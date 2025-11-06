Gremios
Cierra ARSA, la histórica fábrica de lácteos y casi única fuente de empleo en Arenaza
La Justicia decretó la quiebra de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), la empresa láctea que elaboraba los productos de la marca SanCor, entre ellos los yogures, flanes y postres Shimy, Sancorito, Sublime, Flanes Caseros SanCor, Vida, Yogs y Primeros Sabores. La empresa cuenta con una planta en Córdoba y otra en Arenaza, pequeña localidad del partido de Lincon.
La planta bonaerense de Arenaza, en el partido de Lincoln, empleaba a 180 personas, mientras que otras 200 se desempeñaban en la fábrica y el centro de distribución de Córdoba. A su vez, la red logística de ARSA contaba con 165 distribuidores que abastecían semanalmente a 70.000 comercios en todo el país.
La disolución de la empresa se activó tras el fracaso del concurso preventivo abierto en abril de 2024. Aunque se mencionaron posibles interesados en el salvataje —entre ellos, Inverlat (dueño de Havanna), Werthein y CarVal—, ninguno presentó una oferta formal.
Durante los últimos meses, ARSA acumuló múltiples incumplimientos. El golpe final llegó en mayo, cuando la compañía anunció que detendría sus operaciones de forma transitoria para reorganizarse. Sin embargo, la reactivación nunca ocurrió, los compromisos económicos quedaron impagos y la quiebra fue inminente.
Los trabajadores denunciaron haber cobrado salarios irregulares, parciales y atrasados, con pagos en efectivo que apenas alcanzaban un cuarto del sueldo. Además, aseguraron que la empresa no realizó aportes a la obra social durante tres años y medio, y que varios empleados optaron por darse de baja antes del fallo judicial.
El dirigente de Atilra Junín y trabajador de la planta Arenaza, Martín Valente, explicó que semanas antes de la quiebra la empresa intentó aplicar un esquema de suspensiones. “Se presentaron tres personas de ARSA casa central argumentando que la crisis actual se sumó a la situación financiera de la empresa que viene de arrastre de varios años”.
Golpe fatal para Arenaza, un pueblo de 1300 habitantes
Arenaza es una localidad del partido de Lincoln de apenas 1300 habitantes, situada a 35 kilómetros de la ciudad cabecera. La planta de ARSA —controlada por el Grupo Maralac— es la principal fuente de empleo y motor económico del pueblo. Todos en la localidad tienen familiares que trabajaron o trabajan en ARSA.
El cese de actividades por 30 días, anunciado antes de la quiebra, ya había generado alarma en la comunidad. En ese momento, la empresa había atribuido su decisión a una serie de dificultades operativas, entre ellas los cortes de energía, la crisis de Vicentín y embargos judiciales en su planta de Córdoba.
Desde Atilra denunciaron que “ARSA ha fraudelentado toda su actividad desde su inicio” y anticiparon que los trabajadores seguirán organizados y en lucha para evitar el vaciamiento definitivo.
Despidieron a 150 trabajadores de una fábrica que Milei visitó hace un mes
A menos de un mes de la visita de campaña del presidente Javier Milei a las instalaciones de Newsan, la principal empresa electrónica de Tierra del Fuego, la compañía despidió a 150 trabajadores, entre efectivos y contratados. La decisión generó un fuerte impacto en Ushuaia.
Según denunciaron los empleados, los telegramas de despido comenzaron a llegar de manera escalonada, incluso a personas con más de 10 y hasta 14 años de antigüedad. En varios casos, las notificaciones se emitieron sin causa y mientras los trabajadores estaban de vacaciones o con licencia médica. “Nos echaron sin aviso previo. Fue para todos por igual”, contaron desde el sector.
El hecho contrasta de manera evidente con la visita presidencial del 25 de septiembre, cuando Milei recorrió la planta junto a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y los candidatos fueguinos de La Libertad Avanza, Agustín Coto y Miguel Rodríguez.
Durante esa jornada, el mandatario había destacado el “potencial del régimen de promoción industrial” y prometido “reactivar el empleo y fortalecer la industria nacional”.
Sin embargo, la realidad actual muestra otro escenario. La fábrica de electrodomésticos y electrónica atraviesa una fuerte retracción de la producción, en línea con la caída del consumo interno y las políticas de ajuste y apertura económica impulsadas por el gobierno nacional. La situación se suma a una pérdida sostenida de puestos laborales en la provincia, que depende en gran medida de su régimen fabril.
Los trabajadores despedidos también apuntaron contra la conducción de la UOM Tierra del Fuego, a la que acusan de haber “garantizado estabilidad laboral hasta fin de año”, compromiso que —según afirman— “no se cumplió”.
