caso modelo de energías renovables aplicadas a la infraestructura pública.
Información General
Destrozó una Ferrari amarilla en Ruta 6 y se fue caminando
El impresionante accidente ocurrió este viernes por la mañana en la rotonda la Ruta 6 y 16, en Guernica. El conductor resultó ileso.
A gran velocidad, el conductor de una Ferrrari amarilla despistó, chocó un poste y terminó destruida en el campo a 40 metros de la autopista.
A pesar de la magnitud del impacto, el conductor resultó ileso y se retiró del lugar por sus propios medios.
El siniestro fue alertado rápidamente a la policial local. Los daños eran tales que no permitieron que los agentes determinaran el dominio del rodado en el lugar.
El titular de la empresa de remolques que acudió al lugar por pedido del conductor, informó que el mismo era un comerciante con domicilio en Canning, quien salió ileso del impacto.
Las autoridades se comunicaron con la fiscal Karina Guyot, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Descentralizada Nº 1 de San Vicente, dependiente del Departamento Judicial La Plata.
La funcionaria dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes por averiguación de ilícito y solicitó la presencia de peritos en el lugar para realizar las pericias pertinentes.