Comenzó en Ayacucho la 48° “Fiesta del Ternero”: la agenda de actividades hasta el 13 de marzo

Este miércoles 9 de marzo en el predio de la Sociedad Rural de Ayacucho se realizó el acto de apertura de la 48ª edición de la Fiesta del Ternero, que debió ser suspendida en mitad de su desarrollo en el 2020 como consecuencia de la pandemia del Covid.

El reinicio del mayor evento de Ayacucho contó con la presencia del Ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez. En tanto, por la tarde estuvo el gobernador, Axel Kicillof, que recorrió el predio de la fiesta y entregó 15 patrulleros para la Policía Rural.

La Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra de Ayacucho es uno de los festivales populares más convocantes del interior de la Provincia de Buenos Aires. Fue celebrada por primera vez en mayo de 1969 pero su origen tuvo lugar en 1967, cuando se produjo una multitudinaria celebración de la yerra en la estancia San Bernardo de los hermanos Alejandro y Ricardo Araoz.

En esta edición, las actividades y eventos se concentrarán en diversos sitios de la Ayacucho. Por un lado estará habilitado el galpón de espectáculos “Guillermo Schoo Lastra” donde tendrán lugar las peñas oficiales de la fiesta y se desarrollarán diversos espectáculos.

Otro de los epicentros de la festividad será el estadio municipal “José Antonio Barbieri” que abrirá sus puertas desde el 10 de marzo, día en el además tendrá su inauguración la “XXIII Expo-Ayacucho 2022”, organizada por la Cámara de Microempresarios local.

Cronograma de la 48° Fiesta del Ternero de Ayacucho

Miércoles 9 de marzo

-Sociedad Rural (Predio Ferial)

10.00 hs. Exposición y Remate Especial de Ternero de Destete.

11.00 horas. REFORMULACION DEL ESTADO DE YERRA-

Inauguración Oficial. Apertura a cargo de Asociación Civil La Media Caña

Presentación de la 47º Reina y sus Princesas. Discurso a cargo del del Presidente de la Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra Sr Gustavo Taylor, del Intendente Municipal Lic. Emilio Cordonnier, del Presidente de la Sociedad Rural de Ayacucho Sr. Rodrigo Santamarina y del Presidente de Carbap Horacio Salaverri. -Marcación del ternero.-Bendición

Actuación de “ Los Coyuyos”

Presentación de aspirantes a Reina.

12,30 hs: Almuerzo Oficial y Entrega de Premios.

15.00 hs. Ventas a martillo corrido.

Locución: Mauricio Garcia

Organiza: SOCIEDAD RURAL DE AYACUCHO Y FIESTA NACIONAL DEL TERNERO Y DIA DE LA YERRA–

Subastan: Pedro Manuel Amoz y Cía– Colombo y Magliano S.A- Daniel Blanco y cía. – Sáenz Valiente Bullrich y Cía. – Consignataria Galarraga – Ferialvarez –

Entrada Libre y Gratuita

-Galpón de Espectáculos “Guillermo Schoo Lastra” Av. Solanet y Brown.

21 hs a 3:00 hs.-PEÑA OFICIAL– Himno a Ayacucho por Academia Folklórica la Media Caña –Presentación del coro de señas MANOS QUE CANTAN – Presentación de la corte actual y aspirantes al reinado de la 48° edición.- Carlos Sferra – Daniel Farisano – Agustina Romero – Hugo Prado – La Folklóreta – Juan Abregu – y bailanta con LAPA

Actuación especial de: la REVELACION del CERTAMEN NACIONAL DE CANTO FOLKLORICO FIESTA NACIONAL DEL TERNERO

Locución: Josefina Manterola y Sergio Silva

Entrada Socios $300.- No Socios $500

Miércoles 9 de marzo al domingo 13 de marzo

-Predio Galpón de Espectáculos “Guillermo Schoo Lastra” Av. Solanet y Brown.

A partir de las 11:00 hs. PUNTO VEGANO Y SIN TACC

Jueves 10 de marzo

-Antigua Sociedad Rural -Av.Solanet y Av.Italia-

16.00 hs. Apertura al público de la “XXIII EXPO-AYACUCHO 2022”.

20,00 hs.- Inauguración oficial con la presencia de autoridades y público en general.

