Cesar Pacho en busca de la intendencia: “Quiero cambiar el desarrollo de Bolívar”

El candidato a intendente por Evolución Radical en la ciudad de Bolívar, César Pacho dialogó con Fernando Pietrafesa y Mariano Gandini en Actualidad Política TV que se emite por Canal Metro los domingo 15 horas. “Hay muchas cosas por cambiar, veo un Bolívar que no esta bien”, expresó el candidato del espacio que lidera Martín Lousteau a nivel nacional.

¿Por qué querés ser intendente de Bolívar?

Quiero ser intendente de San Carlos de Bolívar porque es un sueño. Desde que yo tenía aproximadamente 10 años que frecuentaba por ahí los ambientes políticos por mis padres que eran afiliados a la UCR y mi abuelo que fue delegado de una localidad de aquí de Hale, del partido Bolívar. Lo he traído en el ADN y esa transformación que uno quiere darle a la vida del ciudadano de Bolívar, que la tengo a flor de piel. Hace más de 20 años que yo vivo colaborando con ese otro que espera algo, no importa del partido de que sea, sino que uno lo hace con vocación. Y a medida que iba creciendo, yo me gradué de Contador Público. Pero si bien la actividad contable, la tengo como un medio, mi fin siempre fue la política. Y bueno, en un lugar tan lindo como Bolívar, ser intendente sería un sueño, no?.

Entonces hace muchos años que peleo por ese sueño y ha llegado el momento, después de muchos años de experiencia, de estar sentado en distintas funciones públicas, estar a la altura de las circunstancias y poder llevar la vida de los ciudadanos de Bolívar a buen puerto, trayéndole desarrollo, trayéndole un montón de cuestiones que uno ha aprendido y a partir de ahí, plasmarlo en hechos. Entonces, el 10 de diciembre uno tiene ganas de sentarse en la Intendencia.

César, estudiaste y te graduaste como contador público en la Universidad Nacional de La Plata

Hay muchas cosas para cambiar en Bolívar. Yo veo un Bolívar que no está bien, veo un Bolívar que está sucio, llevándolo al día a día, donde hay mucha basura tirada en las esquinas, donde hay basurales a cielo abierto, en los barrios, en las localidades, también está desatendido.

Entonces ese por ahí es algo de corto plazo donde uno puede tomar una decisión y modificar lo que es visual, no?. Pero yendo a lo más importante que uno quiere modificar es el desarrollo de Bolívar, empezar a hablar de las cuestiones que son centrales, el desarrollo productivo que Bolívar, para que ustedes se ubiquen, está equidistante de lo que es el puerto de Bahía Blanca, del Puerto de Mar del Plata, de La Plata a Buenos Aires.

Y a veces lo que veo en la sociedad, en las localidades aledañas 9 de Julio Olavarría, que han tenido un desarrollo industrial, yo creo que no solamente va por ahí el desarrollo productivo industrial, sino también empezar a hablar de esa economía naranja que hoy está hablándose el mundo, que tiene que ver con analizar las variables que tiene la localidad o el partido en este caso y empezar a ponerlas en valor.

Por ejemplo, el turismo rural, todo lo que tenga que ver con el arte, empezar a desarrollarlo y que genere una fuente de ingreso que no esté estrictamente en el desarrollo productivo industrial, que yo lo pienso y lo tengo en agenda y estamos elaborando una propuesta en base a eso, sino también en las variables por ahí más cotidianas que por ejemplo en Ibarra, donde yo nací, podamos desarrollar algo que venga la gente de los distintos puntos del país a pasar un sábado y un domingo, a comer un asado, andar a caballo y tener la posibilidad también de por qué no, conocer mi amado pueblo”.

¿Cómo se hace para llegarle a los jóvenes que hoy tienen un dialecto totalmente diferente al que quizás tienen los dirigentes de mayor edad?y en esa misma linea te pregunto ¿La Casa Evolución tiene que ver con esto también con que los jóvenes se acerquen, que lleven sus propuestas, que tengan un lugar donde identificarse y donde poder pensar, generar ideas para la ciudad?.

Sí, el tema de los jóvenes es un tema muy complejo para todos los candidatos, no solamente en Bolívar, sino en la provincia y en Argentina, porque los chicos están descreídos.

Yo el contacto que tengo con los jóvenes, con un grupo que tengo de viajes, Bolívar-La Plata, donde generé contactos, hay más o menos 3000 pibes y bueno, no me he ido un poco de diálogo con ellos a través de eso, pero sí está muy difícil poner la palabra política en estas cuestiones. Entonces uno tiene que ir buscándole la vuelta y creo que la Casa Evolución en parte también viene para eso, que viene para que tengan un lugar para, para ir a charlar, para ir a divertirse, para ir a comer o a jugar, a divertirse.

