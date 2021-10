Claves para ser un buen tiktokers

Por: MarianoGandini

En una entrevista exclusiva con TODOPROVINCIAL AgusFalke

1) ¿Cómo nace la idea de hacer videos de tik tok?

La idea de hacer videos para TIK TOK nace en el 2018 con mi hermano cuando estábamos aburridos y decidimos grabar un tiktok re loco y absurdo que en su momento tuvo 30.000 reproducciones de una.

2) ¿Que fue lo que viste en la plataforma que te gustó más que otras?

Lo q me gusto de tiktok básicamente es que es única y no se le puede copiar, trabajé con varias de aplicaciones que siempre eran como una copia hacia ella intentando hacerle la competencia, pero tiktok nunca va a perder la esencia de los videos cortos y del momento

3) ¿Porque crees que es la red social del momento?

Yo creo que es la red social del momento ya que son videos cortos de 5 segundos en adelante, la mayoría del contenido que vas a ver es comedia así que te vas a entretener, y estamos en una pandemia donde no podes salir de tu casa relativamente y no sabes q hacer mas que estar con el celular (en los adolescentes y niños)

4) ¿Contanos que es una comunidad

La comunidad de tiktok hoy en dia se basa en el creador de contenido y su audiencia. Hay distintos creadores de contenido que se basan en un contenido específico como comedia, bailes, bromas y lipsyng (imitar un video con los labios tipo mímica) y la audiencia que seria el público quienes son los que nos apoyan.

5) ¿Se puede vivir de tik tok? ¿Vos logras generar dinero?

Si se puede vivir de tiktok si te lo tomas como un trabajo y tener una constancia de subir videos todo el tiempo. En si la aplicación no paga pero siempre hay campañas que hoy en día contactan mas a tiktoker para publicitarias que a gente del medio televisivo. Si, hoy en día genero ingresos a través de campañas y representantes por el medio de tiktok e Instagram

6) ¿Cómo lo haces a través de la propia herramienta o mediante la publicidad? ¿O ambas?

Lo hago a través de campañas publicitarias, de marcas que apuestan por mí y de artistas conocidos y no conocidos que quieren dar a conocer un tema nuevo.

7) ¿Crees que tik tok llegó para quedarse o que otras redes sociales la van a desplazar?

TikTok obviamente llegó para quedarse, hubo muchas aplicaciones que intentaron copiarse como lasso de facebook que se cerró y reels de Instagram ahora; pero como digo yo cada aplicación tiene su fin y son únicas.

8) ¿Qué otras redes sociales has investigado y crees que pueden llegar a tener una buena aceptación en el público jóven?

Investigue mucho lo que es youtube y twitch (plataformas para subir videos de 1m a 10m) y no entendí mucho sus algoritmos hoy en día, por eso no me expandí más a otra red social, pero me gustaría hacerlo cuando logre mas mi público fiel y romperla en todos lados.

9) Por último, Claves para ser un buen tiktokers

Te voy a decir los tips que yo use para lograr lo que tengo

•un buen fondo

•un buen celu con calidad de la cámara (aunque no lo crean afecta demasiado)

• ser 100% vos y tener tu creatividad.

Nada más lo demás es todo un agregado, si al fin y al cabo demostras lo que sos en tus videos.