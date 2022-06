“Chocoleit”: la historia de una Pyme de mujeres que produce exquisitos alfajores sin harina, ni azúcar

Hace 9 años, Liliana Adragna montó una fábrica de alfajores dietéticos en la casa de sus padres ubicada en Lanús Este. Para el emprendimiento convocó a mujeres del barrio que nunca habían tenido un empleo formal. Ahora, Chocoleit produce 5 mil alfajores diarios, sin harina, azúcar y con alto contenido de proteína.

En diálogo con Todo Provincial RADIO, Liliana Adragna de “Chocoleit”, recordó: “Tenía ganas de hacer algo, justo estaba haciendo dieta y no encontraba nada dulce que me guste sin harina y sin azúcar. De a poco armamos una fábrica con la gente del barrio y como noté que muchas mujeres no tenían trabajo, las convoqué. Hace 9 años sacamos la primera producción de mil alfajores completamente artesanal”.

Sobre la particularidad de los alfajores Chocoleit, la empresaria Pyme detalló: “Hacemos productos sin harina, en base a cacao, clara de huevo y leche. Logramos una masa que en aspecto es muy similar a los alfajores convencionales”, y agregó: “Endulzamos con stevia y usamos un cacao especial que traemos de Ecuador distinto al que se usa usualmente en Argentina que viene de Brasil y que es más agrio”.

“Además nuestros alfajores tienen 7 gramos de proteínas, en lugar del gramo que tienen los tradicionales, lo que produce más saciedad. El baño es con chocolate y no con baño de repostería”, destacó.

Actualmente, Chocoleit vende sus alfajores en dietéticas de todo el país. En una oportunidad realizaron una exportación a Brasil y esperan poder concretar una segunda en poco tiempo.

Además, de los alfajores blanco y negro, esta Pyme vende fraccionado el cacao importa desde Ecuador. “Nos estamos ampliando y esperamos sumar nuevos productos. Elaboramos entre 3 mil y 5 mil alfajores diarios. La masa sigue siendo artesanal pero usamos máquinas para armar, rellenar y empaquetar”, detalló.

Chocoleit, una Pyme de mujeres

Sobre la composición de la empresa, Liliana Adragna señaló: “Somos 10 mujeres del barrio que vamos caminando a la fábrica. Incluido el mantenimiento de las máquinas lo hacemos mujeres”.

Y subrayó: “Para todas las trabajadoras este fue el primer trabajo formal y en octubre certificaremos ISO 22000, que no tiene ninguna fábrica de alfajores excepto la más conocida de Mar del Plata”.

“Hemos llegado a estos 9 años sin tener un jefe en planta, mis trabajadoras saben lo que tienen que hacer y lo cumplen. La gente hace la empresa y al producto”, concluyó con orgullo.