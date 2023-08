Cicaré hace punta en el mundo con el primer helicóptero ultraliviano certificado para uso comercial: "Es un logro colectivo"

Ubicada en el centro de la provincia de Buenos Aires, Cicaré es la única fábrica de helicópteros de Latinoamérica. Creada por el emprendedor autodidacta Augusto "Pirincho" Cicaré, el legado es continuado por sus hijos. Ahora, la empresa de Saladillo logró ser la primera en el mundo en lograr una certificación de la exigente DULV de Alemania para un helicóptero ultraliviano. Esto permitirá que el Cicaré 8 ingrese al mercado comercial.

Por: Martín Mazzoleni

A principios de este año, el Cicaré 8 biplaza lado a lado obtuvo una certificación completa bajo las normas de la Asociación Alemana de Vuelo Ultraligero (DULV), una de las más exigentes del mundo. De este modo se transformó en el primer helicóptero ultraliviano del mundo en alcanzar dicha categoría lo que le permitirá abrirse a nuevos mercados.

"Ahora podemos atacar el mercado de uso comercial. Es decir que el Cicaré 8 podrá prestar servicios aéreos y ser usado en escuelas de vuelo. Deja de ser un helicóptero ultraliviano de uso personal o deportivo, pasa a tener un uso comercial", destacó Juan Manuel Cicaré, presidente de Cicaré SA, en diálogo con Todo Provincial.

Y amplió: "Siempre estuvimos en el mercado no certificado, lo que no quiere decir que sea de menor calidad. Pero sin esta estampa no podíamos acceder a vender el producto para ser utilizado con fines comerciales".

El presidente de Cicaré explicó este proceso nació en 2017, a partir del interés del distribuidor de la firma en Alemania de ingresar al mercado certificado con el helicóptero biplaza que la fábrica de Saladillo viene produciendo desde hace una década.

"Esto es un logro colectivo. Tengo que agradecer especialmente a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata que nos viene prestando asesoramiento desde hace décadas en cuestiones de estructura y cálculos", remarcó Juan Manuek quien también recalcó el apoyo recibido por instituciones como el INTI y el DAT de Santa Fe.

Ahora, desde la empresa buscan que la certificación de la DULV sea revalidada en toda Europa porque los estándares de Alemania son los máximos a nivel mundial.

El Cicaré 8 vacío pesa 315 kilos, similar a una moto grande, y tiene capacidad de carga de 230 kilos. "Maniobrable y eficiente con alternativas de motorización que lo convierten en un helicóptero sumamente ágil. Su rotor semi rígido permite maniobras agudas a muy bajas vibraciones inclusive a máxima potencia", destaca el portfolio de la firma.

"No hay en el mundo otro helicóptero ultraliviano certificado con este estándar", subrayó el titular de la empresa.

Juan Manuel Cicaré: "Mi viejo fue un genio loco del aire"

Ser la única fábrica de helicópteros en Sudamérica no es fácil. Sin embargo, Cicaré se abre paso en el mundo gracias a la trayectoria de "Pirincho" que obtuvo reconocimiento a nivel internacional.

"Mi viejo fue un genio loco del aire, es más reconocido mundialmente que en Argentina. Se quedó en el país a pesar de tener ofrecimientos de todas las potencias aeronáuticas", aseguró Juan Manuel Cicaré.

"Pirincho" tiene en su haber varias patentes de invención. "La más fresca es el Entrenador de Vuelo de Helicópteros Cicaré SVH-4 que patentó en 1996 y actualmente utilizan todas las fuerzas de seguridad y escuelas privadas en las primeras horas de vuelo", detalló su hijo.

El entrenador de vuelo Cicaré fue completamente revolucionario y le valió a "Pirincho" ganar en 1999 la medalla de oro al mejor invento en mecánica aeronáutica del mundo en la Exposición Internacional de inventos en Ginebra, Suiza.

"Antes contribuyó muchísimo con patentes de sistemas de comandos mucho más simples. En el mundo se utiliza la tecnología Cicaré. Mi viejo era muy humilde pero la realidad es que contribuyó al desarrollo de la aviación ultraliviana y experimental en helicópteros a nivel mundial", destacó Juan Manuel.

Helicópteros Cicaré, de Saladillo al mundo

Cicaré es la única planta de desarrollo y producción en serie de helicópteros del hemisferio sur. En otros países hay otras fábricas que se limitan al ensamblado de partes.

"Todo el material de nuestros helicópteros, excepto los motores, se transforma localmente en nuestra empresa y en nuestra red de proveedores que son muy buenos", subrayó Juan Manuel.

Actualmente, la fábrica de Saladillo produce unos 10 helicópteros por año de los cuales 8 se exportan y 2 son vendidos en el mercado local. Aunque la muerte de "Pirincho" fue un golpe duro, sus hijos continúan su legado.

"Nuestra meta es consolidarnos a nivel mundial con el Cicaré 8, continuar con un producto único que es nuestro entrenador y también apostamos a continuar con la impronta que tenía mi papá de seguir innovando", explicó el presidente de la firma.

Y adelantó: "En los planes a futuro pensamos en desarrollar un helicóptero eléctrico, aunque actualmente el problema es la poca autonomía".

Desde la empresa creen que el entrenador SVH-4 puede ser una excelente plataforma para sumarle un motor eléctrico. "Con algo híbrido lograríamos autonomía y se podría utilizar el entrenador bajo techo, lo que sería muy ventajoso", explicó Juan Manuel.

Por otra parte, Cicaré sigue produciendo su helicóptero monoplaza C7. "Fue muy aceptado en Oceanía, puntualmente en Australia, donde es utilizado por propietarios de campos para arriar ganado. No pueden creer lo maniobrable que es", reveló Cicaré.

Actualmente, la firma tiene 24 trabajadores y todo se concentra en Saladillo. Además, Juan Manuel destacó como una parte vital de esta industria la articulación con "proveedores de todo el país que son de gran calidad".