“El gremio no nos defendió. Dijeron que no iba a haber despidos y hoy estamos todos en la calle”, expresaron.
Entre los casos más sensibles se encuentra el de una trabajadora despedida mientras acompañaba a su hijo en tratamiento de quimioterapia en Buenos aires, lo que generó una fuerte repercusión en redes sociales y en la comunidad local.
La empresa Newsan, fundada en 1991 y con sede en Ushuaia, es uno de los principales grupos industriales del país. Produce televisores, celulares, aires acondicionados y electrodomésticos para marcas como Philco, Noblex, Sanyo, Atma y Siam, además de exportar productos pesqueros bajo su división Newsan Food. Emplea a más de 7.000 personas en sus plantas fueguinas, aunque en los últimos años viene aplicando ajustes periódicos ante la reducción de los beneficios del régimen industrial y las dificultades del mercado interno.
Los bancos de todo el país estarán cerrados el jueves por el Día del Bancario
Este jueves 6 de noviembre, los bancos de todo el país permanecerán cerrados por el feriado del Día del Bancario, fecha que conmemora la creación de la Asociación Bancaria en 1924, organización fundada para defender los derechos de los trabajadores del sector financiero.
Durante la jornada, las operaciones presenciales en las sucursales estarán suspendidas, aunque los cajeros automáticos y el home banking funcionarán con normalidad. Los clientes podrán realizar pagos, transferencias y consultas a través de las aplicaciones móviles o plataformas digitales de cada entidad.
Desde el sector se recordó que las operaciones con vencimiento el jueves 6 se liquidarán el viernes 7, una vez restablecida la atención habitual.
Además, continuará habilitada la posibilidad de extraer dinero en supermercados, farmacias y otros locales no bancarios adheridos al sistema, una alternativa que permite disponer de efectivo sin necesidad de acudir a un cajero.
“El PAMI está siendo vaciado por goteo”, advirtieron los trabajadores durante el paro nacional
Las delegaciones de PAMI en todo el país permanecieron paralizadas este jueves por una medida de fuerza nacional convocada por los gremios del sector en rechazo a la última propuesta salarial del gobierno nacional y su política de «vaciamiento» del organismo.
La protesta forma parte de un plan de lucha que podría profundizarse en las próximas semanas. En los días previos, los empleados realizaron ceses parciales de actividades, y este jueves decidieron intensificar las acciones con asambleas y actividades de difusión frente a las delegaciones, con el objetivo de visibilizar el reclamo.
En paralelo al paro, los trabajadores de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se movilizaron hacia el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que encabeza Federico Sturzenegger, para exigir un incremento salarial urgente y rechazar las políticas de ajuste impulsadas por el Ejecutivo nacional.
También se sumaron a la medida la Asociación de Profesionales de la Salud (APPAMIA), el Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados de PAMI (SUTEPA) y la Unión de Trabajadores del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (UTI).
Las organizaciones sindicales denuncian que los más de 12.500 empleados del PAMI en todo el país perdieron más del 60% de su poder adquisitivo en lo que va del año, producto del congelamiento salarial y la inflación.
Desde la delegación de General Rodríguez, el trabajador Joaquín González explicó que la medida se enmarca en un proceso de protestas iniciadas en septiembre, con ceses de tareas y restricciones en las prestaciones del organismo. “Los sueldos están congelados y no se habilita la paritaria desde hace un año, lo que provoca que muchos profesionales, técnicos y médicos opten por irse del PAMI”, afirmó.
González también denunció que desde febrero se registran 550 despidos y advirtió sobre un “vaciamiento lento y persistente del organismo”.
“A la falta de prestaciones se suma la dilación en la evaluación de tratamientos y la sobrecarga sobre los trabajadores que seguimos sosteniendo la gestión. Todo está relacionado con todo”, subrayó.
El trabajador señaló que “las prestaciones se restringen, las farmacias no expenden medicamentos y muchos médicos dejan de atender pacientes de PAMI porque no se les paga o los pagos se demoran”. En ese sentido, consideró que “se está vaciando por goteo el recurso humano esencial para el funcionamiento del sistema, lo que genera más demoras, errores y un peor servicio”.
Durante la jornada de paro, los empleados de la sede local compartieron una merienda con afiliados y vecinos para explicar los motivos de la medida. “La comunidad de General Rodríguez, los centros de jubilados y distintos gremios acompañan este reclamo y reconocen que es justo. El PAMI lo construimos entre todos: trabajadores, afiliados y comunidad”, destacó González.
Finalmente, denunció amedrentamientos y amenazas hacia trabajadoras y trabajadores en algunas oficinas del organismo, “con maniobras destinadas a desalentar las medidas de fuerza”.