Porque los jóvenes hoy con la política están bastante distanciados y a veces hace que aparezcan figuras redundantes, que hagan algún manejo de coaching y genere que ellos se sientan representados. Pero bueno, uno tiene que trabajar. Es responsabilidad de nosotros de convocar a esos jóvenes que hoy se encuentran sin trabajo.

Ayer participaba de un parlamento juvenil aquí en Bolívar y los jóvenes no están siendo atendidas su demanda en los trabajos que ellos quieren realizar. Por eso uno de nuestra propuesta, la ampliación de carrera universitaria, que tengan que ver con que el joven se sienta parte del sistema, con esas carreras que tienen que ver con la tecnología, con el software, que son las que vienen, no?, y no traerles las tradicionales, que por ahí, si bien están bien acercárselas, hoy no están tan utilizadas como en otro tiempo fueron las pioneras, no?.

¿Cómo ves a Evolución radical dentro del radicalismo en la provincia de Buenos Aires y también dentro de Juntos por el Cambio?, porque es una fuerza emergente que con el paso del tiempo como que va creciendo y va teniendo cada vez más candidatos en los diferentes distritos..

A nivel provincia de Buenos Aires lo veo muy bien, obviamente en un crecimiento constante que tiene que ver con una fuerza nueva. Si bien estaba instalado en la ciudad de Buenos Aires, se amplió en el año 2020, 2021, empezó a caminar la provincia de Buenos Aires y los resultados estuvieron a la vista con la excelente elección que tuvimos en lo que fue esa interna, con un Posse ya instalado y que después nos dejó en los 135 distritos distintos cuadros que nacimos de ese movimiento, no?.

¿Y cómo lo veo Evolución, con respecto a Juntos por el Cambio?, lo veo muy bien. Yo creo que hemos traído una bocanada de aire fresco, como lo dije anteriormente, siendo disruptivos, trayendo propuestas, no solamente viniendo a decir que había un montón de cosas que estaban mal, sino a través de la propuesta, que es parte de la formación política que venimos plasmando en estos tres años de trabajo.

Creo que está a la vista porque la ciudadanía ya no ve crítica, sino ve que hay cuestiones que funcionan mal y hay un grupo de personas que están proponiendo algo distinto y creo que por ahí va el camino. No va más la grieta, la gente está cansada de que nosotros nos peleemos y está necesitando que alguien le dé claridad en esta cuestión.

Entonces ahí venimos a proponer, a proponerles un cambio y creo que se está notando y puntualmente aquí yo lo he visto como Martín pasa en Ciudad de Buenos Aires, en cada uno de los distritos que nos están acompañando la gente, el ciudadano común, que a veces no tiene por qué ser radical. Como siempre lo digo, a veces hay personas del Partido Justicialista o mucho independiente, que hoy se están convenciendo de que un ciudadano de a pie, como uno trabajador, como muchos de ellos, los va a poder acompañar en cualquier actividad que ellos deseen realizar.”

Quiero preguntarte como bonaerense y como argentino, ¿cómo estás viendo la gestión del gobernador Axel Kicillof y cómo estás viendo la Argentina?.

“Con respecto a Kicillof, yo veo una gestión que obviamente ha sido atravesada por una pandemia, pero no ha estado a la altura de las circunstancias. Hay muchos temas para tocar, pero mi ámbito por ahí es el académico. Realmente veo que han agregado una hora más en toda la provincia de Buenos Aires y lo decía en un medio local que me consultaron al respecto, por tocar uno de los temas, no?.

Lo que hay que darle es calidad a la educación no es cantidad, porque si vos en cuatro horas no podías garantizar que un chico que egrese de cualquier escuela llegue a la universidad, que es el ámbito donde yo hago política, no pueda ingresar a la facultad porque no tiene los conocimientos básicos y se sienta frustrado y tenga que volverse a cada una de nuestras localidades, yo creo que es en el caso de Evolución, es uno de los temas centrales, con una diputada nacional como Danya Tavela que fuertemente está debatiendo sobre este tema, que no tiene que ver con un color político, tiene que ver con darle desarrollo, darle posibilidades y equidad a los jóvenes para que en un futuro, puedan desarrollar lo que ellos quieren.

Y también por una cuestión de organización de la República Argentina, que pasa en todos lados, hoy vemos una falta de educación, una falta de compromiso, una falta de respeto y todo eso tiene que ver, en una primera parte en su casa, pero en una segunda, que hoy la vemos bastante deteriorada y tiene que ver con la escuela, no?.