23:00 hs cierre

Organiza Cámara de Microempresarios de Ayacucho.

-Galpón de Espectáculos “Guillermo Schoo Lastra” Av. Solanet y Brown.

21hs. a 3:00 hs.-PEÑA OFICIAL – Actuación de : Sebastián Colavita- Emeai – Paty Albarengo– Mario Almirón – Iñaki Saint – La Voladura – Santiago Ríos – Franco Coria – Lucas Oviedo – y bailanta con LA VERDADERA

Locución: Josefina Manterola y Sergio Silva

Entrada Socios $300.- No Socios $500

-Estadio Municipal “José Antonio Barbieri” (Sarmiento y 1º de Mayo)

21:00 hs. a 3 hs .- PATIO DE TIERRA 2022 –

Actúan: Mala Praxis – “Noche de la juventud: LA FIESTA Y SAMAJA”

Entrada única : $700.-

Jueves 10 al sábado 12 de marzo

Calle Yrigoyen desde España a 25 de Mayo

1ra Peatonal Comercios de Ayacucho-

18 a 23 hs . Apertura comercial – artesanos – escenario callejero con la actuación de artistas locales.

Organiza:Cámara de Comercio de Ayacucho – Dirección de Cultura de Municipalidad de Ayacucho – Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra

Encuentro de MURALISTAS- Calle Yrigoyen entre España y Sáenz Peña

8:00 a 20:00 hs. Tema: “La mujer rural” –

Participan: Grupo Nereidas – Pablo López – Alejandro Villela – Sofia Chaskita – Soledad Moisas – Martin Meza

Organiza: Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra

Jueves 10 al domingo 13 de marzo

-Sáenz Peña 1170

Exposición Cultural: Mariano Rosatto e hijos-

09:00 a 13:30 a 18:00 a 01:00 hs

Platería criolla, rural o de campaña. Armas de fuego cortas y largas; Relojería de bolsillo y demás objetos que invitan a evocar el pasado.

-Predio Galpón de Espectáculos “Guillermo Schoo Lastra” Av. Solanet y Brown.

18:00 a 2:00 hs. “Paradores cerveza artesanal”

Avda Solanet – Desde Colón hasta Casa de campo vereda par

A partir de las 9:00 hs. “Puestos de comida rápida”

Viernes 11 de marzo

-Peatonal comercial en Plaza Sarmiento: Av. Miguens y Av. Colón)

9.00hs. Inauguración Peatonal Comercial.

Paseo Avda. Colón (desde San Martín hasta Murgier)

9.00 hs. Inauguración de la muestra de Foodtruck .

-Antigua Sociedad Rural (Av.Solanet y Av.Italia)

10,30 hs.- Continuación de la XXIII EXPO-AYACUCHO 2022.

00:00 hs – cierre

Organiza Cámara de Microempresarios de Ayacucho.

-Cuartel Central viejo Bomberos Voluntarios

Sarmiento y San Martin

14,00 hs. a 22.00 hs- Apertura de la 32º FERIA NACIONAL DE ARTESANIAS Y ARTE POPULAR.

17,00 hs.- Acto inaugural de la Muestra.

Organiza Unión de Artesanos de Ayacucho – Auspicia Municipalidad de Ayacucho.

Entrada Gratuita

-Escenario Callejero en Avda Colón

19:00 hs a 1:00 hs Actuación de: Mati Mano – Academia Folklórica La Media Caña – José Luis Casali – Ballet Ayacucho – Los del Puyay (Rauch)- Peña El Encuentro – Romina Contreras – Aytue Danzas (Mar del Plata)- Nico Pasarín – Franco Coria ganador del Certamen Nacional de Canto Folflórico Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra – Luciano Ciganda ganador solista vocal Cosquín 2022- Nery y La Revolución.

-Galpón de Espectáculos “Guillermo Schoo Lastra” Av. Solanet y Brown.

20.30 hs.- NOCHE DE LAS ASPIRANTES. Presentación de las jóvenes postulantes, Reina actual y sus princesas. Reinas y Delegaciones visitantes.

Actuación: del Humorista Adrián Alonso.

