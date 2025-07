Campaña sin límites: Wesner denunció una operación con noticias falsas que vulnera a personas con discapacidad

El intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, denunció públicamente este martes la circulación de una noticia falsa que, según afirmó, busca perjudicar a su gestión a través de la vulneración de personas con discapacidad, entre ellas un menor de edad.

“Este tema me toca de cerca, hay límites, no jodan«, expresó el jefe comunal en un video que difundió a través de sus redes sociales. El mensaje fue una reacción directa a publicaciones que aluden a presuntos manejos discrecionales en el área municipal de Discapacidad y que, según Wesner, se basan en cuentas falsas que incluso usurpan identidades de periodistas reconocidos.

«Todos saben cómo vivo y dónde vivo. Puedo bancarme que digan que cobro un sueldo que no cobro, que mientan en ese sentido. Pero lo que realmente me preocupa y no me puedo bancar es que se metan con un tema tan sensible que me toca de cerca como es la discapacidad«, aseguró el intendente.

Apuntando directamente a la intencionalidad de quienes difundieron la información, agregó: “Las personas con discapacidad hoy atraviesan una situación angustiante en nuestro país y lo que hacen con estas mentiras es profundizar esa angustia en las familias. Me pregunto qué hay detrás de esas cuentas falsas y qué persiguen los medios sin ética profesional«.

Wesner remarcó su vínculo personal con la temática y pidió no cruzar ciertos límites: “La discapacidad es algo que acompaño desde muy pequeño, me toca muy de cerca en mi familia, con lo cual hay límites, no jodan. Vivimos acá en Olavarría, somos vecinos, nos conocemos«.

“La información publicada es absolutamente falsa”

Por su parte, la jefa de gabinete Mercedes Landívar también se refirió al caso y negó que existan denuncias formales contra el área. “No tenemos conocimiento de una denuncia en ANDIS, en el área municipal de Discapacidad no hay ninguna denuncia”, afirmó.

Landívar detalló que la controversia se originó por un conflicto laboral con una médica, que no fue apartada de su cargo pero que mantiene tensiones con sus compañeras. “Esa profesional viene generando tensión laboral desde hace mucho tiempo. El año pasado hizo una denuncia contra otro profesional pero la ANDIS no encontró ninguna irregularidad”, explicó.

Según relató, la semana pasada esa misma profesional protagonizó un incidente en la sede de Discapacidad: “Se presentó y comenzó a pedir expedientes y evaluaciones a los gritos, en una situación muy hostil. Es una situación compleja que será evaluada en una cuestión administrativa interna”.

La funcionaria también denunció la publicación de información confidencial vinculada a personas con discapacidad. “El fin de semana nos encontramos con esta suerte de noticia. Hubo periodistas profesionales que recibieron la información con nombres y apellidos y decidieron no publicarla porque no podían chequearla”.

Sobre el contenido de la denuncia, Landívar fue tajante: “La información publicada por solo dos medios es absolutamente falsa, porque las personas apuntadas obtuvieron el CUD respetando el protocolo y todo el proceso como todas las demás”.

Además, reveló que al asumir la gestión se detectaron irregularidades en la conformación de las juntas de evaluación, que ya fueron corregidas. “Cuando llegamos, las juntas funcionaban con un solo profesional presente, cuando deben ser al menos tres. Eso se corrigió para garantizar una mirada integral”.

La situación interna del área también derivó en una presentación del resto del equipo: “Todas las trabajadoras del área de Discapacidad hicieron una presentación solicitando no integrar más juntas con esta médica porque les resulta imposible trabajar. No se la apartó”.

Finalmente, Landívar enfatizó la gravedad de la situación: “Es muy grave que se esté vulnerando a personas con discapacidad, entre ellas un niño. Estamos hablando de personas que tienen una discapacidad hace muchos años y que únicamente gestionaron una renovación del CUD respetando el proceso debido”.

“Publican información sin corroborar con la única intencionalidad de ensuciar personas y a un espacio político determinado. Tiene que haber un límite. Cuando nosotros hemos hecho denuncias siendo oposición, lo hicimos poniendo la cara y con pruebas”, concluyó.