Entrada: Socios $1.500.- No socio $2.000.-

Locución: Gabriela Ganim Martínez y Martin García

-Estadio Municipal “José Antonio Barbieri” (Sarmiento y 1º de Mayo)

21:00 a 6.00 hs.PATIO DE TIERRA 2022

Actúan:La Revelación Cumbia . FABRICIO RODRIGUEZ – TAMBO TAMBO–Cierre con Dj “Show SAMAJA”

Locución:Mauricio García

Entrada Socios $1000.- No Socios $ 1.300

Viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de marzo

-Museo Histórico Regional – Avda Perón 145

Viernes 19 hs . Recorrido performativo multidisciplinario. La Traversee/La Travesía Casa del Teatro.

Sábado y Domingo horario de visitas 10.00 a 20.00 hs.

Sala temporaria – Producción ovina: Relato, vivencias de productores y cabañeros de la zona.

Oficina de Turismo – Terminal de Ómnibus

Lunes a viernes de 7 a 17 hs

-Sábado 12 de marzo

Chacra Municipal “Brigadier Juan Manuel de Rosas” (Libertad y Gato y Mancha)

ESPECTÁCULO DE DESTREZA CRIOLLA

7.30 hs. Yerra de convite

9.30 hs. Pialada por equipo ($2500.- el lazo)

12.00 hs. Almuerzo

13.15 hs. Presentación – Jura – Entrevero de tropillas entabladas.

15.30 hs. 45 reservados – cat. C. tendido

16.30 hs. 45 reservados – cat gurupa

17.30 hs. Broche de Oro : “Jorge Eizmendi” cat. Clinas

Apadrinan: Humberto Rodríguez – Gustavo Tort – Matías Maistruarena – Tomas Irigoyen

Animación: Marcelo Pellejero – Abel Lujan – Payador: Iñaki Sanz

Sonido: “Chino Ríos”

Coordinador del Espectáculo: Santiago Recalt

Organiza: Asoc. Civil Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra.

Entrada: Sábado y domingo No socio $1500- Socios $1.000.-

Domingo No socio $1000- Socio $700.-

Antigua Sociedad Rural (Solanet e Italia)

10,00 hs.- Apertura de la XXIII EXPO-AYACUCHO.

00:00 hs. cierre

Organiza Cámara de Microempresarios de Ayacucho.

-Chacra Municipal “Brigadier Juan Manuel de Rosas” (Libertad y Gato y Mancha)

Asociación EL OMBU adhiere en el marco de las actividades de la 48° edición

12 a 17 hs.- Espacio Recreativo y Educativo – Actividades fundamentadas en el reconocimiento de nuestro espacio y de su patrimonio biológico. Para niños de 6 a 12 años.

Organiza: Asociación EL OMBU

-Cuartel Central viejo Bomberos Voluntarios

Sarmiento y San Martin

10,00 hs. a 22.00 hs- Apertura de la 32º FERIA NACIONAL DE ARTESANIAS Y ARTE POPULAR.

Organiza Unión de Artesanos de Ayacucho – Auspicia Municipalidad de Ayacucho.

Entrada Gratuita

Paseo Avda. Colón (desde San Martín hasta Murgier)

18:30 hs a 1:00 hs Escenario Callejero

Actúan: Los Chirimbolos – Agrupación de Baile Dejando Herencias (Villa Gesell) – El Gran Circo Criollo Ballet Brandsen – Toda la Música de Disco Trío – Ballet Folklórico Municipal de Entre Ríos – Raíces de Tandil – Luna Folk (Tandil) – Peña Santa Ana (Mar del Plata)- Desde el Alma (Mercedes)- Toda la música para bailar de Sin Copas (Saladillo)- Peña Folklórica Estampa Criolla(Balcarce)- Ecos de Salamanca (Mar del Plata)- Miriam Coronel Ganadera del Pre Baradero Solista de Tango- Hnos Alza (Maipú) – Agrupación Fojando Huellas (Mar del Plata) y para bailar Banda Los Amigos de tu hermana-

-Galpón de Espectáculos “Guillermo Schoo Lastra” Av. Solanet y Brown.

21.00hs. PEÑA OFICIAL – Actuación de : Ricardo Bordagaray – Franco Ferrer – Don Algañaraz – Luciano Ciganda- Carolina Díaz – Florencia Cosentino – Cuadrilla Rural -bailanta con Curcuma y los Eternos

Locución: Josefina Manterola y Sergio Silva

Entrada : Socios $300.- No Socios $500

-Estadio Municipal “José Antonio Barbieri” (Sarmiento y 1º de Mayo)

21:00 hs a 6.00 hs. .PATIO DE TIERRA 2022 – Presentación de Reinas visitantes.

Actúan: Mal Bicho – AMBOE – CALIGARI–cierre dj “SAMAJA”

Locución: Mauricio Garcia

Entrada Socios $1000.- No Socios $1300

Domingo 13 de marzo

-Av. Solanet (en toda su extensión)

10.00 hs.Gran DESFILE OFICIAL . Encabezado por la Fanfarria “Alto Perú” de los Granaderos a caballo “Gral José de San Martín”. Participación de carrozas, aspirantes a Reinas y Reinas visitantes, arreo de terneros, tropillas, carruajes, gauchos y delegaciones visitantes.

-Predio Galpón de Espectáculos “Guillermo Schoo Lastra” Av. Solanet y Brown.

13:00 hs FOGON POPULAR

Cuartel Central viejo Bomberos Voluntarios

-Sarmiento y San Martin

10,00 hs. a 21.00 hs- Apertura de la 32º FERIA NACIONAL DE ARTESANIAS Y ARTE POPULAR.

Organiza Unión de Artesanos de Ayacucho – Auspicia Municipalidad de Ayacucho.

Entrada Gratuita

Antigua Sociedad Rural (Solanet e Italia)

10.00 hs.- Apertura de la“XXIIIEXPO-AYACUCHO 2022”

11.00 hs Entrega de premios a los mejores stand de la Expo.

20,00 hs.- Cierre de la Exposición.

Organiza : Cámara de Microempresarios de Ayacucho.

-Chacra Municipal “Brigadier Juan Manuel de Rosas” (Libertad y Gato y Mancha)-

ESPECTÁCULO DE DESTREZA CRIOLLA

9.30 hs. Prueba de riendas de redomones (con 50 días de doma)

10.30 hs. Prueba de Riendas de caballos mansos

12.30 hs. Almuerzo

14.30 hs. Montas Especiales. Kato Zamacona (La Pimienta, Centro Ayacucho). Pablo Businka (Cuartetera de Mendizabal). Maxi Bazan (La Sombrita de Mendizabal)

15.00 hs. 45 Reservados Cat clinas.

16.00 hs. 45 Reservados Cat bastos

17.30 hs. Broche de Oro: “Leonardo Diaz” Cat bastos

Apadrinan: Humberto Rodriguez – Gustavo Tort – MatiasMaistruarena – Tomas Irigoyen

Animación: Marcelo Pellejero – Abel Lujan – Payador: Iñaki Sanz

Sonido: “Chino Rios”

Coordinador del Espectáculo: Santiago Recalt

Organiza: Asoc. Civil Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra.

Entrada: Sábado y domingo No socio $1500- Socios $1.000.-

Domingo: No socio $1000- Socio $700.-

-Chacra Municipal “Brigadier Juan Manuel de Rosas” (Libertad y Gato y Mancha)

Asociación EL OMBU adhiere en el marco de las actividades de la 48° edición

12 a 17 hs.- Espacio Recreativo y Educativo – Actividades fundamentadas en el reconocimiento de nuestro espacio y de su patrimonio biológico. Para niños de 6 a 12 años.

Organiza: Asociación EL OMBU

-Paseo Avda. Colón (desde San Martín hasta Murgier)

15:00 hs Escenario Callejero en Avda Colón

Actuan: Raúl Chambers – Staff de la Flaca Aneas – Gitanerías – Danzas Arabes tradicional Jade- para bailar Juli os Maya – Peña Raices serranas(Tandil)- Alma Criolla(Villa Gesell)- Sol Naciente(Rauch)- toda la música de los Hnos Farias(Villa Gesell)- ING Enamorarte (Mar del Plata)- y Nery y la Revolución –

-Estadio Municipal José Antonio Barbieri (Sarmiento y 1º de Mayo)

20:00 hs a 3.00 hs. PATIO DE TIERRA

Proclamación y Coronación de la 48º Reina Nacional del Ternero y Día de la Yerra y sus princesas.

Actuan : Juira – GRUPO PLAY- La Verdadera y cierre con“SAMAJA”

Locución:Mauricio García – Josefina Manterola

Entrada gratuita